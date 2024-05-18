Премьер-министр Словакии Фицо пришёл в сознание после покушения

Мы постепенно приближаемся к положительному прогнозу. Что очень важно, состояние позволяет выздоровление. Премьер-министр в сознании, но, конечно, со всеми пределами, которые есть в таком случае

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается, он пришел в сознание. Об этом рассказал прессе министр обороны Словакии Роберт Калиняк.15 мая на Фицо было совершено покушение. Глава правительства Словакии получил пять огнестрельных ранений. После этого он в крайне тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение. На протяжении трех дней он находился без сознания.Как отметил Калиняк, сегодня Фицо пришел в сознание. Но состояние словацкого премьера остается тяжелым.- подчеркнул министр обороны страны.В свою очередь, министр здравоохранения республики Зузана Долинкова отметила, что Фицо была проведена успешная операция. Она приближает «позитивный прогноз», подчеркнула глава медицинского ведомства страны.Роберт Фицо известен своей критической позицией относительно украинского конфликта. Он, в частности, отказался предоставлять Киеву военную помощь, хотя предыдущее правительство Словакии ее оказывало. Кроме того, Фицо выступает за скорейшее мирное урегулирование украинского конфликта и в целом известен позицией, сильно отличающейся от общего курса Европейского союза и НАТО.Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что следствие рассматривает только одну версию покушения – преднамеренную попытку убийства по политическим мотивам. Стрелял в Фицо 71-летний поэт Юрай Цинтула, в прошлом известный своими антикоммунистическими взглядами. Вероятно, он действовал в одиночку, хотя в этом еще предстоит разобраться словацким правоохранительным органам.