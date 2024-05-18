При контрнаступлении 2023 года ВСУ сами разминировали территории к северу от Работино, где теперь наступает российская армия

Украинские войска, отступив от Работино, сталкиваются с крайне непростой для себя ситуацией. Учитывая тот факт, что основная тактика ВСУ в обороне сводится к боям внутри населённых пунктов, севернее Работино войскам противника негде закрепиться. Ближайший населённый пункт – Новоданиловка, до которого идёт голое поле в прямом смысле этого слова.Между Новоданиловкой и Работино находится то самое предполье, которое в прошлом году ценой огромных потерь преодолевала украинская армия, напарываясь в том числе на мины.При выходе к Работино ВСУ минные поля предполья преодолели, проведя после доразминирование местности с той целью, чтобы в дальнейшем подвести резервы для «дальнейшего наступления на Крым». Однако дальше Работино, как известно, контрнаступ не пошёл.Теперь ситуация оказывается такой, что ВСУ фактически сами разминировали территории севернее Работино и точно не ожидали, что по разминированной территории в своё контрнаступление пойдёт армия России. А именно это сейчас и происходит.Теперь, чтобы сдержать продвижение ВС РФ, командование вынуждено и на этот участок фронта бросать те резервы, которые готовились вовсе не для оборонительных боёв. Резервные подразделения пытаются минировать местность близ Новоданиловки, что свидетельствует о том, что на удержание территорий к югу от этого населённого пункта ВСУ уже вряд ли надеются.

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