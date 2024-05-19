Штурмовые группы 98-й ВДД заняли первую линию многоэтажек в микрорайоне Новый Часова Яра

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Штурмовые группы 98-й ВДД заняли первую линию многоэтажек в микрорайоне Новый Часова Яра

Штурмовые группы российского десанта вошли в микрорайон Новый Часова Яра и сумели закрепиться в многоэтажной застройке. Об этом сообщают сразу несколько российских ресурсов.

По данным на вечер субботы, подразделения из состава 98-й воздушно-десантной дивизии, продолжая наступление в районе микрорайона Новый, сумели занять первую линию многоэтажек и закрепиться там. Противник, в попытках выбить десантников, активно применяет артиллерию и беспилотники, наши тоже не остаются в долгу, идут ожесточенные бои.



Как сообщается, атака была проведена не с северного фланга, где два последних дня наши очень активно атаковали в районе Калиновки и сумели продвинуться, а южнее. Десантники сумели пройти по балке Ступки Голубовские и атаковали микрорайон Новый, который находится за микрорайоном Канал. Удержание этих позиций вынудит командование ВСУ вывести подразделения из района Канал, поскольку они попадают в окружение. На данный момент микрорайон Канал выполняет роль передового бастиона, не давая нашим выйти к каналу Северский Донец — Донбасс по центру.


Успех штурма микрорайона Новый попросту выведет из игры микрорайон Канал с обороняющимся в нем противником (...) Крупные силы ВСУ в микрорайоне Канал рискуют быть отрезанными от основной части гарнизона

— сообщают российские ресурсы.

По имеющимся данным, для выхода на микрорайон Новый штурмовые группы десантников преодолели километровый сухопутный шлюзовой участок канала Северский Донец — Донбасс. Других подробностей пока нет, по мере поступления новой информации будем ее публиковать.
5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 07:54
    Удачи нашим воинам и беречь свои жизни.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 08:24
    Одна новость лучше другой. Вперёд,ребята! Донбасс никогда не был и не будет украинским!
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 09:05
      Хрущёв, к сожалению" был другого мнения..., но Вы правы - "не будет украинским!"
  4. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 08:30
    Ребятам боевых успехов!!!!
    Слаживания, силы духа и боевого братства!!!!
    Враг будет разбит!!!!
    Победа будет за нами!!!
  5. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 09:19
    Вот сколько наблюдаю за этой СВО - всё не могу понять. Населённые пункты просто обходить нельзя? Страйкбольный азарт переполняет? Я не стратег. И даже не тактик. Но лезть в город даже в войне понарошку, с краскометателем в руках, сильно постеснялся бы. Одежду ведь запачкают соперники. А тут не соперники, а враги. И стреляют не краской. Нафига эта штурмовщина? Или старая традиция СА - круглое носить, а квадратное катать?