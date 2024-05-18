Первый бунт против нового закона о мобилизации: украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса

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Первый бунт против нового закона о мобилизации: украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса

С сегодняшнего дня на Украине начал действовать новый закон о мобилизации. С его помощью киевские власти рассчитывали быстро пополнить ряды ВСУ новыми бойцами, которых очень не хватает на передовой, где укомплектованность некоторых подразделений ниже пятидесяти процентов. Однако что-то, а скорее даже всё, пошло не так, как желали Зеленский сотоварищи.

На приграничных пропускных пунктах выстроились очереди из желающих под любым предлогом покинуть страну. Одновременно в специально созданные для переучета военнообязанных мужчин столичные центры предоставления административных услуг, в которых наравне с ТЦК (военкоматами) можно обновить свои данные, сегодня не пришло ни одного военнообязанного.



И это при том, что обновить свои данные должны все граждане мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет в срок не более 60 дней, начиная с сегодняшней даты. Все ранее выданные брони от призыва и ограничения по медпоказаниям также перестали действовать. Для уклонистов сильно выросла административная (штрафы) и даже уголовная ответственность.

Еще более удивительные для Украины последних двух лет новости поступают из Одесской области. Местные паблики сообщают, что водители-дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев-Одесса против нового закона о мобилизации. Они вывели на дорогу сотни фур, образовав тем самым огромную пробку. Можно сказать, что это первая столь массовая протестная акция на Украине после введения 24 февраля 2022 года военного положения в стране. Полиция в происходящее пока не вмешивается.



Причина, по которой первыми против нового закона взбунтовались именно дальнобойщики состоит в том, что теперь их могут не выпустить из страны в заграничные рейсы. Более того, многие водители автоматически с сегодняшнего дня лишились ранее существовавшей брони и на КПП могут быть сразу мобилизованы в ряды ВСУ.

Ранее украинские СМИ писали, что примерно с начала мая в ожидании вступления нового закона о мобилизации в силу украинские водители, выехав за границу, просто бросали фуры, иногда вместе с грузом, и оставались там. Один из владельцев небольшой транспортной компании рассказал журналистам, что к нему выстроилась очередь из водителей, желающих устроиться на работу и попасть именно на заграничные рейсы.



Теперь те дальнобойщики, кто не догадался или не успел так поступить решились на более активное сопротивление. Наказывать тех, кто бросает грузовики на трассах внутри страны вроде как не за что, особенно, если фуры порожние (в противном случае водитель-экспедитор несет ответственность за сохранность груза). Максимум, что грозит водителям — это увольнение и штрафы за нарушение ПДД в виде препятствования проезду других машин. Станут ли эти акции массовыми и что по этому поводу предпримут власти, пока неизвестно.

22 комментария
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  1. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +7
    Сегодня, 16:27
    До них внезапно стало что-то понемногу доходить... Не для всех, только для самых умных, то есть - водителей-профессионалов... wassat
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +3
      Сегодня, 16:33
      Самые умные с 404 свалили в 2014 году, чуть поглупее когда СВО началось, туговатые
      выехав за границу, просто бросали фуры, иногда вместе с грузом, и оставались там.
      а остались... ну что осталось...
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +3
        Сегодня, 16:56
        Судя по фото - пробку не создали.
        На двухполосном шоссе заблокировали только одну полосу.
        Одной полосы вполне достаточно - машин нет, дорога пустая. Нет идиотов путешествовать по стране, где в любом месте тебя могут схватить и отправить на фронт.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 16:44
      Цитата: Дед-дилетант
      До них внезапно стало что-то понемногу доходить... Не для всех, только для самых умных, то есть - водителей-профессионалов...

      Да тоже странные хлопчики. Протестовать и акции устраивать надо было ДО принятия закона в РадеЮ а не ПОСЛЕ!
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +8
    Сегодня, 16:28
    лиха беда начало...далее интересней будет...
    Полиция в происходящее пока не вмешивается.
    ..ух ты...ключевое слово- ПОКА....бо боится монтировкой по шлему получить без сатисфакции ...ждут подкрепления нацдебилов
  3. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 16:29
    Сейчас их всех тоже упакуют оптом, новый дворец зельки сам себя не купит laughing
  4. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +2
    Сегодня, 16:31
    Хлопцы, мирный протест против нацистской власти не только неэффективен, но смертельно опасен. С вооружённой бандой можно справиться только силой оружия.
  5. Rage66 Звание
    Rage66
    +3
    Сегодня, 16:33
    Дело осталось за элитой...
    Заблокировать рестораны в Киеве, и уйти не расплатившись yes
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:36
    . при том, что обновить свои данные должны все граждане мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет в срок не более 60 дней, начиная с сегодняшней даты

    Но не обязаны.... bully так говорится....
  7. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 16:38
    "На приграничных пропускных пунктах выстроились очереди из желающих под любым предлогом покинуть страну."

    Вот надо было до последнего ждать "жареного петуха?" До даты вступления закона в силу не чесались, а тут случился ажиотаж - песец подкрался незаметно, хоть виден был издалека.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 17:01
      Вот надо было до последнего ждать "жареного петуха?"
      ..да как обычно у мояхатаскрайникив...та цэ таке...не до мэнэ....а тут бабах...матка...курка, яйко , млеко
  8. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 16:40
    Протесты водителей, протесты механизаторов, военных и т.д.
    Кто то возьмет организацию протестов под свое крыло.
    Опять "майдан", сакральные жертвы, переворот...
    Бег по кругу, по граблям.
    "Если господь хочет кого то наказать, он лишает его разума".
    Это про них, заблудших.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 17:02
      Цитата: Эльдорадо
      Кто то возьмет организацию протестов под свое крыло.

      Этим "кто-то" - в идеале - должна стать российская разведка. Увы, у нас такими вещами почему-то не очень увлекаются.
  9. Roust Звание
    Roust
    +3
    Сегодня, 16:50
    Это разве бунт!? Детский сад какой-то. Надо объединиться и идти с оружием в руках на Киев, тогда уже будет результат и об этом можно будет говорить.
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:58
    Всех смутьянов на фронт , машины конфисковать в пользу хозяев 404.
  11. Товарищ Звание
    Товарищ
    0
    Сегодня, 17:09
    Сегодня в Киеве скажут, что все они агенты Путина.
    А завтра за ними придёт ТЦК.
  12. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    -1
    Сегодня, 17:10
    Блокирование это только начало. Надо ловить на улицах и бить тцк-шников, начинать громить здания тцк и их автотранспорт. Желательно, чтобы это делали женщины, пенсионеры и несовершеннолетние.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 17:31
      Пошел слух, что теперь на окраине, мужики собираются толпами человек в 20, чтобы просто сходить в магазин или еще куда. ТЦКшники боятся связываться с толпой и не трогают из них никого.))
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 17:49
        Наверняка слух. Хахелы как арабы, вовек не сорганизуются. Сколько, интересно, на 20 таких особей придётся предателей?
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:22
    У них какой то дэб бил из дальнобойщиков все ездил и патриотические песенки сочинял, пел... где он теперь песенки свои поёт... или не поёт, больше?
  14. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 17:30
    Загрузили бы в какую фуру АСДТ и попротестовали бы на банковской где-нибудь, такой протест возымел бы действие
  15. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 17:44
    "Все ранее выданные брони от призыва перестали действовать"...
    Авторы, а вы уверены? Прямо таки все-все-все? Подумайте сами, разве такое возможно? Все!