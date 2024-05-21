Истребительная авиация Пакистана
Исторически с момента образования Пакистан противостоял Индии, и это нашло отражение в строительстве военно-воздушных сил. В пакистанских ВВС по состоянию на 2023 год служило около 70 000 человек и эксплуатировалось более 570 самолётов, в том числе более 360 истребителей.
В прошлом основными поставщиками современных боевых самолётов являлись США и Франция. В настоящее время Пакистан практически полностью ориентирован на военно-техническое сотрудничество с КНР.
Основная масса боевых самолётов на постоянной основе располагается на 12 авиабазах, где имеются мощности для регулярного обслуживания и текущего ремонта авиационной техники. Также в распоряжении командования пакистанских ВВС есть 18 передовых авиабаз, где налажена необходимая инфраструктура. В рабочем состоянии поддерживается более 15 резервных взлётно-посадочных полос с капитальным покрытием, которые могут быть использованы для рассредоточения строевых эскадрилий в угрожаемый период и в военное время. На всех основных авиабазах и большей части резервных аэродромов возведены капитальные железобетонные и подземные укрытия, способные принять весь истребительный парк.
Истребители Mirage III и Mirage V
Самыми возрастными и заслуженными боевыми самолётами в пакистанских ВВС являются Mirage III и Mirage V, выполненные по схеме «бесхвостка». Первые истребители Mirage III были приобретены в 1968 году, а истребители-бомбардировщики Mirage V в 1970 году. На тот момент это были весьма совершенные новейшие боевые машины.
Прототип Mirage III поднялся в воздух в 1958 году, а в 1963 году самолёт пошёл в серию. Первая партия, закупленная Пакистаном, состояла из 18 Mirage IIIЕР, 3 Mirage IIIDР (экспортная двухместная модификация) и Mirage IIIRP (разведывательный вариант).
«Мираж» модификации IIIE являлся по настоящему многоцелевым самолётом и мог использоваться как перехватчик, истребитель завоевания превосходства в воздухе, уничтожать наземные цели бомбами и неуправляемыми реактивными снарядами. После создания в Пакистане ядерной бомбы именно Mirage IIIЕР стал её первым носителем.
При максимальной взлётной массе 13 740 кг французский многоцелевой истребитель Mirage IIIЕ по этому показателю примерно на треть превосходил МиГ-21. Снаряжённая взлётная масса составляла 9600 кг. Турбореактивный двигатель SNECMA Atar 09C с тягой на форсаже 60,8 кН на высоте 12 000 м обеспечивал скорость полёта до 2350 км/ч. Крейсерская скорость – 960 км/ч. Боевая дальность полёта достигала 1200 км, перегоночная – 3300 км. Практический потолок – 17 500 м.
На пяти узлах внешней подвески могла размещаться нагрузка весом до 4000 кг. Встроенное вооружение состояло из двух 30-мм пушек DEFA 552 с боекомплектом по 125 выстрелов на ствол. В воздушном бою могли использоваться УР AIM-9 Sidewinder, Matra R.550 Magic и Matra R.530. Для обнаружения вражеских самолётов в условиях плохой видимости имелась доплеровская БРЛС Thomson-CSF Cyrano II.
Благодаря относительно небольшой нагрузке на крыло, экономичному и мощному двигателю, наличию мощного пушечного вооружения в сочетании с управляемыми ракетами, Mirage IIIЕ оказался очень серьёзным противником в воздушном бою. Всего Пакистан закупил 135 истребителей Mirage III различных модификаций, в это число вошли как новые, так и бывшие в употреблении самолёты.
Командование ВВС Пакистана считало «Миражи» ценным активом и уделяло серьёзное внимание поддержанию их в рабочем состоянии. После покупки в 1991 году снятых с вооружения в Австралии 42 одноместных Mirage IIIO (австралийский вариант Mirage IIIЕ) и восьми двухместных самолётов Mirage IIID, они в ходе восстановительного ремонта подверглись серьёзной доработке. Большая часть самолётов была модернизирована на авиаремонтном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (PAC) в Камре, шт. Пенджаб. Примерно 10 % пакистанских Mirage III отремонтировали во Франции.
