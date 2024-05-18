Минобороны РФ: подразделения группировки «Юг» ВС России уничтожили за сутки почти 700 украинских военных

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Минобороны РФ: подразделения группировки «Юг» ВС России уничтожили за сутки почти 700 украинских военных

Российские подразделения группировки «Север» освободили село Старица Харьковской области. Заняв этот населенный пункт, они продолжают продвигаться дальше.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника

- говорится в сообщении.

Улучшили положение по переднему краю и военнослужащие «Южной» группы войск, нанеся существенный урон противнику. Подразделения группировки «Юг» ВС России уничтожили за сутки почти 700 украинских военных.

Новость дополняется.
2 комментария
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  1. Прощай оружие.
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 14:20
    не зря же Кличко прорицал.."Готовьтесь к земле".
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:25
      Кличко так умеет сказать, что понять могут не только все!