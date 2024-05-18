ВС РФ сбили самолёт одного из лучших лётчиков воздушных сил Украины подполковника Василюка
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В украинском медийном пространстве появился некролог на подполковника Дениса Василюка. Офицер считался одним из лучших летчиков воздушных сил Украины и служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ.
Как сообщается, подполковник был полным кавалером украинского ордена «За мужество». Вероятно, он не раз участвовал в успешных вылетах, раз был удостоен таких наград.
Известно, что самолет Су-27 под управлением Василюка был сбит во время сброса авиабомб посредством применения ракеты «воздух-воздух» большой дальности Р-37М. Выпустил ракету истребитель Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Таким образом, в рядах украинских вооруженных сил стало на еще одного профессионала-летчика меньше. Учитывая, что срок подготовки военного летчика такого уровня очень велик, потеря для ВСУ весьма ощутимая. Особенно учитывая общую ситуацию в украинской военной авиации – за два с лишним года боевых действий воздушные силы Украины потеряли значительную часть своего летного состава, в том числе наиболее опытных офицеров.
Стремительно сокращается и количество боевых самолетов в составе воздушных сил Украины. В то же время, Запад пока не спешит с передачей даже обещанных самолетов F-16, что связано с необходимостью подготовки летчиков и наземного технического персонала, а также с отсутствием в настоящее время соответствующей аэродромной инфраструктуры.
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