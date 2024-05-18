По объектам ВСУ в Харькове и Кривом Роге нанесена очередная серия ударов

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По объектам ВСУ в Харькове и Кривом Роге нанесена очередная серия ударов

По военным объектам в пока еще подконтрольных Киеву городах Харьков и Кривой Рог в очередной раз нанесена серия ракетно-бомбовых ударов.

В частности, как сообщают представители харьковского подполья, в городской черте зафиксировано два прилета ФАБ с УМПК, в результате чего был поражен один из корпусов бронетанкового ремонтного завода на улице Котлова в Холодногорском районе, а также скорее всего был нанесен удар по авторемонтному заводу, расположенному в Дзержинском (Шевченковском) районе.



Также сообщается о мощных взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области. По какому объекту был нанесен удар, не сообщается, однако, судя по упорному молчанию украинских СМИ и представителей городских властей, был поражен важный для киевского режима объект.

Накануне сообщалось об уничтожении крупного логистического центра ВСУ под Одессой. По некоторым данным, на объекте осуществлялось хранение беспилотников, артиллерийских боеприпасов и значительного количества патронов для стрелкового оружия.

При этом примечательно, что российские разведывательные БПЛА свободно летают над территорией противника в том числе на значительном удалении от текущей линии фронта, который не может с этим ничего сделать. По всей видимости, жалобы украинского руководства на острую нехватку ПВО не так уж и беспочвенны. Это дает ВС РФ возможность контролировать воздушное пространство в оперативном тылу украинской армии.
5 комментариев
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  1. антивирус Звание
    антивирус
    -3
    Сегодня, 19:55
    Ищу корову с женой и огородом. А в киеве дядка. Неприкасаемый.
    Рукопожатный, который готовится к переговорам
    1. krot Звание
      krot
      0
      Сегодня, 20:27
      Блин, бейте электростанции! Выключите руину совсем.. Пусть на донатах с запада смотрят телек и включают компьютеры с дизель-генераторов только! И никакие интернеты и старлинки не будут мешать, как и производство и т д..
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 19:55
    А почему украинские НПЗ перестали тревожить, или это неважные объекты?
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 20:02
  4. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 20:44
    Там ниже Клочковской был АвтоРЗ, если не ошибаюсь, N107 по УРАЛам, но выпускал и спец авто на базе КамАЗа. Когда-то на нем очень нпплохо ремонтировали и ЯМЗ-236/8.