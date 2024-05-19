Российская ПВО отразила ночную ракетную атаку на Севастополь

10
Российская ПВО отразила ночную ракетную атаку на Севастополь

Киевская хунта снова атаковала Севастополь, ракетная атака была проведена в ночь с субботы на воскресенье. По предварительной информации, обошлось без разрушений гражданской инфраструктуры, по военной информации нет. Об этом сообщают местные власти.

Воздушная тревога была объявлена над Севастополем и частью Крыма, был закрыт Крымский мост на движение автомобилей. По данным властей города, украинские вооруженные формирования ударили ракетами, вероятнее всего, ATACMS с кассетной боевой частью, поскольку в сообщениях говорится об опасности суббоеприпасов. Одновременно с атакой в море над нейтральными водами был замечен разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США, периодически появляющийся в моменты именно ракетных атак.



Отражение ракетной атаки завершено. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах

— написал в своем ТГ-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Еще одна атака, но на этот раз беспилотниками, была совершена на Краснодарский край, объектами атаки стал очередной НПЗ, на этот раз в Славянске-на-Кубани. По предварительной информации, имелось возгорание, которое удалось оперативно локализовать. Как сообщил оперативный штаб региона, в атаке участвовало более 10 беспилотников, атаковавших Славянский и Кущевский районы. ПВО дроны перехватила, но имеются падения обломков БПЛА в Кущевской с возгоранием. Сейчас на местах работают оперативные службы.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:21
    «Воздушная тревога была объявлена над Севастополем и частью Крыма, был закрыт Крымский мост» —

    — Одними "санитарными зонами" не обойтись "Санитарить" надо до Карпат,как минимум ...
    1. sub307 Звание
      sub307
      -3
      Сегодня, 06:33
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      как минимум ...

      ...это должен "усвоить" гарант, он же "верховный ".., а то Харьков брать "пока" не будем..., сразу, наверно Львов и Кишинёв "окучим".
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 06:40
        Одновременно с атакой в море над нейтральными водами был замечен разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США, периодически появляющийся в моменты именно ракетных атак.
        Один раз ему очи залили керосином - не поняли видимо....Гасить их надо !
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 08:08
          Цитата: Uncle Lee
          Одновременно с атакой в море над нейтральными водами был замечен разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США, периодически появляющийся в моменты именно ракетных атак.
          Один раз ему очи залили керосином - не поняли видимо....Гасить их надо !
          Тут много смеялись над предложениями Украины и недоНАТОвцев расположить ПВО вдоль границы в Польше и Румынии. Предполагали разные исходы для расчётов, которые попытаются сбивать наши ракеты с чужой территории.
          Понятно, что идея бредовая и сказано у нас об этом было на самом верху.
          .
          А наведение ракет, целеуказание с нейтральной территории (или территории НАТО) - это не суть то же самое?

          Я не предлагаю средств и методов борьбы с этими беспилотниками - на то специалисты есть.
          Но есть факт - СССР точно так же не знал, что делать с разведывательными полётами американских самолётов. Сбили на Кубе, сбили в ГДР, а Г.Пауэрс вобще многое мог бы рассказать о том, какие "средства" нашёл Советский Союз. чтобы прекратить эти полёты.
          Вот не поверю, что сейчас ну совсем ничего сделать не можем!
      2. ВЗЭМ100 Звание
        ВЗЭМ100
        0
        Сегодня, 06:43
        ему торопиться некуда ещё двенадцать лет впереди и вся медицина в распоряжении
  2. Бускан
    Бускан
    +1
    Сегодня, 06:41
    Приведу мнение одного иностранного профессионала, чтобы вы понимали чего добивается Украина :

    В последние дни резко увеличилось количество и эффективность украинских атак ракетами и дронами по целям в Крыму и общепринятой территории РФ. С чем это связано? Украинская армия месяцами системно поражала радары, включая «летающие радары» А-50 и загоризонтальные радары в глубине российской территории. Что в свою очередь привело к неспособности формирования сплошного радиолокационного поля и появлению мертвых зон. Проще говоря значительно уменьшилась возможность обнаружения воздушных целей. Кроме радаров, удары наносились и по зенитным комплексам дальнего действия С-300/С-400 что привело к резкому сжатию зон поражения системы ПВО в Крыму. В третьих о чем я говорил в своем интервью неделю назад. Российская армия не смогла сформировать достаточно мобильных групп вооруженных пулеметами и для борьбы с дронами использовала дефицитные ракеты. Что неминуемо с течением времени,должно было привести к резкому уменьшению запасов зенитных ракет.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 06:58
      Да,на Бельбеке они смогли радар С400 вынести,по авиации на этом аэродроме данные тоже не айс.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:43
    Одновременно с атакой в море над нейтральными водами был замечен разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США
    Стало уже обычным - удар по Крыму и американский разведывательный БПЛА в воздухе. И летает не нарушая границы и не заходя в воздушное пространство над нейтральными водами (после приводнения одного такого). Вот и что с этим делать?
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 09:02
      Inviter des ...Hourdis ?
      Sur un cargo en mer noire ? :-)
  4. Бускан
    Бускан
    +1
    Сегодня, 07:49
    Цитата: dmi.pris1
    Да,на Бельбеке они смогли радар С400 вынести,по авиации на этом аэродроме данные тоже не айс.

    Да всё верно Вы написали.