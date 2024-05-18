Глава МИД РФ раскрыл подробности обсуждения председателем КНР с президентом России инициативы по глобальной безопасности

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Глава МИД РФ раскрыл подробности обсуждения председателем КНР с президентом России инициативы по глобальной безопасности

Предложение председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина по вопросу глобальной безопасности обсуждалось в ходе визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российского дипломатического ведомства выступил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По словам Лаврова, который раскрыл некоторые подробности обсуждения Путиным и Си Цзиньпином данной инициативы, этот вопрос рассматривался на встречах и в составе делегаций двух государств, и в более узком кругу, и даже лично между руководителями России и КНР.

Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи обеспечения глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета

- подчеркнул Сергей Лавров.

Отметим, что дальнейшее развитие партнерских взаимоотношений между Россией и Китаем и, тем более, подписание соглашения о стратегическом взаимодействии, серьезно встревожило западные страны. Многие западные политики увидели в этом угрозу доминированию «коллективного Запада» в современном мире, которое и так уже значительно пошатнулось.

Так, бывший американский президент Дональд Трамп поспешил отметить, что Россия и Китай объединяются «против США», хотя речь идет скорее о взаимодействии двух государств как раз по вопросу защиты от агрессивной политики «коллективного Запада».
7 комментариев
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  1. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 16:44
    Объединение происходит очень медленно, с оглядкой. Запад давно уже обьеденился и воюет против нас по полной и в голос, и в действие. Китай все ждёт труп врага в реке, и не заметит, как приплывет ядерная торпеда.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      -1
      Сегодня, 17:03
      Není tomu tak! Západ není vůbec sjednocený, protože občané států Evropy si většinově myslí něco jiného než jejich politici, dosazení mocí USA! Ve skutečnosti brojí proti Rusku a Číně jen fašistické vlády západního světa, kromě pár států.
      1. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        -1
        Сегодня, 17:04
        Это не так! Запад вообще не един, потому что граждане государств Европы в большинстве своем думают иначе, чем их политики, об установлении власти США! Фактически только фашистские правительства западного мира, за исключением нескольких государств, воюют против России и Китая.
  2. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 17:00
    бывший американский президент Дональд Трамп поспешил отметить, что Россия и Китай объединяются «против США», хотя речь идет скорее о взаимодействии двух государств как раз по вопросу защиты от агрессивной политики «коллективного Запада».
    Что Трамп, что, извините, Байден, нам не друзья. Поэтому логично, что(простите за тавтологию), что мы с китайцами объединяемся против запада и США.
    ...Что, что, что... Как просто потерять всего лишь за год навыки писателя... recourse
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:24
    Объединяться или нет, - второй вопрос. А в вопросах военной помощи должны быть ясные и чёткие постулаты. Помогай своим, не обращая на вопли извне...
  4. Феникс_2 Звание
    Феникс_2
    0
    Сегодня, 17:38
    Да мы нужны Китаю чтоб задницу им прикрыть в противостоянии США больше нам Китаю предложить нечего кроме своих ресурсов и то почти на халяву узко глазые их технологии к себе подтягивали наши все разрушили и продали теперь ездием побираемся и на хрен мы им нужны все не дойдёт да баранов
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 17:51
    А конкретика-то где?..........