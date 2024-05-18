Разведывательные дроны ВС РФ беспрепятственно летают над городами Украины, включая Днепропетровск
Российские военные разведывательные дроны в течение длительного времени беспрепятственно барражируют над крупными населенными пунктами в глубине подконтрольной Киеву Украины. Жители городов сами снимают парящие в небе российские БПЛА, причем в дневное время.
В частности, сегодня такие ролики с разведывательным дроном ВС РФ, который достаточно долго летал над Днепропетровском (переименован киевскими властями в Днепр), публикуют жители города. Можно ожидать, что за этим последуют новые удары высокоточным оружием по выявленным БПЛА военным целям.
Всё это говорит о том, что у ВСУ действительно очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны даже над стратегически важными населенными пунктами далеко от линии фронта. Однако это не мешает украинским военным и гражданским официальным лицам регулярно докладывать об успешной работе ПВО, которая снова сбивает все ударные дроны ВС РФ, а масштабные разрушения на земле — это всё либо их обломки, либо российская пропаганда. Видимо, наши военные научились применять «ментальное оружие» для уничтожения целей.
Вот и на этот раз одно из местных СМИ сообщает со ссылкой на главу областной военной администрации Сергея Лысака, что именно сегодня силами украинской ПВО якобы был сбит российский разведывательный дрон, скорее всего SuperCam, в Новомосковском районе Днепропетровской области.
— пишет украинское издание.
А вот это правда. Беспилотный летательный аппарат SuperCam производства российской компании «Беспилотные системы» представляет собой летающее крыло, благодаря данным характеристикам легко транспортируется и быстро запускается даже в самых неблагоприятных условиях. БПЛА может применяться для задач по высокодетальной аэрофотосъемке, а также для оперативного видеомониторинга в любое время суток с получением точных координат объектов на расстоянии до 25 км.
Максимальная дальность полета превышает 50 километров, время нахождения в воздухе — до одного часа. Максимальная скорость может достигать 120 км/ч. Полет происходит в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Российские военные хвалят этот дрон за простоту развертывания и запуска, который может производиться буквально с рук, что весьма нетипично для БПЛА самолетного типа.
Ну а что касается видео полета российского БПЛА над Днепропетровском, которое размещают в сетях горожане, то по логике местных властей — им это привиделось, и вообще, всё это очередная «российская пропаганда».
Впрочем, киевский гауляйтер Днепропетровской области не унимается. В своем телеграм-канале он еще отчитался о том, что «доблестные защитники неба» (дословно) якобы сбили сегодня ночью российский ударный дрон над Павлоградским районом. В свою очередь, воздушные силы ВСУ доложили о перехвате всех тринадцати ударных БПЛА за минувшие сутки.
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