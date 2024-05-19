Доверие и сотрудничество: юбилейный форум «Россия – Исламский мир»



"Россия – исламский мир: KazanForum". Источник - https://t.me/kznforum

Всерьез и надолго



"Россия – исламский мир: KazanForum". Источник - https://t.me/kznforum







"Россия – исламский мир: KazanForum". Источник - https://t.me/kznforum

Не экономикой едины







"Россия – исламский мир: KazanForum". Источник - https://t.me/kznforum

«Я горжусь тем, что смог все преодолеть, я очень доволен организацией и работой жюри. Мне очень нравится готовить, неважно какая кухня – итальянская, японская, русская или татарская. Но большую часть продуктов я привез с собой, в том числе специи, которые здесь нельзя найти. Я привез с собой кумин, паприку, шафран, особое марокканское слоеное тесто и агар-агар».







В Казани, как всегда, было вкусно. "Россия – исламский мир: KazanForum". Источник - https://t.me/kznforum

«За последние годы через форум прошли более 250 человек. Каждый из них – действующий дипломат, они влияют на принятие внешнеполитических решений в своей стране. В этом году мы запустили секретариат международной ассоциации молодых дипломатов на базе МГИМО – это конкретный результат работы. Это способствует формированию долгосрочной дружественной атмосферы».