Глава МИД РФ раскрыл подробности обсуждения председателем КНР с президентом России инициативы по глобальной безопасности

Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи обеспечения глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета

Предложение председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина по вопросу глобальной безопасности обсуждалось в ходе визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российского дипломатического ведомства выступил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).По словам Лаврова, который раскрыл некоторые подробности обсуждения Путиным и Си Цзиньпином данной инициативы, этот вопрос рассматривался на встречах и в составе делегаций двух государств, и в более узком кругу, и даже лично между руководителями России и КНР.- подчеркнул Сергей Лавров.Отметим, что дальнейшее развитие партнерских взаимоотношений между Россией и Китаем и, тем более, подписание соглашения о стратегическом взаимодействии, серьезно встревожило западные страны. Многие западные политики увидели в этом угрозу доминированию «коллективного Запада» в современном мире, которое и так уже значительно пошатнулось.Так, бывший американский президент Дональд Трамп поспешил отметить, что Россия и Китай объединяются «против США», хотя речь идет скорее о взаимодействии двух государств как раз по вопросу защиты от агрессивной политики «коллективного Запада».