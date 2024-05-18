Я наложила вето на «русский» закон (об иноагентах)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложило вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», более известный как «закон об иноагентах». Впрочем, это было ожидаемо. Гражданка США и откровенно симпатизирующая Западу глава государства заранее объявила, что не будет подписывать этот закон в случае его принятия парламентом. Причём это ровно тот самый закон, который действует в США аж с 1938 года. Но, видимо, это другое...Ранее, 14 мая, парламент Грузии принял этот законопроект в третьем, окончательном чтении. Закон поддержали 84 депутата, 30 выступили против. При этом в ходе заседания даже произошла драка между членами правящей партии «Грузинская мечта» и депутатами от оппозиции. Уже после голосования в парламенте был объявлен красный уровень опасности. На площади Свободы выстроился спецназ с водометами, депутаты покинули здание под охраной полиции.Судьба этого законопроекта, против принятия которого выступает открыто поддерживаемая Вашингтоном и Брюсселем грузинская оппозиция, была непростой. На фоне массовых беспорядков противников его принятия парламент Грузии год назад так и не рассмотрел его во втором чтении.Однако этой весной, несмотря на фактически непрекращающуюся осаду протестующими здания парламента, правящая проправительственная фракция «Грузинская мечта» добилась принятия закона во втором и третьем чтениях. Неизвестно почему, но грузинская оппозиция, а следом и выступающая на ее стороне президент, называют этот закон пророссийским. И это при том, что подобные законы действуют в странах ЕС, а впервые он был принят в США еще в 1938 году. В грузинской версии этот закон более либерален, чем американский аналог.— заявила Зурабишвили на брифинге.Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме того, такие НПО, НКО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.Впрочем, как считают эксперты, вето Зурабишвили — это чистая формальность и попытка доказать свою лояльность западным покровителям. Правительство Грузии, которое обладает реальной властью в стране, в отличие выполняющего больше представительские функции президента, твердо настроено на принятие закона. Кроме того, у фракции «Грузинская мечта» есть достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето президента.