Премьер Эстонии: Чтобы стать лучше, Россия должна проиграть эту войну

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Премьер Эстонии: Чтобы стать лучше, Россия должна проиграть эту войну

Власти прибалтийских государств продолжают показывать, насколько ненавистно они относятся к России. На этот раз вновь отличилась глава эстонского правительства Кая Каллас.

По слова Каллас, для самой же России якобы будет лучше, если она проиграет в конфликте с Украиной. При этом она процитировала слова антироссийски настроенного профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, сказавшего:



Чтобы страна стала лучше – она должна проиграть свою последнюю колониальную войну

Каллас в свойственной ей манере в негативной форме высказалась о России, назвав её империей и агрессором, расширяющим свою территорию. Она также выразила уверенность, что смена лидера нечего не изменит в России.

Когда Россия проиграет войну – это принесет пользу обществу

- сказала эстонский премьер.

Кроме того, она призвала не ослаблять, а усиливать поддержку Украины.

46-летняя Каллас занимает пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года. Несмотря на то, что она ярая ненавистница России, в прошлом году стало известно, что ее муж связан с фирмой, которая делает неплохие деньги на бизнесе в России.

Напомним, что в феврале этого года Кая Каллас наряду с некоторыми другими высокопоставленными должностными лицами прибалтийских республик была объявлена в розыск МВД России.
36 комментариев
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  1. EpIvIaK Звание
    EpIvIaK
    +5
    Сегодня, 17:01
    В 2022 это не сработало, а сейчас этот скулёж просто жАлок.
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 17:30
      Глядя на ничтожную историю самой Эстонии приходишь к выводу что чем больше страна проигрывает войн тем больше она становится злобной, завистливой, лживой и падкой на гадости.
      Такого "счастья" нам не надо. stop
  2. Сочи Звание
    Сочи
    +7
    Сегодня, 17:02
    У них чё там с интиллектом вообще ноль?
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +5
      Сегодня, 17:08
      У них чё там с интиллектом вообще ноль?
      Там вообще нет интеллекта... Зато там есть Кая Каллас, Анна-Лена Бербок, фрау Фрекенбок... smile
      1. U-58 Звание
        U-58
        +1
        Сегодня, 17:29
        Да что там их перечислять?
        Одним словом, Карла дель Понте.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 17:36
        Правильно пишется Анал-Ена Бер Бок.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 17:33
      Русские не хотят становиться лучше. Мы и так самые лучшие. Мы хотим вернуть свои исторические земли Нарвскую, Юрьевскую, Колываньскую области, которые Петр Первый выкупил у шведов. Эстонцы могут проваливать с нашей земли в свою Великобританию, сортиры мыть. good
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +9
    Сегодня, 17:02
    Чтобы страна стала лучше – она должна проиграть свою последнюю колониальную войну

    Пусть Франция становится лучше! А мне в России и так нормально, ибо лучшее - враг хорошего...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +5
      Сегодня, 17:06
      Цитата: Васян1971
      Чтобы страна стала лучше – она должна проиграть свою последнюю колониальную войну

      Кае Каллас вопросик имеется
      Точно? Уверена? А что значит стать "лучше" ? И почему "последнюю войну"? С такими соседями постоянной мирной жизни ждать не стоит.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +3
        Сегодня, 17:09
        «Точно? Уверена? А что значит стать "лучше" ? »©
        Ну, это ж не она сама придумала, а сплагиатила у импортного проХВессора... request
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 17:09
      Пусть Франция становится лучше
      Пусть Франция останется Францией. Зачем нам она в лучшем проявлении?!
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +3
        Сегодня, 17:11
        «Пусть Франция останется Францией.»©
        Пусть с Н.Каледонией бодается в бесплодных попытках своего улучшения.
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          +1
          Сегодня, 17:15
          Пусть с Н.Каледонией бодается в бесплодных попытках своего улучшения.
          Новую Каледонию не стоит вот так, запросто, отдавать на откуп Франции... Пусть французы просто займутся своей страной. И не лезут туда, где их не ждут, и не звали.
          1. Васян1971 Звание
            Васян1971
            +2
            Сегодня, 17:18
            «Новую Каледонию не стоит вот так, запросто, отдавать на откуп Франции...»©
            А, кто еë отдаëт?
            Речь о том, что прежде, чем про "улучшение" России в'якать, неплохо было бы на своих хозяев посмотреть...
            1. Бородач Звание
              Бородач
              0
              Сегодня, 17:38
              Новая Каледония - древняя историческая земля Азербайджана. laughing lol wassat good
  4. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +10
    Сегодня, 17:03
    После Украины Россия сделает Эстонию лучше.
    1. Грица Звание
      Грица
      +3
      Сегодня, 17:18
      Цитата: Serhio250381
      После Украины Россия сделает Эстонию лучше.

