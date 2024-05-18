Советник Офиса главы киевского режима Михаил Подоляк считает, что уже через две-три недели доминирование российской армии на поле боя закончится.В интервью британской прессе Подоляк предположил, что, несмотря на то, что в настоящее время ВС РФ доминируют в ресурсах, вскоре ситуация на линии фронта начнет выравниваться. Он также считает, что российская армия не будет сейчас наступать на Харьков, поскольку, по его данным, в наступлении ВС РФ на северном направлении участвует не больше 15 тысяч военнослужащих.По словам Подоляка, замысел российского командования с наступлением в Харьковской области заключался в том, чтобы "расширить линию фронта" и вынудить Киев перебросить туда свои резервы и войска с других направлений.Кроме того, по мнению советника офиса Зеленского, еще одной целью российского наступления в Харьковской области является посеять панику среди личного состава ВСУ и продемонстрировать, что "Россия может воевать столько, сколько потребуется, и любое сопротивление бессмысленно". Подоляк убежден, что таким образом Москва пытается послать определенный сигнал Киеву и элитам западных стран, поддерживающим режим Зеленского.Ранее сообщалось, что Подоляк, которому явно не грозит продолжающаяся на Украине тотальная мобилизация, заявил, что намерен посетить ТЦК (военкомат) и обновить свои учетные данные. Таким образом советник офиса Зеленского попытался простимулировать к посещению ТЦК рядовых граждан, которые после такого шага с высокой долей вероятности могут быть отправлены на фронт.Вообще говоря, фраза о двух-трех неделях представителями киевского режима используется часто.

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