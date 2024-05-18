Глава Минтранспорта Турции назвал сроки открытия «Зангезурского коридора» через Армению

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Глава Минтранспорта Турции назвал сроки открытия «Зангезурского коридора» через Армению

Турецкий министр инфраструктуры и транспорта Абдулкадир Уралоглу назвал приблизительные сроки открытия так называемого "зангезурского коридора", который начинается в Азербайджане, проходит через территории Армении и Ирана, а затем соединяется с линией Сивас в Турции.

В интервью телеканалу TGRT Haber Урадоглу отметил, что в настоящее время в Турции продолжается строительство автодороги и железной дороги до границы с Арменией, однако прямые контакты между Анкарой и Ереваном практически отсутствуют. При этом власти Азербайджана ведут более тесные переговоры с правительствами Армении и Ирана и уже достигли определенных результатов.



Предполагается, что уже в ближайшее время будет принято решение, пройдет ли коридор, являющийся проектом, призванным связать Турцию с Азербайджаном, через Армению или Иран. По словам главы турецкого Минтранспорта, упомянутый им проект будет завершен в 2028-2029 годах.

В настоящее время уже существует линия со стороны азербайджанского города Нахичевань. Предполагается улучшить уже существующий участок коридора, а затем продолжить его дальнейшее строительство.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале практического этапа делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, Ереван согласился после имплементации соответствующего договора отдать Азербайджану четыре спорных населенных пункта.
9 комментариев
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  1. Taskhyl
    Taskhyl
    0
    Сегодня, 16:13
    Молодцы турки, че тут скажешь. Работают ребята в регионе, не то что некоторые
  2. Victal Звание
    Victal
    +3
    Сегодня, 16:17
    "Коридор пройдет по территории Армении и Ирана, но Армения об этом ещё не знает "
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +2
      Сегодня, 16:59
      Да какая разница, знает-не-знает.
      Пашинян по любому подпишет.
    2. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 17:08
      Цитата: Victal
      Коридор пройдет по территории Армении и Ирана, но Армения об этом ещё не знает

      Ну рожденным ползти летать не дано. Да и у проигравшего не спрашивают.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 16:41
    Да туннель под Арменией прокопать, всего-то делов. Да поглубже. И волки сыты, и овцы целы. laughing
    1. Замира Звание
      Замира
      +1
      Сегодня, 16:48
      Цитата: Pharmacist
      Да туннель под Арменией прокопать, всего-то делов. Да поглубже. И волки сыты, и овцы целы. laughing

      Хороший вариант.) А потом нечаянно его пробурить... в нескольких местах.)
      И: "Ой, извините, мы тут нефть искали..." wink
    2. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 16:48
      Если Армения не согласится на Зангезурский коридор, то Алиев его пробьет силой и вернёт Азербайджану исторические земли. И никакой Макрон армянам не поможет.
      1. Vugigugi Звание
        Vugigugi
        0
        Сегодня, 17:09
        Цитата: Бородач
        Если Армения не согласится на Зангезурский коридор, то Алиев его пробьет силой и вернёт Азербайджану исторические земли. И никакой Макрон армянам не поможет.

        good
        Совершенно верно.
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 17:34
    Глянул на карту. Точно, юго-восточная кишка Армении лишняя. Надо резать.