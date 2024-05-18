Сенатор Джабаров: Наше наступление под Харьковом — это только начало
Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал у себя в телеграм-канале происходящее сегодня на Украине.
Сенатор отметил, что Украина превращается в большой концлагерь, особенно после вступления сегодня в силу «жесточайшего закона о мобилизации».
Нынешнее руководство Украины ведёт страну к катастрофе, считает Джабаров.
- написал российский сенатор.
Затронул политик и ситуацию под Харьковом, где российские войска успешно наступают. По словам Джабарова, чем больше будут киевские власти проводить нынешнюю политику, тем больше территорий будут уходить из под их контроля, так как люди не хотят жить в таких условиях.
- сказал Джабаров, добавив, что он уверен в освобождении исконно русских земель от неонацистов.
На прошлой неделе ВС России перешли в наступление в Харьковской области и, взломав оборону ВСУ, заняли территорию в более чем 200 квадратных километров с рядом населённых пунктов, включая как минимум половину города Волчанск.
В ГУР заявляют о том, что у них больше нет резервов.
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