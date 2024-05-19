Украинские ресурсы: Сырский перебрасывает в Волчанск дополнительные резервы

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Украинские ресурсы: Сырский перебрасывает в Волчанск дополнительные резервы

Украинские вооруженные формирования до последнего будут удерживать Волчанск, даже несмотря на потери, в город перебрасываются дополнительные резервы. Как сообщил источник в Генштабе, Сырскому поставлена задача не допустить сдачи города.

Командование оперативно-стратегической группы «Хортица» перебросило в Волчанск подразделения спецназа и технику из Харькова с целью удержать город, вернее, его южную половину, поскольку северная практически вся под контролем российских войск, за исключением небольшого участка в районе механического завода. Как сообщают российские ресурсы, несмотря на ожесточенное сопротивление, подразделения ВСУ все же удалось выбить из центральной части города.



На этом фоне стало известно, что глава офиса Зеленского Ермак имел беседу с главкомом ВСУ Сырским, в ходе которой поставил задачу удерживать Волчанск до последнего и не дать российским войскам взять город. В Киеве опасаются, что после Волчанска ВС России получат возможность зайти в тыл Купянской группировке ВСУ. На данный момент Волчанск является единственным городом, в котором можно держать оборону, дальше только села.

Наш источник в Генштабе рассказал, что Ермак потребовал от Сырского удержать Волчанск любыми силами, в город спешно перебросили военный спецназ и технику из Харькова.

— пишет ТГ-канал «Резидент».

По данным украинских ресурсов, Волчанск повторит судьбу Бахмута, он тоже будет полностью разрушен в ходе наступления российских войск, ВСУ превратили город в одну большую фортификацию.
18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 06:42
    «Украинские вооруженные формирования до последнего будут удерживать Волчанск, даже несмотря на потери» —

    — А когда Волчанск повторит судьбу Бахмута,скажут ,что эта "фортеця" не имела никакого стратегического значения ...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:01
      Это уже такая стратегия - они обороняют и вводят постоянно резервы, а наши их уничтожают? Интересно бы узнать соотношение потерь обороняющихся и наступающих... Только думаю это много после войны будет...
    2. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      0
      Сегодня, 07:08
      Один из их икспердов уже успел заявить, что Волчанск - "это лишь точка на карте".
      Так что, вы опоздали. =3
  2. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +2
    Сегодня, 06:51
    В Киеве опасаются, что после Волчанска ВС России получат возможность зайти в тыл Купянской группировке ВСУ. На данный момент Волчанск является единственным городом, в котором можно держать оборону, дальше только села.

    Не перестают писать глупости. Где Купянск и где Волчанск. А эпические битвы постоянно разворачиваются за очередную навозную кучу.
    1. Hagen Звание
      Hagen
      +1
      Сегодня, 07:46
      Цитата: Прокоп_Свинин
      А эпические битвы постоянно разворачиваются за очередную навозную кучу.

      В иных случаях "навозная куча" может обладать большим оперативным значением, чем областной центр. Хотя называть город на 20 000 жителей навозной кучей мне представляется не корректным. Чтобы понимать значение боев за отдельную точку на карте надо быть глубоко погруженным в обстановку на местности и иметь хоть какое-то представление об оперативном искусстве. А давать оценку обстановке на основе статей в СМИ через десятые руки - верх недомыслия.
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        -2
        Сегодня, 07:55
        Например, вокруг Волчанска. Городов нет, сражения идут, линии обороны через 200 метров сменяются другими. Всё оперативное искусство на мушке калаша и планшете оператора. И кому тут угрожать? какой важной точке?
        1. Hagen Звание
          Hagen
          +1
          Сегодня, 08:04
          Цитата: Прокоп_Свинин
          И кому тут угрожать?

          Там, вообще-то, подразделения 7 бригад ВСУ. Оттуда до Шебекино из акации доставать можно. А уж про оперативное искусство вам рассуждать, я думаю, не по чину. Думаю, уместно привести ваше же высказывание - "если сопля решила повысить статус до стада баранов, то над такими усилиями можно только потешаться".
          1. Прокоп_Свинин Звание
            Прокоп_Свинин
            -3
            Сегодня, 08:19
            Абсолютно все уже оценили оперативное искусство. И чтобы уж слишком не унижать военных гениев, предположим, что этот блудняк затеян лишь с целью максимального кровопролития.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -1
    Сегодня, 06:55
    Дальше только села..Они и в селах упираются..По посадкам,берегам рек и речушек..Про Купянскую группировку.Это конечно хорошо бы в тыл.А то этот Купянск уже полгода минимум на устах,где все наступаем..
  4. Ella34 Звание
    Ella34
    -1
    Сегодня, 07:09
    На фото Зеля такой несчастный! Видимо всё понимает .
    1. kvv Звание
      kvv
      0
      Сегодня, 07:18
      да у него все в шоколаде, это его еврейская сущность проявляется - вечно прибеднятся
  5. Иван 1980 Звание
    Иван 1980
    -1
    Сегодня, 07:36
    Не штурмовать надо, а ФАБами закидать!
  6. Село Звание
    Село
    -1
    Сегодня, 07:36
    в город спешно перебросили военный спецназ и технику из Харькова
    Верховный сказал "харьков пока захватывать не будем" чубатые обрадовались и отправили всех в волчанск.
  7. Факапыч Звание
    Факапыч
    0
    Сегодня, 07:39
    Было бы очень уместно объявить нашим руководством о награждении Сырского за заслуги по уничтожению украинской армии, с какой-нибудь медалью. Мол, хорошо справляется со своей агентурной деятельностью. И его дискредитируешь и вой поднимется на всю окраину.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:49
    Сырскому поставлена задача не допустить сдачи города.
    Ранее аналогичные задачи ставились и Залужному по Мариуполю, Артемовску..., но в итоге оказались невыполнимы. Поэтому и в данном случае повторится то, что было раньше сколько бы резервов Сырский не перекидывал оголяя другие участки.
  9. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 08:06
    Их резервы нужно выбивать на подходе. Разведка и нанесение сверхмощных ударов кассетными и зажигательными зарядами.
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      -1
      Сегодня, 08:46
      Цитата: Сергей Prutkov55
      Их резервы нужно выбивать на подходе.

      Большую часть там и кладут.
  10. spotlight Звание
    spotlight
    0
    Сегодня, 09:03
    Судя по всему, форсирование реки в районе хуторов, с последующим охватом Волчанской группировки ВСУ с юга началось.