В рамках программы ROSE (Retrofit Of Strike Element) бывшие в употреблении истребители получили современный радар FIAR Grifo M3 с дальностью обнаружения до 75 км, систему дозаправки в воздухе, новые навигационные системы, приёмник радиолокационного облучения, станцию постановки активных и пассивных помех, многофункциональный дисплей. В состав вооружения вошли управляемые бомбы местного производства H-2 и H-4 SOW, крылатые ракеты класса «воздух-земля» Ra'ad Mk-1 и Ra'ad Mk-2, которые помимо конвенциальной боевой части массой 450 кг могут комплектоваться ядерной боеголовкой, а также новые китайские ракеты «воздух-воздух».
В 2000 году 10 Mirage IIIEL Пакистан выкупил в Ливане, а в 2003 году 15 Mirage IIIEE и 5 Mirage IIIIDE были получены от Испании и разобраны на запчасти. Столь длительная служба «Миражей» в Пакистане, помимо большого ресурса, а также хороших боевых и эксплуатационных характеристик, во многом объясняется тем, что эти самолёты являлись носителями ядерного оружия. Эксперты, специализирующиеся в авиационном вооружении, пишут, что ядерные бомбы и ракеты потенциально можно подвешивать под F-16А/В Fighting Falcon, стоящие на вооружении ВВС Пакистана, но против этого в 1980-1990-е годы активно возражали США.
В 2009 году для «Миражей», оборудованных системой дозаправки в воздухе, в Украине были приобретены четыре самолёта-заправщика Ил-78.
По состоянию на начало 2022 года в лётном состоянии имелось примерно 60 Mirage III, которые эксплуатировались в 7-й эскадрильи, приписанной к авиабазе Мушаф и в Центре боевого применения Масрур в Карачи. В настоящее время эти самолёты выводятся из эксплуатации и заменяются новыми истребителями JF-17 Block 3 Thunder и J-10С Vigorous Dragon.
На базе Mirage III был создан истребитель-бомбардировщик Mirage V. Этот самолёт в основном предназначен для выполнения ударных задач в дневное время, но он также может вести ближний оборонительный воздушный бой и при наведении с земли осуществлять перехват. Для лучшего обзора вперёд-вниз верхняя носовая часть самолёта скошена.
Максимальная взлётная масса Mirage V составляет 13 700 кг. Такой же как на Mirage IIIЕ, ТРДФ SNECMA Atar 9C может разогнать самолёт до 2350 км/ч. Боевая дальность с нагрузкой 900 кг достигает 1250 км. На пяти внешних узлах может быть подвешен груз в виде бомб, реактивных снарядов и управляемых ракет общей массой до 4000 кг. Встроенное вооружение: две 30-мм пушки DEFA 552.
Первоначально Пакистан заказал 28 истребителей-бомбардировщиков Mirage VPA, не имевших радара. Затем последовало 18 Mirage VPA2 и 12 Mirage VPA3, которые оснащались БРЛС Agave и могли нести ПКР Exocet.
В начале 1990-х Пакистан выкупил около 40 снятых с вооружения во Франции самолётов Mirage VF. При модернизации до уровня ROSE I два десятка бывших французских истребителей-бомбардировщиков оснастили новой авионикой, передовыми для того времени навигационными системами и приборами ночного видения. Ещё 14 самолётов, доведённых до уровня ROSE III, были заточены для нанесения бомбовых ударов в тёмное время суток.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: истребители-бомбардировщики Mirage V на авиабазе Рафики. Снимок сделан в феврале 2021 года
До недавнего времени эксплуатировалось около полусотни Mirage 5, которые стояли на вооружении 25-й и 50-й эскадрилий, дислоцированных на авиабазе Рафики, в 340 км к югу от Исламабада. В данный момент основная часть этих истребителей-бомбардировщиков снята с вооружения, и в строю осталось небольшое количество Mirage 5 ROSE III.
Истребители F-16 Fighting Falcon
Согласно справочным данным, в военно-воздушных силах Пакистана в 2022 году летало 75 одноместных и двухместных истребителей F-16 Fighting Falcon. Всего же Пакистан приобрёл 85 F-16 разных модификаций.
