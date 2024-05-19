Российская ПВО отразила ночную ракетную атаку на Севастополь
Киевская хунта снова атаковала Севастополь, ракетная атака была проведена в ночь с субботы на воскресенье. По предварительной информации, обошлось без разрушений гражданской инфраструктуры, по военной информации нет. Об этом сообщают местные власти.
Воздушная тревога была объявлена над Севастополем и частью Крыма, был закрыт Крымский мост на движение автомобилей. По данным властей города, украинские вооруженные формирования ударили ракетами, вероятнее всего, ATACMS с кассетной боевой частью, поскольку в сообщениях говорится об опасности суббоеприпасов. Одновременно с атакой в море над нейтральными водами был замечен разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США, периодически появляющийся в моменты именно ракетных атак.
— написал в своем ТГ-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Еще одна атака, но на этот раз беспилотниками, была совершена на Краснодарский край, объектами атаки стал очередной НПЗ, на этот раз в Славянске-на-Кубани. По предварительной информации, имелось возгорание, которое удалось оперативно локализовать. Как сообщил оперативный штаб региона, в атаке участвовало более 10 беспилотников, атаковавших Славянский и Кущевский районы. ПВО дроны перехватила, но имеются падения обломков БПЛА в Кущевской с возгоранием. Сейчас на местах работают оперативные службы.
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