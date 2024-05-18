Первый бунт против нового закона о мобилизации: украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса
С сегодняшнего дня на Украине начал действовать новый закон о мобилизации. С его помощью киевские власти рассчитывали быстро пополнить ряды ВСУ новыми бойцами, которых очень не хватает на передовой, где укомплектованность некоторых подразделений ниже пятидесяти процентов. Однако что-то, а скорее даже всё, пошло не так, как желали Зеленский сотоварищи.
На приграничных пропускных пунктах выстроились очереди из желающих под любым предлогом покинуть страну. Одновременно в специально созданные для переучета военнообязанных мужчин столичные центры предоставления административных услуг, в которых наравне с ТЦК (военкоматами) можно обновить свои данные, сегодня не пришло ни одного военнообязанного.
И это при том, что обновить свои данные должны все граждане мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет в срок не более 60 дней, начиная с сегодняшней даты. Все ранее выданные брони от призыва и ограничения по медпоказаниям также перестали действовать. Для уклонистов сильно выросла административная (штрафы) и даже уголовная ответственность.
Еще более удивительные для Украины последних двух лет новости поступают из Одесской области. Местные паблики сообщают, что водители-дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев-Одесса против нового закона о мобилизации. Они вывели на дорогу сотни фур, образовав тем самым огромную пробку. Можно сказать, что это первая столь массовая протестная акция на Украине после введения 24 февраля 2022 года военного положения в стране. Полиция в происходящее пока не вмешивается.
Причина, по которой первыми против нового закона взбунтовались именно дальнобойщики состоит в том, что теперь их могут не выпустить из страны в заграничные рейсы. Более того, многие водители автоматически с сегодняшнего дня лишились ранее существовавшей брони и на КПП могут быть сразу мобилизованы в ряды ВСУ.
Ранее украинские СМИ писали, что примерно с начала мая в ожидании вступления нового закона о мобилизации в силу украинские водители, выехав за границу, просто бросали фуры, иногда вместе с грузом, и оставались там. Один из владельцев небольшой транспортной компании рассказал журналистам, что к нему выстроилась очередь из водителей, желающих устроиться на работу и попасть именно на заграничные рейсы.
Теперь те дальнобойщики, кто не догадался или не успел так поступить решились на более активное сопротивление. Наказывать тех, кто бросает грузовики на трассах внутри страны вроде как не за что, особенно, если фуры порожние (в противном случае водитель-экспедитор несет ответственность за сохранность груза). Максимум, что грозит водителям — это увольнение и штрафы за нарушение ПДД в виде препятствования проезду других машин. Станут ли эти акции массовыми и что по этому поводу предпримут власти, пока неизвестно.
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