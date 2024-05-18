МИД России призвал Париж не применять насилие против протестующих в Новой Каледонии

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МИД России призвал Париж не применять насилие против протестующих в Новой Каледонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала французские власти обойтись без насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии.

Она также отметила необходимость соблюдения прав и свобод коренного населения не только Новой Каледонии, но и других заморских территорий Франции.



Причины происходящего сегодня в Новой Каледонии кроются в том, что здесь налицо незавершенность процесса деколонизации, считают в МИД России.

По словам Захаровой, Париж продолжает владеть своими колониями, переименовав их при этом в заморские территории. Однако французская политика в этом направлении заходит в тупик, отметила российский дипломат.

Ситуация в Новой Каледонии стала обостряться 13 мая в результате протестов коренных жителей из народа канаки против поправок в конституцию, позволяющих участвовать в голосовании мигрантам, прибывшим сюда из Европы. Канаки считают, что могут остаться в меньшинстве, если европейское население получит право голоса.

В результате беспорядков уже пострадали сотни человек. Есть и погибшие. 15 мая Франция объявила о чрезвычайном положении в Новой Каледонии и ввела дополнительный контингент войск на остров. Сегодня Макрон ввёл на островах военное положение.

Стоит добавить, что Франция в последнее время стала стремительно терять своё влияние в своих бывших африканских колониях. Теперь проблемы начались и в заморских территориях.
4 комментария
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  1. dedBoroded Звание
    dedBoroded
    +1
    Сегодня, 19:19
    И вообще, свободу Новой Каледонии!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:26
    Впервые раз я вижу такое выражение озабоченности Россией,ранее было мы не вмешиваемся во внутренние дела Франции.Прогресс однако.Так и до ввода миротворческих войск дойдём?
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 19:30
      Так и до ввода миротворческих войск дойдём?

      Пусть Азербайджан вводит, их тема!
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 19:29
    Кстати,а как там с олимпийской хартией,или как она там?А ну конечно.О чем это я.. recourse