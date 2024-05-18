ВС РФ продолжают охват Волчанска после освобождения села Старица
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В населенном пункте Волчанск в Харьковской области продолжаются ожесточенные городские бои. Украинское командование перебросило на этот участок фронта собранные в Донбассе и Таврии около десяти батальонов ВСУ и значительное количество военной техники.
ВС РФ продолжают наносить по скоплениям живой силы и техники противника массированные удары средствами артиллерии и авиации, вследствие чего противник несет внушительные потери.
Также сообщается, что российские подразделения в нескольких местах форсировали реку Волчья, которая делит Волчанск на две части. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои в районе Пожарной части. Украинские источники признают, что российская армия уже полностью контролирует всю северную часть Волчанска.
Накануне украинские СМИ сообщили, что российские военные контролируют половину Волчанска, при этом ВСУ не удается остановить наступление ВС РФ. Генштаб ВСУ заявил, что украинские подразделения усиливают оборону "для улучшения тактического положения".
В Харьковской области за прошедшую неделю удалось освободить от боевиков киевского режима в общей сложности 14 населенных пунктов. В частности, сообщается, что российская армия освободила село Старица и продолжает движение в глубину обороны противника, охватывая с флангов группировку ВСУ в Волчанске и его окрестностях.
Площадь освобожденной в ходе наступления на севере Харьковской области территории на сегодняшний день превысила двести квадратных километров.
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