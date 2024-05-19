Доверие и сотрудничество: юбилейный форум «Россия – Исламский мир»
"Россия – исламский мир: KazanForum". Источник - https://t.me/kznforum
Всерьез и надолго
За десятилетия прозападной ориентации внешней политики России, связь со странами арабского мира стала истончаться. Прежде всего, рассыпались экономические контакты. В духовной и культурной сфере взаимодействия более или менее сохранялись. В России проживает порядка 14,5 миллионов мусульман – они были и остаются часть многомиллиардного исламского мира. Мусульмане России всегда были значимым человеческим ресурсом, позволяющим общаться с партнерами на Востоке на одном языке. У нашей страны уникальное геополитическое положение – не зря одна орлиная голова на государственном гербе смотрит на запад, а вторая на восток. С Западом все понятно и нормальных отношений с ним нам еще долго ждать. Самое время наверстывать упущенное и строить общий мир с Востоком.
Помимо генерального партнера в лице Китая, важнейшую роль для России играет Организация исламского сотрудничества (ОИС). Немного цифр для понимания ситуации. Организация берет свое начало в 1969 году и с того времени собрала 57 стран-участниц. В общей сложности ОИС объединяет почти два миллиарда человека. Большая часть стран из Организации относится к категории развивающихся, а значит, с экономической точки зрения, представляют собой почти бездонный рынок. России есть что предложить своим партнерам из ОИС. Прежде всего, это энергоносители, технологии мирного атома, космос, продовольствие и оружие. В регионах велика конкуренция с так называемым «золотым миллиардом» и России придется биться за место под солнцем на многомиллиардном рынке. Если отойти от сухого рационализма, то народы Организации исламского мира и россияне в состоянии обогатить друг друга духовно и культурно. Не менее важно всесторонне взаимодействие с мусульманскими странами Содружества Независимых Государств.
Подытоживая, можно сказать, что если бы в российской повестке не было бы форума «Россия – Исламский мир», его пришлось бы придумать. 14-19 мая в столице Татарстана состоялся уже пятнадцатый юбилейный форум, девизом которого стало «Доверие и Сотрудничество». Немного статистики о событии. Разумеется, «Россия - Исламский мир: Kazanforum» в 2024 году побила все рекорды. Прежде всего, по численности – в шестидневном марафоне приняли участие более 20 тыс. человек из 87 стран мира. Для сравнения, в далеком 2009 году форум начинался с 250 участников. Только за три дня с 15 по 17 мая текущего года участники подписали 120 экономических соглашений. В рамках ярмарки Kazan Halal Market девять стран презентовали 489 организаций.
"Россия – исламский мир: KazanForum". Источник - https://t.me/kznforum
Предыдущие исламские форумы в Казани дают вполне ощутимые эффекты. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, товарооборот России с исламскими странами увеличился на 30 процентов всего за один год. И это только начало – потенциал роста совокупного рынка стран Организации исламского сотрудничества безграничен. Одним из важнейших проектов на сегодняшний день для России является транспортный коридор «Север - Юг», перспективы которого обсудили в Казани. Идея родилась в начале 2000-х годов, а официально открыть его удалось в 2022-ом. Коридор представляет собой сухопутный и морской пути из Мумбая в Санкт-Петербург протяженностью более 2 тыс. километров. Часть пути товары везут по морям на контейнеровозах, а часть по железной дороге.
Проект задумывался в качестве дешевой и более короткой альтернативы морской трассе через Суэцкий канал. В рамках майского форума обсудили дальнейшее расширение коридора «Север – Юг». Например, Азербайджан рассматривает вариант перевозки контейнеров на участке Старый Баку – Астрахань. Губернатор Астраханской области заявил, что транспортная инфраструктура региона готова к новым задачам. В Иране сейчас готовят к стройке участок железнодорожной трассы Решт-Астара – в ближайшем будущем он станет частью коридора «Север – Юг».
"Россия – исламский мир: KazanForum". Источник - https://t.me/kznforum
Со странами и традициями исламского мира активно работает российская банковская система. Например, в 2019 году «Ак Барс Банк» запустил новый ипотечный продукт – жилищное финансирование посредством продажи недвижимости в рассрочку по нормам Шариата. А Российский исламский институт в этом же году презентовал методику халяльного инвестирования в ценные бумаги. Речь идет об особом исламском банкинге. Как известно, нормы шариата запрещают получение процентов за предоставление займа. Инвестиции в привычном смысле также запрещены. В 2024 году в Казани пошли дальше и довели до общественности Исламский финансовый индекс. Разработчиком является группа «Интерфакс» и, по заверениям авторов, позволит оценивать финансовые риски в соответствии с нормами шариата и исламской этикой.
Не экономикой едины
Но что мы все о деньгах и банкинге? Весенняя Казань покорила гостей и хозяев обширной культурной программой. Исламская экзотика всегда находила отклик в сердцах россиян и KazanForum-2024 не стал исключением. В культурной программе выделялся фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day. На подиум вышли мусульманские красавицы из России, ОАЭ, Малайзии, Индонезии, Франции, Сенегала и Кыргызстана. В официальных комментариях, например, пишут, что «в коллекции от бренда Moda Sofi из ОАЭ присутствуют сдержанные и лаконичные образы, которые подчеркивают женственность». Справедливости ради, для России повестка сдержанности и лаконичности как никогда актуальна.
"Россия – исламский мир: KazanForum". Источник - https://t.me/kznforum
Настоящий фейерверк вкуса наблюдался на Турнире молодых поваров. По условиям, поварам требовалось представить на суд жюри сет не менее, чем из трех блюд. Причем продукты должны быть локальными, то есть с родины конкурсанта. Гран-при досталось марокканцу Редуану Уадиду, которой приготовил для конкурса девять неповторимых блюд. Победитель комментирует результат:
В Казани, как всегда, было вкусно. "Россия – исламский мир: KazanForum". Источник - https://t.me/kznforum
Работа с дипломатическим корпусом стран-партнеров заняла важное место форума «Россия – исламский мир: KazanForum». В столицу Татарстана прибыли молодые дипломаты из 20 стран СНГ, Африки и Азии. Ключевые темы обсуждения – цифровая и технологическая дипломатия, а также настройка будущего дипломатического взаимодействия.
Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков сообщил по этому поводу:
Доверие и сотрудничество должны стать знаковыми категориями взаимодействия России с исламским миром. Наша страна, наконец, возвращается в регионы, откуда по разным причинам пришлось уйти, а также осваивает новые рынки. Только на таком поликультурном уровне мы сможем двигаться дальше. Форум «Россия – исламский мир» лишь один из этапов этого непростого пути. Главное, не свернуть с него в погоне за сиюминутными выгодами.
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