Первые из 40 заказанных F-16A/В Block 15 поступили в 1983 году, что во многом было обусловлено присутствием советского «ограниченного контингента» в соседнем Афганистане. По своим лётным и боевым характеристикам «Сражающиеся соколы» существенно превосходили имевшиеся истребители китайского и французского производства.
Это были истребители, оснащённые БРЛС AN/APG-66, способной обнаружить МиГ-21 на дистанции немногим более 55 км. Ранние F-16 несли до шести ракет ближнего боя с тепловым наведением AIM-9 Sidewinder, а также две ракеты средней дальности AIM-7 Sparrow с радиолокационным наведением. На 9 узлах подвески могли быть размещены различные бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты, подвесные баки и станции постановки помех. Внутри фюзеляжа слева от кабины смонтирована 20-мм пушка M61A1 Vulcan с боекомплектом 511 выстрелов.
В конце 1980-х Пакистан заказал ещё 71 F-16A/B Block 15 OCU (Operational Capability Upgrade – обновление оперативных возможностей) и оружие для них на сумму около $2 млрд. За постройку первой партии из 28 самолётов было уплачено $685 млн. Но после того как стало известно о развитии пакистанской ядерной программы, Вашингтон заблокировал сделку.
В 1990-е годы Соединенные штаты безуспешно пытались продать нереализованные истребители в Индонезию и Новую Зеландию, после чего в 2002 году было решено использовать их в американских вооруженных силах для имитации на учениях вражеских самолётов.
После длительной серии переговоров, в сентябре 2006 года между правительствами Пакистана и США была заключена договорённость на продаже 18 новых самолётов F-16C/D Block 52. В рамках достигнутого соглашения США поставили 26 ранее заказанных истребителей F-16A/B Block 15, предварительно модернизировав их до стандарта MLU.
Одноместный F-16C Block 52 имеет максимальный взлётный вес 19 187 кг. Нормальный взлётный вес – 12 020 кг. Двухконтурный турбореактивный двигатель с форсажной камерой Pratt & Whitney F100-PW-229 имеет максимальную тягу 79 кН, на форсаже – 129 кН. Максимальная скорость полёта на большой высоте составляет 2170 км/ч. На уровне моря – 1482 км/ч. Дальность с боевой нагрузкой 2000 кг – до 545 км. Перегоночная дальность с подвесными баками – до 4200 км. Потолок – 15 000 м.
На самолёте имеется шесть подкрыльевых и три подфюзеляжных пилона, на которых могут быть подвешены УР «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder, AIM-7 Sparrow, AIM-120 AMRAAM, а также различные управляемые и неуправляемые авиационные средства поражения класса «воздух-земля», подвесные баки, аппаратура РЭБ и разведки общей массой до 7700 кг. Импульсно-доплеровская БРЛС AN/APG-68 обладает возможностью обнаружить крупную воздушную цель на дистанции 290 км.
В 2009 году Пакистан договорился с Турцией о модернизации силами компании Turkish Aerospace Industries 41 истребителя F-16A/B Block 15. Самолёты, в частности, получили современную бортовую электронику и некоторые структурные доработки.
В 2013 году Вашингтон одобрил продажу Пакистану 12 иорданских F-16A и одного двухместного F-16B. Все самолёты были ранней модификации Block 15. В 2014 году эти истребители вошли в состав 19-й эскадрильи, дислоцированной на авиабазе Мушаф, провинция Пенджаб. На момент продажи большая часть иорданских самолётов находилась в хорошем состоянии, так как ранее они прошли модернизацию, продлившую срок их службы до 8000 часов. На момент продажи ресурс самолётов оценивался в 3000 часов, которых могло хватить примерно на 15-20 лет эксплуатации. Источники пишут, что, как и другие ранние истребители этого типа, они доведены до уровня F-16A/B MLU.
