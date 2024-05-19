Украинские ресурсы: Сырский перебрасывает в Волчанск дополнительные резервы

Наш источник в Генштабе рассказал, что Ермак потребовал от Сырского удержать Волчанск любыми силами, в город спешно перебросили военный спецназ и технику из Харькова.

Украинские вооруженные формирования до последнего будут удерживать Волчанск, даже несмотря на потери, в город перебрасываются дополнительные резервы. Как сообщил источник в Генштабе, Сырскому поставлена задача не допустить сдачи города.Командование оперативно-стратегической группы «Хортица» перебросило в Волчанск подразделения спецназа и технику из Харькова с целью удержать город, вернее, его южную половину, поскольку северная практически вся под контролем российских войск, за исключением небольшого участка в районе механического завода. Как сообщают российские ресурсы, несмотря на ожесточенное сопротивление, подразделения ВСУ все же удалось выбить из центральной части города.На этом фоне стало известно, что глава офиса Зеленского Ермак имел беседу с главкомом ВСУ Сырским, в ходе которой поставил задачу удерживать Волчанск до последнего и не дать российским войскам взять город. В Киеве опасаются, что после Волчанска ВС России получат возможность зайти в тыл Купянской группировке ВСУ. На данный момент Волчанск является единственным городом, в котором можно держать оборону, дальше только села.— пишет ТГ-канал «Резидент».По данным украинских ресурсов, Волчанск повторит судьбу Бахмута, он тоже будет полностью разрушен в ходе наступления российских войск, ВСУ превратили город в одну большую фортификацию.