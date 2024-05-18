Деревянные заглушки, тряпочки и верёвочки: в рембате ВС РФ рассказали об эксплуатации ВСУ британской бронемашины
Западная военная помощь Киеву достается не только ВСУ, но и российским военным. Трофеить натовское оружие наши бойцы и тогда еще ополченцы НМ ЛДНР начали еще в ходе весеннего наступления в 2022 году. Тогда в основном это были американские ПТРК Javelin и шведско-британские NLAW. Иногда удавалось захватывать и добычу посерьезнее, в частности бронетехнику, включая советские танки, которые в то время еще имелись у ВСУ. В последнем случае техника, в зависимости от состояния, после восстановления использовалась уже нашими бойцами.
Теперь эта своего рода традиция коснулась и западной бронетехники. Очередной случай удачного приобретения произошел в ходе боев в районе Новомихайловки. Минобороны РФ сообщает, что здесь бойцы группировки войск «Восток» захватили поврежденную эвакуационно-санитарную бронемашину FV104 Samaritan, поставленную Киеву британцами.
Подбитую бронетехнику, судя по надписи на борту состоящую на вооружении 39-й ОМсБр ВСУ, ночью вывезли с поля боя и отправили в ближайшую ремонтную мастерскую. Специалист по ремонту автомобильной техники с позывным «Герман» рассказал, что после попадания к ним британец прошел «техническое обслуживание» и готов нести службу в рядах ВС РФ по прямому назначению. По другим данным, очередной трофей может пополнить коллекцию западной военной техники на выставке на Поклонной горе в Москве.
— с улыбкой рассказал о специфике обращения с западной техникой украинскими военными «Герман».
FV104 Samaritan — это довольно старый гусеничный бронеавтомобиль, разработанный еще в 70-е годы прошлого века на базе британского легкого танка «Скорпион». Бронемашина была модернизирована под эвакуационную, в том числе получила противоминную защиту, что повышает защищенность экипажа и раненых. Машина может перевозить до шести раненых, имеет длительный запас хода без дозаправки, который составляет почти 500 километров. Вооружения FV104 не имеет, но оснащен четырьмя дымовыми гранатометами. Всего было выпущено 100 таких машин, что делает эту технику своего рода раритетной.
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