В пакистанских ВВС одноместными и двухместными истребителями F-16 вооружено пять эскадрилий: 9-я многоцелевая эскадрилья (F-16A/B MLU) и 29-я эскадрилья школы боевых командиров (F-16A/B MLU), дислоцированные на авиабазе Мушаф; 5-я многоцелевая эскадрилья (F-16C/D) и 11-я многоцелевая эскадрилья (F-16A/B MLU), дислоцированные на авиабазе Шахбаз; а также 19-я учебная эскадрилья (F-16A/B ADF) на авиабазе Бхолари.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: истребители F-16 на авиабазе Шахбаз
Пакистанские «Сражающиеся Соколы» являются универсальными боевыми самолётами. Согласно имеющейся информации, F-16A/B MLU в основном специализируются на задачах ПВО и завоевания господства в воздухе. Более современные F-16C/D Block 52 с мощными радарами AN/APG-68 способны нести дальнобойные ракеты AIM-120 AMRAAM, что делает их ценным активом в противостоянии с индийскими Су-30МКИ. По неподтверждённым данным, самолёты 9-й и 11-й эскадрилий модифицированы для доставки ядерного оружия.
Истребители F-7
Уже более 40 лет пакистанские ВВС эксплуатируют китайские истребители семейства F-7 (J-7) (экспортная китайская копия МиГ-21). В настоящее время в строю осталось приблизительно 45 истребителей F-7PG и 6 двухместных FT-7PG.
Пара истребителей F-7PG Skybolt
Пакистан приобрёл 80 истребителей F-7PG/FT-7PG Skybolt в 2001 году, и они рассматривались в качестве временной замены списываемых истребителей F-6 (китайская копия МиГ-19) и ранних модификаций F-7.
Пакистанские F-7PG построены в 21 веке, но если не считать немного изменённую форму крыла, то конструктивно они не далеко ушли от истребителя МиГ-21Ф-13, выпускавшегося в начале 1960-х.
Истребители китайской постройки F-7PG получили новые средства связи, навигационную аппаратуру и приёмник предупреждения о радиолокационном облучении, изменилась приборная доска, а для спасения пилота использовано новое катапультное кресло. Вместо радиолокационного дальномера в конусе воздухозаборника появилась антенна итальянской БРЛС Grifo 7 mk.2, которая способна обнаружить воздушную цель на дальности 60 км. Однако с учётом того, что характеристики ботового радара весьма скромные, при перехвате воздушных целей пилот в основном полагается на команды наведения с земли и от самолётов ДРЛО.
Максимальный взлётный вес истребителя F-7PG составляет 9100 кг, нормальный – 7540 кг. Самолёт имеет перегоночную дальность 2200 км, боевой радиус – 850 км. Максимальная скорость полёта на большой высоте – 2100 км/ч. Встроенное вооружение: две 30-мм пушки с боезапасом по 60 выстрелов на ствол. На пяти узлах подвески может быть размещено вооружение массой до 1500 кг. Для поражения воздушных целей используются управляемые ракеты ближнего боя с тепловой головкой самонаведения китайского, американского и французского производства.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: истребитель F-7PG на авиабазе Мушаф
До недавнего времени F-7PG служили как лёгкие перехватчики на второстепенных направлениях. Сейчас истребители этого типа остались на вооружении 17-й эскадрильи, базирующейся на авиабазе Пешавар, и в 23-й учебной эскадрильи на авиабазе Мушаф. Подразделения, развёрнутые на других авиабазах и ранее эксплуатировавшие F-7, сейчас перевооружены на другие истребители. Имеется информация, что списанные самолёты планируется переоборудовать в БПЛА, которые можно использовать в качестве радиоуправляемых мишеней и ложных целей.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: списанные истребители F-6 и F-7 на авиабазе Аллам
В 2025 году планируется полностью вывести из эксплуатации оставшиеся F-7PG, заменив их современными истребителями J-10C Vigorous Dragon и JF-17 Block 3 Thunder.
Истребители JF-17 Thunder
В 2010 году на вооружение поступил истребитель JF-17 Thunder, созданный китайской корпорацией Chengdu Aircraft Corporation (CAC) и строящийся совместно с пакистанской Pakistan Aeronautical Complex (PAC). На пакистанском предприятии производится 58 % деталей планера, включая переднюю часть фюзеляжа, крылья и вертикальный стабилизатор, тогда как 42 % процента производится в КНР. Окончательная сборка и серийное производство осуществляются в Пакистане.
