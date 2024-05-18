ВС РФ сбили самолёт одного из лучших лётчиков воздушных сил Украины подполковника Василюка

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ВС РФ сбили самолёт одного из лучших лётчиков воздушных сил Украины подполковника Василюка

В украинском медийном пространстве появился некролог на подполковника Дениса Василюка. Офицер считался одним из лучших летчиков воздушных сил Украины и служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ.

Как сообщается, подполковник был полным кавалером украинского ордена «За мужество». Вероятно, он не раз участвовал в успешных вылетах, раз был удостоен таких наград.



Известно, что самолет Су-27 под управлением Василюка был сбит во время сброса авиабомб посредством применения ракеты «воздух-воздух» большой дальности Р-37М. Выпустил ракету истребитель Воздушно-космических сил Российской Федерации.


Таким образом, в рядах украинских вооруженных сил стало на еще одного профессионала-летчика меньше. Учитывая, что срок подготовки военного летчика такого уровня очень велик, потеря для ВСУ весьма ощутимая. Особенно учитывая общую ситуацию в украинской военной авиации – за два с лишним года боевых действий воздушные силы Украины потеряли значительную часть своего летного состава, в том числе наиболее опытных офицеров.

Стремительно сокращается и количество боевых самолетов в составе воздушных сил Украины. В то же время, Запад пока не спешит с передачей даже обещанных самолетов F-16, что связано с необходимостью подготовки летчиков и наземного технического персонала, а также с отсутствием в настоящее время соответствующей аэродромной инфраструктуры.
21 комментарий
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 15:46
    Судя по последним заявам с Запада, Ф - 16 может вообще не быть.
  2. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 15:47
    Ну... Теперь он в прошлом hi
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 16:03
      А у меня размышления наперед... Что будет после победы с выплатами для семей этих укровояк? Их все отменят или то, что останется Украиной, возьмёт на себя материальную помощь этим нацикам?
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        0
        Сегодня, 16:04
        Надеюсь, что от Украины ничего не останется...
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 16:11
          Я тоже хотел бы такого итога... Но тогда России придется думать и возможно брать на себя материальную помощь на детей погибших укровояк. Возможно, будут какие-нибудь исключения для родственников самых отмороженных, типа азовцев, но для простых военнослужащих, особенно не кадровых, а призванных с улицы и погибших... Тут наверняка будет принята гуманитарная программа с поддержкой и прицелом на перевоспитание подрастающего поколения.
          1. Rage66 Звание
            Rage66
            0
            Сегодня, 16:12
            Дети, это наше будущее... Лучше мы, с ними будем работать, чем они hi
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 16:11
        Цитата: Сабуров_Александр53
        А у меня размышления наперед... Что будет после победы с выплатами для семей этих укровояк? Их все отменят или то, что останется Украиной, возьмёт на себя материальную помощь этим нацикам?

        А вы считаете мы ВСЮ территорию Украины под себя возьмём? Давайте будем реалистами...
    2. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 16:07
      Этот - да, отлетался. А вот немного другая история.
      Был случай прошлой осенью: «Для Су-27 открывали „воздушный коридор“»
      https://dzen.ru/a/ZVnFXpHopD7QG5rp
  3. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +2
    Сегодня, 15:47
    ВС РФ сбили самолёт одного из лучших лётчиков воздушных сил Украины подполковника Василюка.... ВС РФ просто не знали что это один из лучших лётчиков всу... Облажались , однако.
  4. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 15:48
    Ад открыл ему свои ворота...
  5. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    +4
    Сегодня, 15:49
    Третий год войны идёт....а у укров ещё летают Су-27.
    А их на начало 2022 года было всего чуть больше трёх десятков.
    Просто вдруг вспомнился Конашенков...с потерями украинской авиации превышающей пять сотен единиц.
  6. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 15:52
    самолет Су-27 под управлением Василюка был сбит во время сброса авиабомб посредством применения ракеты

    Не эта свинья случайно бомбила Белгород ??? Была информация наши сбили Су -27, с помощью Су - 35. 11 мая.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Сегодня, 16:00
      Но ведь он Белгород не чугунием бомбить мог, а каким-то западным оружием, а это красная линия, потому наши промолчат
      1. Msi Звание
        Msi
        -1
        Сегодня, 16:03
        Но ведь он Белгород не чугунием бомбить мог, а каким-то западным оружием

        Есть основания полагать. Царьград писал.
        В Белгороде сообщили, что в результате массированного вражеского обстрела в субботу, 11 мая, погибла женщина. Также более 20 человек пострадало. Есть разрушения инфраструктуры и транспорта. По информации источников, враг наносил удар неуправляемыми ракетами. Сообщалось, что были применены чешские РСЗО Vampire, также был задействован борт Су-27. Инсайдеры утверждают, что вражеский самолёт уже настигло возмездие.
  7. BigBoss Звание
    BigBoss
    +1
    Сегодня, 15:52
    Наши летчики молодцы! Так держать!!!
  8. golen Звание
    golen
    +1
    Сегодня, 15:54
    По старой украинской традиции теперь покойного Василюка назовут "призраком Харькова".
  9. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 15:55
    Místo míru, najde zbytek pilotů Ukrajiny svůj osud v Amerických stíhačkách F-16... Raději protahujte výcvik, válka je rozhodnuta.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 15:55
      Вместо мира остальные пилоты Украины найдут свою судьбу в американских истребителях F-16... Лучше продлите обучение, война решена.
  10. Olddetractor Звание
    Olddetractor
    0
    Сегодня, 15:59
    ... кавалером ордена «Замужества»
  11. Kwasar9000 Звание
    Kwasar9000
    0
    Сегодня, 16:00
    В то же время, Запад пока не спешит с передачей даже обещанных самолетов F-16, что связано с необходимостью подготовки летчиков и наземного технического персонала, а также с отсутствием в настоящее время соответствующей аэродромной инфраструктуры.


    F-16 Украине нужны были с одной-единственной целью - как носители ракет, в первую очередь немецких Taurus. Но там не срослось, и необходимость в самолётах (особенно в той комплектации, что предлагают) отпала. А атаковать сейчас можно и с баз в Румынии, даже со старых Мигов, недаром их туда перекинули ещё до начала СВО.
    1. kapitan92 Звание
      kapitan92
      0
      Сегодня, 16:04
      Ф 16 не адаптирован к немецкой ракете.