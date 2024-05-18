Деревянные заглушки, тряпочки и верёвочки: в рембате ВС РФ рассказали об эксплуатации ВСУ британской бронемашины

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Деревянные заглушки, тряпочки и верёвочки: в рембате ВС РФ рассказали об эксплуатации ВСУ британской бронемашины

Западная военная помощь Киеву достается не только ВСУ, но и российским военным. Трофеить натовское оружие наши бойцы и тогда еще ополченцы НМ ЛДНР начали еще в ходе весеннего наступления в 2022 году. Тогда в основном это были американские ПТРК Javelin и шведско-британские NLAW. Иногда удавалось захватывать и добычу посерьезнее, в частности бронетехнику, включая советские танки, которые в то время еще имелись у ВСУ. В последнем случае техника, в зависимости от состояния, после восстановления использовалась уже нашими бойцами.

Теперь эта своего рода традиция коснулась и западной бронетехники. Очередной случай удачного приобретения произошел в ходе боев в районе Новомихайловки. Минобороны РФ сообщает, что здесь бойцы группировки войск «Восток» захватили поврежденную эвакуационно-санитарную бронемашину FV104 Samaritan, поставленную Киеву британцами.





Подбитую бронетехнику, судя по надписи на борту состоящую на вооружении 39-й ОМсБр ВСУ, ночью вывезли с поля боя и отправили в ближайшую ремонтную мастерскую. Специалист по ремонту автомобильной техники с позывным «Герман» рассказал, что после попадания к ним британец прошел «техническое обслуживание» и готов нести службу в рядах ВС РФ по прямому назначению. По другим данным, очередной трофей может пополнить коллекцию западной военной техники на выставке на Поклонной горе в Москве.



Осмотрев машину, мы заметили следы ее чисто украинской эксплуатации. Они ставили деревянные заглушки, где-то затыкали дырки тряпками, что-то веревочками перевязывали. Эксплуатировали, как могли

— с улыбкой рассказал о специфике обращения с западной техникой украинскими военными «Герман».



FV104 Samaritan — это довольно старый гусеничный бронеавтомобиль, разработанный еще в 70-е годы прошлого века на базе британского легкого танка «Скорпион». Бронемашина была модернизирована под эвакуационную, в том числе получила противоминную защиту, что повышает защищенность экипажа и раненых. Машина может перевозить до шести раненых, имеет длительный запас хода без дозаправки, который составляет почти 500 километров. Вооружения FV104 не имеет, но оснащен четырьмя дымовыми гранатометами. Всего было выпущено 100 таких машин, что делает эту технику своего рода раритетной.

11 комментариев
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  1. barclay Звание
    barclay
    +5
    Сегодня, 15:12
    Да, редкий получается экземпляр.
    В музей его. Пусть напоминает о доблести российского солдата.
    PS: а бритиши, говорят до сих пор льют медальки из наших пушек, захваченных в Крыму
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +3
      Сегодня, 15:29
      что-то веревочками перевязывали. Эксплуатировали, как могли
      Так это классика, сначала временно на веревочку привязать, а уже потом капитально, проволокой прикрутить. wink
      1. faiver Звание
        faiver
        +3
        Сегодня, 15:39
        проволокой прикрутить.
        - и изолентой подмотать wink
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          +1
          Сегодня, 15:43
          Причём обязательно - синей!
    2. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 15:40
      Абсолютно согласен, однозначно надо в музей.
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 15:31
    Осмотрев машину, мы заметили следы ее чисто украинской эксплуатации. Они ставили деревянные заглушки, где-то затыкали дырки тряпками, что-то веревочками перевязывали. Эксплуатировали, как могли

    Голь на выдумки хитра! (с) Значит, у ВСУшников проблемы с запчастями и рембазой. Тем более, что техника разномастная и её давно нужно было утилизировать
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 15:37
    "Они ставили деревянные заглушки, где-то затыкали дырки тряпками, что-то веревочками перевязывали. Эксплуатировали, как могли..."(с) Если честно, то ирония тут не очень- то и уместна. В ВС СССР мы тоже подобным грешили. winked Проволочка, верёвочка, изолента и чопик деревянный- самый доступный ремкомлект. laughing
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +1
      Сегодня, 15:44
      Та же фигня, у меня на 131ом травила трубка пневмомагистрали дворников. Но я же умный был, на фиг мне летом в Казахстане щётки? Открутил, заплющил, и о чудо, практически закончились тормоза. Компрессор накачивал максимум 1,5 атм. Зато нигде и ничего не пшикало.))
      1. Пленник Звание
        Пленник
        0
        Сегодня, 15:49
        Метод проб и ошибок никто не отменял. Зато творчество било фонтаном и порой по голове тоже. laughing
    2. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 15:47
      Так уж принято: сначала смеёмся с врага, потом смех проходит и сами делаем так же. Впрочем, с той стороны - то же самое, поскольку свинейцы-без-сала являются всего лишь оскотинившимися русскими.
  4. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 15:58
    Господа комментаторы...
    Вы были в Волгограде, где на берегу Волги стоит наш бронекатер, который весь в деревянных заглушках?
    Вы над ним тоже потешаться будете?