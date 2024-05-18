ВС РФ продолжают охват Волчанска после освобождения села Старица

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ВС РФ продолжают охват Волчанска после освобождения села Старица

В населенном пункте Волчанск в Харьковской области продолжаются ожесточенные городские бои. Украинское командование перебросило на этот участок фронта собранные в Донбассе и Таврии около десяти батальонов ВСУ и значительное количество военной техники.

ВС РФ продолжают наносить по скоплениям живой силы и техники противника массированные удары средствами артиллерии и авиации, вследствие чего противник несет внушительные потери.



Также сообщается, что российские подразделения в нескольких местах форсировали реку Волчья, которая делит Волчанск на две части. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои в районе Пожарной части. Украинские источники признают, что российская армия уже полностью контролирует всю северную часть Волчанска.

Накануне украинские СМИ сообщили, что российские военные контролируют половину Волчанска, при этом ВСУ не удается остановить наступление ВС РФ. Генштаб ВСУ заявил, что украинские подразделения усиливают оборону "для улучшения тактического положения".



В Харьковской области за прошедшую неделю удалось освободить от боевиков киевского режима в общей сложности 14 населенных пунктов. В частности, сообщается, что российская армия освободила село Старица и продолжает движение в глубину обороны противника, охватывая с флангов группировку ВСУ в Волчанске и его окрестностях.

Площадь освобожденной в ходе наступления на севере Харьковской области территории на сегодняшний день превысила двести квадратных километров.
8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 14:12
      Взяли или только вошли - это понятия разные. Значит полностью зачистили только сейчас. Не нужно бежать впереди паровоза.
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 14:21
        МО РФ сообщает, что село освобождено. МО делает заявления об освобождении только тогда, когда н.п. полностью зачищен, а враг откинут на какое-то расстояние от него.
        А вообще отличная новость. Да, там мост разрушен, но пехоту еще можно было переправить. Поэтому точно перекрыли возможное место переправки подкреплений в Волчанск. И возможно сами можем форсировать реку и зайти в тыл Волчанска. А если идти дальше вниз, то вообще можно на Чугуев выйти. А это реально очень важный н.п., намного важнее Волчанска
        1. barclay Звание
          barclay
          0
          Сегодня, 14:26
          Вот и я о том же.
          Это я ответил уважаемому товарищу который оповестил всех, что Старицу взяли ещё три дня назад.
    2. 27091965i Звание
      27091965i
      +1
      Сегодня, 14:14
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Старицу и Бугруватку взяли три дня назад, и дальше не пошли. Какой-такой охват? кому он приснился?

      Почему кто-то должен делится с нами планами Генштаба,
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        0
        Сегодня, 14:16
        Ну, если в планах - то с уважением. Стратегиями тоже иногда балуюсь.
        1. 27091965i Звание
          27091965i
          0
          Сегодня, 14:27
          Цитата: Прокоп_Свинин
          Ну, если в планах - то с уважением. Стратегиями тоже иногда балуюсь.

          Вы должны понимать,что освобожденная территория не является плацдармом для наступления. Это я Вам как военный на пенсии говорю. Но , могу добавить , что в 2023 году на это не со стороны смотрели.
    3. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 14:15
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Старицу и Бугруватку взяли три дня назад, и дальше не пошли. Какой-такой охват? кому он приснился?


      Наверное автору, который думает что на Волчанск двинулись несколько Российских армий, численностью в миллион человек. В реале на Волчанск и окрестности наши двинули только 10000 солдат, а это не то количество, чтобы устраивать что то стратегическое.
  2. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 14:17
    Интересно, можно ли с занятых позиций установить огневой контроль над дорогами на Лосевку и Рубежное (исходя из карты)? Если возможно, то частичный охват имеет место быть.