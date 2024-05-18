Президент Грузии Зурабишвили: Я наложила вето на «русский» закон об иноагентах

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Президент Грузии Зурабишвили: Я наложила вето на «русский» закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложило вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», более известный как «закон об иноагентах». Впрочем, это было ожидаемо. Гражданка США и откровенно симпатизирующая Западу глава государства заранее объявила, что не будет подписывать этот закон в случае его принятия парламентом. Причём это ровно тот самый закон, который действует в США аж с 1938 года. Но, видимо, это другое...

Ранее, 14 мая, парламент Грузии принял этот законопроект в третьем, окончательном чтении. Закон поддержали 84 депутата, 30 выступили против. При этом в ходе заседания даже произошла драка между членами правящей партии «Грузинская мечта» и депутатами от оппозиции. Уже после голосования в парламенте был объявлен красный уровень опасности. На площади Свободы выстроился спецназ с водометами, депутаты покинули здание под охраной полиции.



Судьба этого законопроекта, против принятия которого выступает открыто поддерживаемая Вашингтоном и Брюсселем грузинская оппозиция, была непростой. На фоне массовых беспорядков противников его принятия парламент Грузии год назад так и не рассмотрел его во втором чтении.

Однако этой весной, несмотря на фактически непрекращающуюся осаду протестующими здания парламента, правящая проправительственная фракция «Грузинская мечта» добилась принятия закона во втором и третьем чтениях. Неизвестно почему, но грузинская оппозиция, а следом и выступающая на ее стороне президент, называют этот закон пророссийским. И это при том, что подобные законы действуют в странах ЕС, а впервые он был принят в США еще в 1938 году. В грузинской версии этот закон более либерален, чем американский аналог.

Я наложила вето на «русский» закон (об иноагентах)

— заявила Зурабишвили на брифинге.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме того, такие НПО, НКО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Впрочем, как считают эксперты, вето Зурабишвили — это чистая формальность и попытка доказать свою лояльность западным покровителям. Правительство Грузии, которое обладает реальной властью в стране, в отличие выполняющего больше представительские функции президента, твердо настроено на принятие закона. Кроме того, у фракции «Грузинская мечта» есть достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето президента.
22 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +12
    Сегодня, 18:16
    Она по-французски/по-английски говорит лучше, чем по-грузински = классический для Грузии иноагент..
    1. кредо Звание
      кредо
      +4
      Сегодня, 18:48
      Депутатам Грузии нужно было проявить немного смекалки, а не препираться с иностранной гражданкой Зурабишвили, и назвать закон примерно так "Об имплементации закона США 1938 года "Об иностранном влиянии" в действующее законодательство Сакартвело".
      Глядишь таким образом и ЕС заткнули бы рот и США оценили бы такой прогиб спины по достоинству. laughing
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 19:12
        Парламенту Грузии следует признать гражданку США Зурабишвили иноагентом. laughing lol wassat good
        Искренне понимаю разочарование Госдепа: эти неблагодарные грузины насмотрелись боевых действий на Украине и не желают разрушать свою страну и в массовом порядке переселяться к Бандере. am
        Псака в недоумении: Почему грузины не хотят сдохнуть за США? fool
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          0
          Сегодня, 19:29
          Президент Грузии Зурабишвили: Я наложила вето на «русский» закон об иноагентах

          Кто девушке платит, тот её и танцует
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 18:53
      Цитата: Андрей Храмов
      Она <...> = классический для Грузии иноагент..

      Это Вы очень правильно сказали! Поддерживаю!
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 19:19
        Вообще-то я впервые узнала из данной статьи, что президент Грузии Саломе Зурабишвили - гражданка США. Интересно, когда это она успела стать гражданкой США и при каких обстоятельствах?
        Может быть она стала американкой по примеру президента Р.Армения Никола Пашиняна с получением им паспорта и гражданства Канады через МИ-6?
        Раньше она была гражданкой Франции с грузинскими национальными корнями - это да!

        Закон об иноагентах. Право вето. Грузинская мечта | Саломе Зурабишвили – президент Грузии. Опубликовано 17.05.2024 г.
  2. Фактор Звание
    Фактор
    +2
    Сегодня, 18:18
    Ясен пень, гражданка США сама попадает под определение иноагент.
    Теперь грузины не успокоятся, будут гонять эту Зурабишвили до американского посольства.
    1. Загребун Звание
      Загребун
      +1
      Сегодня, 18:46
      Гражданка Франции?
      Мне точит нервы осознание, как мал мой ккоментарий. Т 9 зло.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 18:18
    Даже придуманный и работающий в америке закон может стать "русским" если на этом можно "хайпануть". Если что-то не нравится западу - априори становится "русским" и ведь "пипл хавает". request
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +5
    Сегодня, 18:24
    Гражданка Франции, накладывает вето на "русский" закон в.... Грузии. Мир сошел с ума))
  5. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 18:27
    Самое смешное, что протестующая против закона оппозиция, тут же примет этот закон, когда придет к власти.
  6. Луенков Звание
    Луенков
    +3
    Сегодня, 18:31
    Ну да. Самый русский закон в Америке принят был лет сто назад.
  7. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 18:36
    Что можно метрополии - то нельзя колонии. А ещё говорят, что в мире не осталось колоний, а везде уже демократия.
  8. sifgame Звание
    sifgame
    0
    Сегодня, 18:38
    Гоните эту про----ку ссаными тряпками грузины, иначе ждет вас судьба сами знаете кого, есть еще у вас шанс, но кажется мне не нужна вам Грузия, а значит не будет ее у вас.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 18:45
    Что с нашими спецами? Почему оно ещё живо?
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 18:50
      А оно то нам зачем? Грузия враг и таковым останется, пусть разваливают страну.
  10. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 18:49
    Обычная продажная , не лучше Саакашвили.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:52
    ОНО наложило вето!?Вроде должно быть президент наложил вето,а если президент женщина - наложилА вето.Посмотрим как дальше будет ,у Парламента Грузии есть возможность наложить ,на то что оно наложило. laughing
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 19:12
      Ну сами понимаете, что сама президент Грузии не является чистокровной грузинской, а следовательно, она автоматически становится иноагентом. tongue Отсюда и наложила вето. wassat Своим родным языком владеет фигово, по сравнению с английскими и французскими языками. what
  12. дрозд68 Звание
    дрозд68
    0
    Сегодня, 18:53
    Гражданин фша президент суверенной
  13. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 19:00
    На ее вето уже давно положили...
  14. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 19:10
    Я наложила вето на «русский» закон (об иноагентах)

    Даже стесняюсь сказать, что грузины могут положить и на это вето, и на президентку (вроде так сейчас положено говорить) Грузии.