Совместный китайско-пакистанский проект по созданию истребителя, призванного прийти на смену самолётам A-5C, F-7P, Mirage III и Mirage V, был запущен после того, как США в 1990-е годы ввели против Пакистана оружейное эмбарго и свернули проект Sabre II (Super-7), в рамках которого компания Grumman Aerospace на основе экспортного китайского истребителя F-7М Airguard (копия МиГ-21) создавала новый многоцелевой боевой самолёт. Перепроектированный истребитель имел боковые воздухозаборники, а в носовом обтекателе появилось место для крупной антенны БРЛС. Также предполагалось использовать новый более мощный и экономичный двигатель J52-P-409 с тягой на форсаже 71 кН, передовые бортовые системы и вооружение.
События на площади Тяньаньмэнь и санкции, введённые в ответ на пакистанские ядерные испытания, поставили крест на совместной с США программе Sabre II, после чего Китай и Пакистан продолжили создание нового истребителя, использовав американские наработки.
Первый полёт прототипа, который первоначально имел обозначение FC-1 Xiaolong, состоялся в конце августа 2003 года. В марте 2007 два опытных истребителя в разобранном виде прибыли в Пакистан и после сборки были облётаны пакистанскими пилотами. Летом 2009 года на предприятии PAC состоялась закладка первой серии самолётов JF-17. Стоимость одного самолёта составляла $15 млн. В декабре 2015 года было объявлено о сборке в Пакистане 66 истребителей JF-17, которые активно тестировались в войсках, налетав в 2016 году более 19 000 часов.
Истребитель JF-17 Thunder
Первая серийная модификация, известная как JF-17 Block 1, фактически использовалась для войсковых испытаний, в ходе которых выявлялись и исправлялись недостатки самолёта, а также намечались пути модернизации. Но при этом, согласно заявлениям представителей ВВС, JF-17 Block 1 проявил себя лучше, чем ожидалось.
Всего было построено полсотни истребителей первой модификации. Почти все они оснащались многорежимной импульсно-доплеровской БРЛС NRIET KLJ-7, которая является экспортным вариантом авиационного радара KLJ-10, используемым на китайском лёгком истребителе J-10А/В. Эта станция способна обнаружить воздушную цель с ЭПР 5 м² на дистанции 150 км. В качестве силовой установки использовался двигатель российского производства РД-93, который представляет собой вариант РД-33, устанавливаемого на истребители МиГ-29.
В феврале 2015 года начались испытания одноместного JF-17А Block 2, а в апреле 2017-го в воздух поднялся двухместный JF-17В Block 2. На модификации Block 2 часть планера выполнена из композитов, что позволило снизить массу, и внедрена система дозаправки в воздухе. Улучшению подверглись радар и авионика, внедрён тактический внешний канал передачи данных, по возможностям аналогичный НАТОвскому Link-16, а также использована аппаратура постановки активных помех, управляемая цифровым процессором.
Первый полёт одноместного JF-17C Block 3 состоялся 15 декабря 2019 года. Запуск в серийное производство на заводе в Камре произошёл в декабре 2020 года.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: истребители JF-17 на стоянке авиазавода в Камре
Истребитель JF-17C Block 3 оснащён выпускаемой по лицензии в Пакистане китайской БРЛС с АФАР KLJ-7A с дальностью обнаружения цели с ЭПР 5 м² до 200 км. Эта станция может одновременно сопровождать 15 целей и наводить ракеты на 4 цели. На самолёте установлена многократно дублированная электродистанционная система управления полётом, инфракрасная система поиска и сопровождения (IRST), нашлемная система индикации и прицеливания (HMD/S), станция пассивной оптоэлектронной разведки, аппаратура предупреждения о приближении ракет (MAWS), аналогичная той, которая используется на китайских истребителях J-10C, новый, более крупный и тонкий голографический широкоугольный проекционный дисплей (HUD), усовершенствованная аппаратура управления радиоэлектронной борьбой. В планере для ещё большего снижения веса увеличена доля композитов. Российский ТРДДФ РД-93МА должен быть заменён китайским Guizhou WS-13 с увеличенной тягой и меньшей дымностью.
