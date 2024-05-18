По объектам ВСУ в Харькове и Кривом Роге нанесена очередная серия ударов
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По военным объектам в пока еще подконтрольных Киеву городах Харьков и Кривой Рог в очередной раз нанесена серия ракетно-бомбовых ударов.
В частности, как сообщают представители харьковского подполья, в городской черте зафиксировано два прилета ФАБ с УМПК, в результате чего был поражен один из корпусов бронетанкового ремонтного завода на улице Котлова в Холодногорском районе, а также скорее всего был нанесен удар по авторемонтному заводу, расположенному в Дзержинском (Шевченковском) районе.
Также сообщается о мощных взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области. По какому объекту был нанесен удар, не сообщается, однако, судя по упорному молчанию украинских СМИ и представителей городских властей, был поражен важный для киевского режима объект.
Накануне сообщалось об уничтожении крупного логистического центра ВСУ под Одессой. По некоторым данным, на объекте осуществлялось хранение беспилотников, артиллерийских боеприпасов и значительного количества патронов для стрелкового оружия.
При этом примечательно, что российские разведывательные БПЛА свободно летают над территорией противника в том числе на значительном удалении от текущей линии фронта, который не может с этим ничего сделать. По всей видимости, жалобы украинского руководства на острую нехватку ПВО не так уж и беспочвенны. Это дает ВС РФ возможность контролировать воздушное пространство в оперативном тылу украинской армии.
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