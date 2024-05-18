Опубликованы кадры макета американского эсминца, используемого ВМС НОАК в качестве «корабля-мишени»
В сети опубликована фотография, на которой запечатлен китайский макет американского эсминца класса "Арли Берк", используемый ВМС НОАК в качестве "корабля-мишени" для обучения личного состава методам моделирования наведения противокорабельных средств.
При этом отмечается, что макет, на котором тренируются китайские военные моряки, также напоминает японские эсминцы класса "Асахи". Использование НОАК для учений макета американского военного корабля является свидетельством того, что Пекин рассматривает США в качестве наиболее вероятного противника.
По мнению властей Тайваня, военное давление Китая на остров заметно усилилось после прихода к власти Лая Циндэ и приближения дня его инаугурации. При этом предполагается, что во время встречи Байдена с Си Цзиньпином в Сан-Франциско в ноябре прошлого года стороны достигли договоренностей, предполагающих сдержанную политику Вашингтона в отношении Тайваня.
Однако, после победы Лая Циндэ на выборах на Тайване напряжение усилилось. По мнению тайваньских экспертов, таким образом Пекин пытается оказать давление на новое правительство в Тайбэе.
В последнее время существенно увеличилось количество китайских военных кораблей вокруг острова, кроме того, авиация НОАК намеренно приближается на близкое расстояние к Тайваню. Также НОАК регулярно проводит в регионе различного рода учения, включая десантные, с привлечением минно-тральных сил, ночные полеты и тренировки по дозаправке топливом в воздухе.
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