Штурмовые группы 98-й ВДД заняли первую линию многоэтажек в микрорайоне Новый Часова Яра
Штурмовые группы российского десанта вошли в микрорайон Новый Часова Яра и сумели закрепиться в многоэтажной застройке. Об этом сообщают сразу несколько российских ресурсов.
По данным на вечер субботы, подразделения из состава 98-й воздушно-десантной дивизии, продолжая наступление в районе микрорайона Новый, сумели занять первую линию многоэтажек и закрепиться там. Противник, в попытках выбить десантников, активно применяет артиллерию и беспилотники, наши тоже не остаются в долгу, идут ожесточенные бои.
Как сообщается, атака была проведена не с северного фланга, где два последних дня наши очень активно атаковали в районе Калиновки и сумели продвинуться, а южнее. Десантники сумели пройти по балке Ступки Голубовские и атаковали микрорайон Новый, который находится за микрорайоном Канал. Удержание этих позиций вынудит командование ВСУ вывести подразделения из района Канал, поскольку они попадают в окружение. На данный момент микрорайон Канал выполняет роль передового бастиона, не давая нашим выйти к каналу Северский Донец — Донбасс по центру.
— сообщают российские ресурсы.
По имеющимся данным, для выхода на микрорайон Новый штурмовые группы десантников преодолели километровый сухопутный шлюзовой участок канала Северский Донец — Донбасс. Других подробностей пока нет, по мере поступления новой информации будем ее публиковать.
Информация