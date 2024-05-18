Разведывательные дроны ВС РФ беспрепятственно летают над городами Украины, включая Днепропетровск

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Разведывательные дроны ВС РФ беспрепятственно летают над городами Украины, включая Днепропетровск

Российские военные разведывательные дроны в течение длительного времени беспрепятственно барражируют над крупными населенными пунктами в глубине подконтрольной Киеву Украины. Жители городов сами снимают парящие в небе российские БПЛА, причем в дневное время.

В частности, сегодня такие ролики с разведывательным дроном ВС РФ, который достаточно долго летал над Днепропетровском (переименован киевскими властями в Днепр), публикуют жители города. Можно ожидать, что за этим последуют новые удары высокоточным оружием по выявленным БПЛА военным целям.





Всё это говорит о том, что у ВСУ действительно очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны даже над стратегически важными населенными пунктами далеко от линии фронта. Однако это не мешает украинским военным и гражданским официальным лицам регулярно докладывать об успешной работе ПВО, которая снова сбивает все ударные дроны ВС РФ, а масштабные разрушения на земле — это всё либо их обломки, либо российская пропаганда. Видимо, наши военные научились применять «ментальное оружие» для уничтожения целей.

Вот и на этот раз одно из местных СМИ сообщает со ссылкой на главу областной военной администрации Сергея Лысака, что именно сегодня силами украинской ПВО якобы был сбит российский разведывательный дрон, скорее всего SuperCam, в Новомосковском районе Днепропетровской области.

По словам военных, российские дроны SuperCam способны обнаруживать расположение украинских войск, считывать координаты, а также наводить тяжелое вооружение в режиме реального времени

— пишет украинское издание.

А вот это правда. Беспилотный летательный аппарат SuperCam производства российской компании «Беспилотные системы» представляет собой летающее крыло, благодаря данным характеристикам легко транспортируется и быстро запускается даже в самых неблагоприятных условиях. БПЛА может применяться для задач по высокодетальной аэрофотосъемке, а также для оперативного видеомониторинга в любое время суток с получением точных координат объектов на расстоянии до 25 км.



Максимальная дальность полета превышает 50 километров, время нахождения в воздухе — до одного часа. Максимальная скорость может достигать 120 км/ч. Полет происходит в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Российские военные хвалят этот дрон за простоту развертывания и запуска, который может производиться буквально с рук, что весьма нетипично для БПЛА самолетного типа.



Ну а что касается видео полета российского БПЛА над Днепропетровском, которое размещают в сетях горожане, то по логике местных властей — им это привиделось, и вообще, всё это очередная «российская пропаганда».

Впрочем, киевский гауляйтер Днепропетровской области не унимается. В своем телеграм-канале он еще отчитался о том, что «доблестные защитники неба» (дословно) якобы сбили сегодня ночью российский ударный дрон над Павлоградским районом. В свою очередь, воздушные силы ВСУ доложили о перехвате всех тринадцати ударных БПЛА за минувшие сутки.

10 комментариев
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  1. singless Звание
    singless
    -1
    Сегодня, 18:21
    ага там на них звезды нарисованы гг. уже всего боятся даже своих дронов
  2. красноярск Звание
    красноярск
    +1
    Сегодня, 18:38
    [/quote] Беспилотный летательный аппарат SuperCam производства российской компании «Беспилотные системы» представляет собой летающее[quote]

    И кто в это поверит, что аппарат российский, исходя из его названия?
    Воевода, Сармат, Гвоздика, Акация и прочие Гиацинты, да, российские. А Таурус, Супер джет и прочие УАЗ Хантеры не, не наше, чужое.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:41
      Скоро начнут их переименовывать в наши скрепные названия. Суперджет уже Яковлевым называть будут...
      Документы под сие уже готовят.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 18:45
        Цитата: Nexcom
        Скоро начнут их переименовывать в наши скрепные названия. Суперджет уже Яковлевым называть будут...
        Документы под сие уже готовят.

        Хорошо бы. Да с улиц наших городов латиницу на зданиях убрать и англицизмы заодно.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 18:48
          Нуу не совсем наверно правильно... Много туристов и русский не знают. А английский всё-таки считается международным языком. Для облегчения туристам. Хотя может я и ошибаюсь...
          1. Егоза Звание
            Егоза
            0
            Сегодня, 19:20
            Цитата: Nexcom
            А английский всё-таки считается международным языком

            Шесть языков — английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский — имеют статус официальных языков ООН. Так что больше распространять надо русскиий. Что касается англицизмов - научная литература - да, там нужны термины. А вот когда булочную начинают "переименовывать" - это уже просто смешно. Но это мое мнение. hi
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 19:32
      Ну, как минимум, трофейное! laughing
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 18:38
    Вестимо у какелов банки с огурцами и помидорами кончились....

    зы Под конец Третьего Рейха наши тоже в небе летали как хотели...
  4. Hellcos Звание
    Hellcos
    0
    Сегодня, 19:06
    Да бросьте, это хохляцкие дроны для наводки военкомов на ухилянтов
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:24
      Не подсказывайте какелам! А то и правда начнут ухилянтов с дронов отслеживать...