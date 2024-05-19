Российские войска приступили к ликвидации крупной группировки противника в районе населённого пункта Нью-Йорк (Новгородское)
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Российские войска, освободив населённые пункты Новокалиново, Керамик и Архангельское к северу от Очеретино, продолжают продвижение. И это позволяет приблизиться к группировке противника, которая все последние годы терроризирует российскую Горловку.
Речь идёт об одной из крупнейших на Донбассе группировок ВСУ – той, которая действует в районе Нью-Йорка (переименованное киевским режимом Новгородское).
Стало известно о нанесении ударов по гарнизону ВСУ в упомянутом населённом пункте и окрестностях.
Для нанесения огневого поражения противнику по его позициям в Нью-Йорке и районе работает артиллерия и авиация. Используются в том числе корректируемые авиабомбы.
«Нью-Йоркский» укреплённый район противника остаётся одним из крупнейших и при этом близко расположенных к Донецкой агломерации. Оттуда обстрелы упомянутой Горловки и других городов крупной агломерации Донбасса осуществляются систематически. Без ликвидации группировки противника на этом направлении эти обстрелы будут продолжаться и далее. Поэтому Вооружённые силы России, приступив к её ликвидации, интенсивно обрабатывают позиции ВСУ различными средствами поражения, включая ФАБ-500, не давая врагу, что называется, поднять головы. Ещё одна задача состоит в том, чтобы изолировать поле боя – то есть, лишить противника снабжения и возможности относительно безопасной для него ротации.
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