Советник Офиса Зеленского: Через две-три недели доминирование России на линии фронта закончится

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Советник Офиса Зеленского: Через две-три недели доминирование России на линии фронта закончится

Советник Офиса главы киевского режима Михаил Подоляк считает, что уже через две-три недели доминирование российской армии на поле боя закончится.

В интервью британской прессе Подоляк предположил, что, несмотря на то, что в настоящее время ВС РФ доминируют в ресурсах, вскоре ситуация на линии фронта начнет выравниваться. Он также считает, что российская армия не будет сейчас наступать на Харьков, поскольку, по его данным, в наступлении ВС РФ на северном направлении участвует не больше 15 тысяч военнослужащих.



По словам Подоляка, замысел российского командования с наступлением в Харьковской области заключался в том, чтобы "расширить линию фронта" и вынудить Киев перебросить туда свои резервы и войска с других направлений.

Кроме того, по мнению советника офиса Зеленского, еще одной целью российского наступления в Харьковской области является посеять панику среди личного состава ВСУ и продемонстрировать, что "Россия может воевать столько, сколько потребуется, и любое сопротивление бессмысленно". Подоляк убежден, что таким образом Москва пытается послать определенный сигнал Киеву и элитам западных стран, поддерживающим режим Зеленского.

Ранее сообщалось, что Подоляк, которому явно не грозит продолжающаяся на Украине тотальная мобилизация, заявил, что намерен посетить ТЦК (военкомат) и обновить свои учетные данные. Таким образом советник офиса Зеленского попытался простимулировать к посещению ТЦК рядовых граждан, которые после такого шага с высокой долей вероятности могут быть отправлены на фронт.

Вообще говоря, фраза о двух-трех неделях представителями киевского режима используется часто.
17 комментариев
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  1. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 15:22
    Через две-три недели доминирование России на линии фронта закончится

    И начнется полное доминирование yes
    1. Angestyr Звание
      Angestyr
      +1
      Сегодня, 15:51
      Да да! Примерно вот так ( )
  2. Павленко Валерий Звание
    Павленко Валерий
    +3
    Сегодня, 15:24
    Падляка, ты орал год назад что у всрф ракеты уже давно должны кончиться, а я ору ты сволочь сбежал сразу, как только жареным за пахнет и ещё я тебе скоро язык твой поганый, через жопу вырву сволочь.
  3. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +3
    Сегодня, 15:24
    Доминирования у России осталось на 2-3 недели. (с) ̶А̶р̶е̶с̶т̶о̶в̶и̶ч̶ Подоляк
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 15:26
    Обычные популисткие заявы от того кто точно на фронт не попадет, чьи родственники в полной безопасности и ни в чем не нуждаются. Да и что кто-то расчитывал что он выйдет и правду-матку по глазам резанет???
  5. evgen1221 Звание
    evgen1221
    -1
    Сегодня, 15:30
    А что случится? 11литовцев приедут аль ядренбатоном обзаведетесь? Не, скорее всего сами закончитесь.
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 15:38
      Скорее Ф-16 обещанные подтянут...очередная вундервафля и надежда на армию Венка в виде каких то резервов.
      Надо быть готовым к сюрпризам...надеюсь наша разведка не проспит их.
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 15:31
    Ещё один стратег, академиев правда не заканчивал, не знаю даже, в армии то хоть служил, но - голова. Шарит в военном деле на уровне пана головы ГШ.))
  7. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 15:32
    Ну этот огрызок известный "оракул". Вещая Кассандра в кружевных трусиках и в шароварах, елки зелёные! Его слова кто-то до сих пор принимает всерьез?
  8. JonnyT Звание
    JonnyT
    0
    Сегодня, 15:34
    Понятно, ждут поставки оружия снарядов и инструкторов нато с разведкой и целеуказателем на ЛБС......
  9. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 15:34
    У этого вообще костюм грибника. Чудаки.
    Что-то недостаточно обнадёживающие перспективы, ничего не говорит про Гвардию наступления. Как побеждать-то?
  10. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:35
    Бредит.... ........... Зе коксом поделился......
  11. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 15:39
    А вот тут хотелось бы крикнуть в стиле Пригожина"Герасимов,где дополнительно наступление на Сумы,на Щостку?"Там ведь совсем линии обороны нет,одна тероборона стоит( Про Белоруссию отдельно)Вот тогда укрофашист действительно сядет.На шпагат.И 15-30 тысяч туда вполне хватит.
  12. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 15:40
    Что-то готовят и раньше
  13. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 15:47
    Неплохо бы подкрепить такие заявки какими-нибудь фактами, хотя бы совсем убогими.
  14. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 15:52
    похоже, что набрали мяса и теперь будут им закидывать наши позиции
  15. Oleg Fedechkin Звание
    Oleg Fedechkin
    0
    Сегодня, 15:59
    Давайте ЗАРУБКУ СДЕЛАЕМ!!!