Пакистанские ВВС США разместили заказ на 50 самолётов JF-17 Block 3, поставки которых начались в первой половине 2022 года. До уровня Block 3 должны быть доведены все JF-17 ранних вариантов, имеющие значительный ресурс планера.
JF-17 Block 3
Истребитель JF-17С Block 3 с максимальной взлётной массой 13 500 кг имеет перегоночную дальность 3480 км. Боевая дальность полёта с подвесными баками – 1740 км. Максимальная скорость на большой высоте – 1910 км/ч. У земли – 1355 км/ч. Практический потолок – 16 900 м.
Пакистанские истребители «Гром» всех модификаций вооружены встроенной двуствольной 23-мм пушкой Type-23-2 (копия ГШ-23-2). На восьми узлах подвески можно разместить нагрузку массой до 4000 кг. Для использования в ближнем воздушном бою предназначены китайские ракеты с тепловым наведением PL-5EII, PL-9C и PL-10Е.
Для дальних атак имеются УР с радиолокационным наведением PL-12 (SD-10A) и PL-15E. По наземным и надводным целям могут применяться НАР и свободнопадающие бомбы, а также ПКР, управляемые бомбы и ракеты с различными системами наведения китайского и пакистанского производства.
По основным характеристикам JF-17 Block 3 сравним с поздними модификациями F-16, но при этом значительно дешевле. Согласно справочным данным, в ВВС Пакистана в 2022 году имелось около 160 JF-17. Эти самолёты эксплуатируются в семи эскадрильях: в 18-й на авиабазе Бхолари, во 2-й и 8-й на авиабазе Масрур, в 16-й на авиабазе Минхас, в 26-й на авиабазе Пешавар, в 14-й на авиабазе Рафики и в 28-й на авиабазе Самунгли. Общая численность истребителей JF-17 в пакистанских ВВС в 2025 году может приблизиться к двумстам единицам. Помимо Пакистана истребители JF-17 стоят на вооружении в Азербайджане, Нигерии и Мьянме.
Истребители J-10С Vigorous Dragon
На сегодняшний день Пакистан является единственным иностранным покупателем китайских истребителей J-10C Vigorous Dragon. Всего в КНР было заказано 36 «Энергичных драконов».
Проектирование J-10 в КНР началось в середине 1980-х и вступило в стадию практической реализации после того, как были получены материалы по израильскому истребителю 4-го поколения IAI Lavi. Первый полёт опытного израильского «Львёнка» состоялся в декабре 1986 года. Работы шли высокими темпами, начало поставок первых серийных самолётов было запланировано на 1990 год. Однако американцы, опасаясь, что «Лави» составит конкуренцию «Сражающемуся Соколу», заблокировали финансирование этой программы. В итоге ряд важных наработок по израильскому лёгкому истребителю был использованы при создании китайского J-10. Американское правительство было в курсе китайско-израильского контракта и не препятствовало ему, что стало своеобразной компенсацией за отказ Израиля от запуска в серийное производство истребителя собственной разработки. В то же время стоит признать, что хотя в основу проекта нового китайского боевого самолёта были положены основные компоновочные решения израильской машины, но полной копией «Лави» он не является. В середине 1990-х к программе J-10 присоединились российские разработчики, и в качестве силовой установки был предложен ТРДДФ АЛ-31Ф, устанавливаемый на экспортные Су-27СК.
Прототип совершил первый полёт 23 марта 1998 года. Официально изображения самолёта были опубликованы в 2007 году. На основании фотоснимков стало понятно, что J-10 построен по аэродинамической схеме «утка» с треугольным среднерасположенным крылом, близкорасположенным к крылу ПГО, и однокилевым вертикальным оперением. Воздухозаборник расположен под фюзеляжем. Также была обнародована информация, что в конструкции планера, выполненном на основе алюминиевых сплавов, велика доля композитных материалов.
