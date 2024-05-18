Сенатор Джабаров: Наше наступление под Харьковом — это только начало

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Сенатор Джабаров: Наше наступление под Харьковом — это только начало

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал у себя в телеграм-канале происходящее сегодня на Украине.

Сенатор отметил, что Украина превращается в большой концлагерь, особенно после вступления сегодня в силу «жесточайшего закона о мобилизации».



Нынешнее руководство Украины ведёт страну к катастрофе, считает Джабаров.

Политика «антироссии», которую провозгласили власти в Киеве, в итоге привела страну на грань катастрофы

- написал российский сенатор.

Затронул политик и ситуацию под Харьковом, где российские войска успешно наступают. По словам Джабарова, чем больше будут киевские власти проводить нынешнюю политику, тем больше территорий будут уходить из под их контроля, так как люди не хотят жить в таких условиях.

Наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало

- сказал Джабаров, добавив, что он уверен в освобождении исконно русских земель от неонацистов.

На прошлой неделе ВС России перешли в наступление в Харьковской области и, взломав оборону ВСУ, заняли территорию в более чем 200 квадратных километров с рядом населённых пунктов, включая как минимум половину города Волчанск.

В ГУР заявляют о том, что у них больше нет резервов.
15 комментариев
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  1. 1 z1 Звание
    1 z1
    0
    Сегодня, 20:14
    Наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало

    То есть мы всё-таки начали?
    1. Оптимус_Прайм Звание
      Оптимус_Прайм
      +1
      Сегодня, 20:18
      Раньше звучала часто фраза МЫ ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛИ. Ну видимо вот оно начало. Дай Бог получится у нас все.
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 20:19
      Помолчал бы на его месте.... что в многоходововучку тут не вериться, а попиарится захотелось am
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 20:24
        Цитата: Enceladus
        Помолчал бы на его месте.... что в многоходововучку тут не вериться, а попиарится захотелось am


        Поддерживаю. 15000 солдат (10000 на Волчанск и окрестности, 5000 в направлении Харькова) не та сила, чтоб свершить что то стратегическое.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          -2
          Сегодня, 20:27
          Самый прикол в том, что сами 404 писали о 75 тыс, а то и под сотню... типа дайте дайте... а тут мы и дали good laughing
    3. антивирус Звание
      антивирус
      +1
      Сегодня, 20:40
      Я бы прислушался к ввп. Он еще не начинал.
      Джабаров канечно серьёзный чедовек. Но Путин промолчал.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        -3
        Сегодня, 20:42
        Минусы от вас? Мне плевать, но вот так, захотелось джабаровым побыть
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 21:05
          Цитата: Enceladus
          Минусы от вас?

          Бонусный комментарий, +1 к минусам дает laughing
    4. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 20:48
      Цитата: 1 z1
      Наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало

      То есть мы всё-таки начали?

      Вы не обратили внимание на ключевое слово - "полагаю". Джабаров всего лишь полагает. И он имеет полное право полагать все, что ему вздумается.
  2. Касатик Звание
    Касатик
    -1
    Сегодня, 20:19
    Хорошо быть сенатором. А Джабаровым - еще лучше.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -2
      Сегодня, 20:28
      А еще лучше крышу иметь, а там уже плевать кто ты... lol
  3. БМП-2 Звание
    БМП-2
    0
    Сегодня, 20:37
    В ГУР заявляют о том, что у них больше нет резервов.

    В ГУР могут заявлять всё, что угодно. Это не тот источник, которому нужно не задумываясь верить.
  4. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 20:43
    Мне интересно сам сенатор Джабраилов верит в то, что говорит? Или это высказывание для плебса?
  5. Кран Звание
    Кран
    0
    Сегодня, 20:46
    Так о чём новость? По поводу наступления много кто говорит . Надо всех на ВО тащить ?
  6. Christophe_Nicolas Звание
    Christophe_Nicolas
    0
    Сегодня, 20:53
    Il est vrai qu'à partir du 20 mai, Zelensky n'est plus président et la Russie peut se lâcher contre un pouvoir insurrectionnel en 2014, virant vers la la mentalité nazie, puis donnant le change avec un enfumeur, un acteur n'ayant désormais plus aucune option viable tant il a menti.
    L'Ukraine, c'est le naufrage du titanic.