Макрон ввёл военное положение в Новой Каледонии

12
Макрон ввёл военное положение в Новой Каледонии

Из Франции приходят сообщения о том, что президент Эммануэль Макрон ввёл военное положение в Новой Каледонии. Напомним, что парой дней ранее Макрон вводил чрезвычайное положение в связи с массовыми акциями протеста коренного населения Новой Каледонии – канаков. Их выступления связаны с тем, что официальный Париж принял закон, на основании которого избирать и быть избранными в Новой Каледонии теперь могут и некоренные жители – французы, которые проживают на островах от 10 лет.

После начала массовых акций протеста Франция перебросила в Новую Каледонию около 2 тысяч своих военных и сотрудников полицейского спецназа. Началось силовое подавление протестов.



В настоящее время идут столкновения протестующих против французского колониализма с полицией и французскими военными. Заблокирован аэропорт Нумеа. Австралийские СМИ пишут о том, что с островов не могут выбраться несколько сотен австралийских граждан.

Подавляющее большинство представителей коренного населения настаивают на том, чтобы Новая Каледония получила независимость от Франции. В Париже не могут смириться с потерей колонии, а потому решили действовать максимально жёстко.

Напомним, что ранее инициативная группа направила обращение в МОК с призывом отстранить от олимпийских игр в Париже сборную Франции в связи с военным вторжением в Новую Каледонию. Допускать предлагается только тех французских спортсменов, которые осудят французский колониализм. В МОК обращение пока не комментируют.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 18:37
    Ну вот тебе и повоевать возможность появилась, Макроня.....
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 18:41
      Ну с таким то противником они воевать умеют. yes
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 18:43
        А то. Гонять протестующих и аборигенов в шлепанцах - это они все мастера....
        1. Roma-1977 Звание
          Roma-1977
          +3
          Сегодня, 19:14
          Но так как Россия не является стороной конфликта, то ведь у туземцев могут (и нугут) появиться ПЗРК, ПТРК, а потом и С-300 с "Искандерами"...
    2. кредо Звание
      кредо
      +4
      Сегодня, 18:52
      Не уж то косовский прецедент нарисовался в Новой Каледонии?
      Блок НАТО во главе с США уже приготовился бомбить Париж?
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 19:05
      Макрон призывает к олимпийскому перемирию на Украине, чтобы НАТО беспрепятственно могло доставить вооружение и боеприпасы на линию фронта.
      В это время Франция-хозяйка олимпиады вводит военное положение на "своей" территории.
      Мировому сообществу следует потребовать отмены олимпиады в Париже из-за военного положения во Франции.
      Парижу искренне желаю массовых беспорядков, погромов, горелых покрышек, разгромленных магазинов, сожжённых автомобилей, террористических актов и других майданных прелестей во время проведения ЛГБТ-олимпиады. good
      Будет вам олимпиада. Йо-хо-хо-хо.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 18:40
    инициативная группа направила обращение в МОК с призывом отстранить от олимпийских игр в Париже сборную Франции в связи с военным вторжением в Новую Каледонию

    Ну самое демократическое обращение. Если так, то во Франции французы под белым флагом будут выступать без права носить цвета флага на одежде и гимна петь.
    Но это фантастика (это другое).
    1. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 18:44
    Куда не посмотришь - везде демократия. Куда посмотришь - нет её нигде.
  5. Заход Звание
    Заход
    +4
    Сегодня, 18:44
    Какое-такое военное положение? Олимпиада ж...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:00
    Хороший пример для " коренного населения " континентальной Франции перед олимпиадой ,М-16 в руках бандитов может перерасти в символ борьбы с колониализмом.Странно молчат США. bully
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 19:23
      США скажут что это "внутренние дела Франции"))
  7. Hellcos Звание
    Hellcos
    +2
    Сегодня, 19:11
    ой, как раз цитату удобно из недавней новости выдернуть: "Чтобы страна стала лучше – она должна проиграть свою последнюю колониальную войну". Но я правильно понимаю, что "это другое"?