При контрнаступлении 2023 года ВСУ сами разминировали территории к северу от Работино, где теперь наступает российская армия

2
При контрнаступлении 2023 года ВСУ сами разминировали территории к северу от Работино, где теперь наступает российская армия

Украинские войска, отступив от Работино, сталкиваются с крайне непростой для себя ситуацией. Учитывая тот факт, что основная тактика ВСУ в обороне сводится к боям внутри населённых пунктов, севернее Работино войскам противника негде закрепиться. Ближайший населённый пункт – Новоданиловка, до которого идёт голое поле в прямом смысле этого слова.

Между Новоданиловкой и Работино находится то самое предполье, которое в прошлом году ценой огромных потерь преодолевала украинская армия, напарываясь в том числе на мины.



При выходе к Работино ВСУ минные поля предполья преодолели, проведя после доразминирование местности с той целью, чтобы в дальнейшем подвести резервы для «дальнейшего наступления на Крым». Однако дальше Работино, как известно, контрнаступ не пошёл.



Теперь ситуация оказывается такой, что ВСУ фактически сами разминировали территории севернее Работино и точно не ожидали, что по разминированной территории в своё контрнаступление пойдёт армия России. А именно это сейчас и происходит.

Теперь, чтобы сдержать продвижение ВС РФ, командование вынуждено и на этот участок фронта бросать те резервы, которые готовились вовсе не для оборонительных боёв. Резервные подразделения пытаются минировать местность близ Новоданиловки, что свидетельствует о том, что на удержание территорий к югу от этого населённого пункта ВСУ уже вряд ли надеются.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 21:40
    Как пишут с тех мест - там и без мин будет непросто продвигаться вперёд, там огромное количество укробпла и артиллерии неприятеля.
    Дай Бог сил нашим воинам и храни их от потерь. hi
  3. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 22:00
    Я вообще не понимаю, зачем брать Работино и идти через поле на Орехов. Можно же атаковать Малую Токмачку. После ее освобождения ударить одновременно по Новоданиловке и Орехов и вся работинская агломерация попадет в окружение. ВСУ или убегут сами из Работино и с поля или умрут в окружении.