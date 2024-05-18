Премьер-министр Словакии Фицо пришёл в сознание после покушения

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Премьер-министр Словакии Фицо пришёл в сознание после покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается, он пришел в сознание. Об этом рассказал прессе министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

15 мая на Фицо было совершено покушение. Глава правительства Словакии получил пять огнестрельных ранений. После этого он в крайне тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение. На протяжении трех дней он находился без сознания.

Как отметил Калиняк, сегодня Фицо пришел в сознание. Но состояние словацкого премьера остается тяжелым.

Мы постепенно приближаемся к положительному прогнозу. Что очень важно, состояние позволяет выздоровление. Премьер-министр в сознании, но, конечно, со всеми пределами, которые есть в таком случае

- подчеркнул министр обороны страны.

В свою очередь, министр здравоохранения республики Зузана Долинкова отметила, что Фицо была проведена успешная операция. Она приближает «позитивный прогноз», подчеркнула глава медицинского ведомства страны.

Роберт Фицо известен своей критической позицией относительно украинского конфликта. Он, в частности, отказался предоставлять Киеву военную помощь, хотя предыдущее правительство Словакии ее оказывало. Кроме того, Фицо выступает за скорейшее мирное урегулирование украинского конфликта и в целом известен позицией, сильно отличающейся от общего курса Европейского союза и НАТО.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что следствие рассматривает только одну версию покушения – преднамеренную попытку убийства по политическим мотивам. Стрелял в Фицо 71-летний поэт Юрай Цинтула, в прошлом известный своими антикоммунистическими взглядами. Вероятно, он действовал в одиночку, хотя в этом еще предстоит разобраться словацким правоохранительным органам.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:47
    Макрон,Сунак,Шольц ,Байден нецензурно выругались от этой новости,Биби позавидовал.
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +3
      Сегодня, 14:51
      Что они ни делают, не идут дела,
      Видно в понедельник их мама родила,
      Видно в понедельник их мама родила,
      Что они ни делают, не идут дела.

      А Фицо, полного выздоровления и многие лета. hi
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 14:55
        Аlex 777 .Всё перечисленные персонажи мною,становятся целями "неодекватов" благодаря западным СМИ,можно валить политического противника не задумываясь,основываясь на правилах.
    2. Knizhnik Звание
      Knizhnik
      0
      Сегодня, 14:58
      Ну почему, тяжёлое ранение тоже результат. Вывели из строя, напугали остальных...
    3. barclay Звание
      barclay
      +2
      Сегодня, 15:00
      Пусть выздоравливает один из немногих самостоятельных, трезвых и сильных политиков в нынешней Европе.
      Он не постеснялся праздновать годовщину освобождения Братиславы в компании с российским послом. И это правильно.
      Ну, и в будущем ему расслабляться нельзя.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 15:15
        Цитата: barclay
        Пусть выздоравливает один из немногих самостоятельных, трезвых и сильных политиков в нынешней Европе.

        Радостная массовая реакция нацистов укрорейха в день покушения полностью подтверждает эту характеристику словацкого премьера. Пусть теперь обломаются, такой мужик, как Фицо, своих взглядов из-за ранения не поменяет. Скорейшего выздоровления ему и возвращения на свой пост!
  2. Yujanin Звание
    Yujanin
    +2
    Сегодня, 15:27
    Скорейшего выздоровления премьер-министру, а охрану разжаловать к ****!
  3. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +1
    Сегодня, 15:49
    Очередная зрада для евросвиней - они так усердно молились, чтобы он помер...
  4. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    0
    Сегодня, 16:04
    Здоровья этому мужику!