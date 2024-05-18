Премьер Эстонии: Чтобы стать лучше, Россия должна проиграть эту войну
Власти прибалтийских государств продолжают показывать, насколько ненавистно они относятся к России. На этот раз вновь отличилась глава эстонского правительства Кая Каллас.
По слова Каллас, для самой же России якобы будет лучше, если она проиграет в конфликте с Украиной. При этом она процитировала слова антироссийски настроенного профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, сказавшего:
Каллас в свойственной ей манере в негативной форме высказалась о России, назвав её империей и агрессором, расширяющим свою территорию. Она также выразила уверенность, что смена лидера нечего не изменит в России.
- сказала эстонский премьер.
Кроме того, она призвала не ослаблять, а усиливать поддержку Украины.
46-летняя Каллас занимает пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года. Несмотря на то, что она ярая ненавистница России, в прошлом году стало известно, что ее муж связан с фирмой, которая делает неплохие деньги на бизнесе в России.
Напомним, что в феврале этого года Кая Каллас наряду с некоторыми другими высокопоставленными должностными лицами прибалтийских республик была объявлена в розыск МВД России.
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