Серийный истребитель J-10A сделан статически неустойчивым, что должно обеспечить высокий уровень манёвренности. Это потребовало применения электродистанционной системы управления с четырёхкратным резервированием и высокопроизводительным вычислительным комплексом.
Одноместный истребитель первой серийной модификации J-10А имеет максимальный взлётный вес 19 277 кг. Боевая дальность составляет немногим более 1200 км. Перегоночная – 4600 км. На большой высоте истребитель способен разогнаться до 2340 км/ч. Без включения форсажа – до 1110 км/ч. Крейсерская скорость – 970 км/ч. Потолок – 17 500 м.
J-10A
J-10A вооружён 23-мм встроенной пушкой Type 23-2 (китайская копия ГШ-23-2). Для борьбы с воздушным противником могут применяться УР ближнего боя с ИК ГСН PL-8 или российские Р-73. Для ракетных дуэлей или перехвата вражеских бомбардировщиков на средней дальности изначально были предназначены УР с полуактивной радиолокационной ГСН PL-11. На 11 внешних узлах может быть подвешена боевая нагрузка общей массой до 5600 кг.
Вскоре после принятия J-10A на вооружение начался выпуск двухместной учебно-боевой модификации J-10АS. Двухместная машина оснащена полным комплектом бортового оборудования и вооружения, но имеет меньшую дальность полёта. Обычно в строевых эскадрильях на десять одноместных машин приходится две спарки.
Совершенствование истребителя продолжалось и в 2012 году начались поставки самолётов модификации J-10В. Основным отличием этого самолёта от J-10A является использование нового радиолокатора с АФАР и внедрение в состав вооружения дальнобойной ракеты PL-12, которую в США считают китайским аналогом AIM-120 AMRAAM. Также J-10В получил высокоэффективную пассивную оптоэлектронную станцию для обнаружения целей по тепловому излучению. Первоначально на серийных J-10В устанавливался турбореактивный двигатель АЛ-31ФН российского производства, но с 2016 года самолёты комплектуются ТРДДФ Shenyang WS-10А.
С 2017 года с темпом около 30 самолётов в год выпускаются истребители J-10С. В качестве силовой установки на этой машине используется ТРДДФ Shenyang WS-10В, который, согласно информации, опубликованной в китайских СМИ, на форсаже выдаёт 144 кН. В состав вооружения J-10С введены УР ближнего боя PL-10 и новейшие дальнобойные PL-15. С учётом того, что, по западным данным, дальность пуска PL-15 может достигать 150 км, на истребителе J-10С должен быть радар с очень высокими энергетическими показателями.
В то же время обращает на себя тот факт, что J-10С, способный нести значительную боевую нагрузку, имеет не столь широкий спектр ударных средств поражения, как китайско-пакистанский JF-17 Block 3. С истребителей J-10С можно применять ПРР КD-88 и YJ-91, а также управляемые бомбы с лазерным наведением и коррекцией по сигналам спутниковой навигационной системы.
Пакистанский J-10С
В конструкции планера J-10С реализован ряд технических решений, направленных на снижение радиолокационной заметности, главным образом за счёт изменения формы воздухозаборника и широкого использования композитных материалов. Для постановки активных помех применяется аппаратура KG600 с адаптивным автоматическим управлением. В состав БРЭО введена новая пассивная оптоэлектронная прицельно-поисковая система и прицельно-навигационный модуль Blue Sky.
С учётом лётных данных, характеристик БРЛС и состава вооружения, имеются основания полагать, что J-10C в ВВС Пакистана в основном предназначены для дальнего перехвата воздушных целей и завоевания превосходства в воздухе.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: истребитель J-10C на авиабазе Минхас
К концу 2022 года в составе 15-й эскадрильи, развёрнутой на авиабазе Минхас, имелось 20 J-10C. По мнению иностранных наблюдателей, в течение ближайших нескольких лет истребители этого типа будут активно тестироваться, и если опыт их службы окажется удачным, последуют следующие заказы.
В связи с тем, что Китай намерен расширять объёмы поставок боевых самолётов за рубеж, Пакистану будет оказана всемерная поддержка в эксплуатации J-10C, для создания положительного имиджа этого истребителя у иностранных покупателей.
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