      Есть еще вариант - Эстония объявляет России войну, через неделю её проигрывает и становится намного лучше. А то как то странно - глава правительства Эстонии заботится об улучшении не своей страны, а соседней. Непорядок.
    2. Hwostatij Звание
      Hwostatij
      0
      Сегодня, 17:32
      После Украины Россия сделает Эстонию лучше.

      Думаю, без эстонцев Эстония будет гораздо лучше
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 17:04
    Когда Россия проиграет войну – это принесет пользу обществу
    - сказала эстонский премьер.

    Какому обществу? ЛГБТшному?
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 17:06
    "Чтобы стать лучше, Кая Каллас должна отсидеть свой срок в нашей, российской, колонии. "Там на обед макароны дают... "© smile
  7. Есаул Звание
    Есаул
    +2
    Сегодня, 17:15
    Чем мельче шавка, тем громче и злее лает
  8. Rage66 Звание
    Rage66
    +2
    Сегодня, 17:16
    Судя по фотографии, чтобы стать лучше, премьеру Эстонии ничего не поможет hi
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      0
      Сегодня, 17:40
      Лучше бы пила! laughing drinks (хоть администрация и не согласна:)
  9. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 17:18
    Tato madam ví asi velmi dobře, co je válka, už jednou zvítězila na PC..
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 17:18
      Эта дама, наверное, прекрасно знает, что такое война, она уже однажды победила на ПК..
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:18
    Премьер Эстонии: Чтобы стать лучше, Россия должна проиграть эту войну

    Чтобы стать лучше, России пора начать вести себя в отношении Запада точно также, как это делает он. Только так, демонстрируя решимость и силу, можно достичь положительных (для России) результатов.
  11. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 17:18
    Обычная желчь никчемных лимитрофов-грантоедов. Для того, чтобы получать свои гранты и прочие преференции, они будут и дальше нести подобную ахинею.
  12. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    -1
    Сегодня, 17:19
    По слова Каллас, для самой же России якобы будет лучше, если она проиграет в конфликте с Украиной.
    recourse Кого то это мне напоминает... не Ленина, не.... feel
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:20
    У тамошнее сушеной селёдки мозги высохли напрочь.
  14. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 17:21
    """Чтобы страна стала лучше – она должна проиграть свою последнюю колониальную войну"""

    Что у них с головой там у всех? Она не хочет посчитать сколько колоний у России и сравнить их с количеством Британских и Французских?
  15. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 17:28
    Чтобы стать лучше НАТО должно вдрызг проиграть эту войну. Возможно атомные бомбардировки еврайха и сша сделают из них сверхвысокоразвитые цивилизации, как с японцами случилось
  16. Osmodey Звание
    Osmodey
    0
    Сегодня, 17:37
    А потом они скажут, что бы стать мужиком, надо дать в зад?
  17. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 17:37
    Она также выразила уверенность, что смена лидера нечего не изменит в России.

    То есть, по любому народ виноват, что Россия такая, какая есть?
  18. nikanikolich Звание
    nikanikolich
    0
    Сегодня, 17:41
    вот же смешные отморозки
  19. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 17:50
    Это мужчина или женщина?
  20. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 17:52
    Дама, похоже, "белены объелась" или покуривает, что то, достаточно забористое.... Да и возможностей для "самовыражения", данных "особей" самое "то": "лай на слона из - за хозяйской ноги" - безопасно, да и лишнюю косточку, "к столу" подкинут, "возможно, и не пнут, походя....