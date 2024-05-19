Российские войска приступили к ликвидации крупной группировки противника в районе населённого пункта Нью-Йорк (Новгородское)

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Российские войска приступили к ликвидации крупной группировки противника в районе населённого пункта Нью-Йорк (Новгородское)

Российские войска, освободив населённые пункты Новокалиново, Керамик и Архангельское к северу от Очеретино, продолжают продвижение. И это позволяет приблизиться к группировке противника, которая все последние годы терроризирует российскую Горловку.

Речь идёт об одной из крупнейших на Донбассе группировок ВСУ – той, которая действует в районе Нью-Йорка (переименованное киевским режимом Новгородское).



Стало известно о нанесении ударов по гарнизону ВСУ в упомянутом населённом пункте и окрестностях.

Для нанесения огневого поражения противнику по его позициям в Нью-Йорке и районе работает артиллерия и авиация. Используются в том числе корректируемые авиабомбы.

«Нью-Йоркский» укреплённый район противника остаётся одним из крупнейших и при этом близко расположенных к Донецкой агломерации. Оттуда обстрелы упомянутой Горловки и других городов крупной агломерации Донбасса осуществляются систематически. Без ликвидации группировки противника на этом направлении эти обстрелы будут продолжаться и далее. Поэтому Вооружённые силы России, приступив к её ликвидации, интенсивно обрабатывают позиции ВСУ различными средствами поражения, включая ФАБ-500, не давая врагу, что называется, поднять головы. Ещё одна задача состоит в том, чтобы изолировать поле боя – то есть, лишить противника снабжения и возможности относительно безопасной для него ротации.
21 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 07:46
    У какелов шанс выжить - это сдаться в плен пока не перепахали с землей.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +7
      Сегодня, 07:59
      Солдат спускается с пригорка,
      С семьёю встреча впереди.
      Медаль «За взятие Нью-Йорка»
      Я вижу на его груди.

      А вот и дочка его Танька
      На речку гонит двух гусей,
      Где с башни натовского танка
      Сын Федька ловит карасей.

      А вот жена с лучистым взглядом
      Бежит навстречу по стерне,
      Как её бабка в сорок пятом…
      Вот, что пришлось увидеть мне.

      Сейчас это пот другому звучит... wink
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +1
        Сегодня, 08:21
        И правда, от таких новостей хочется говорить стихами. Браво,ALLX!
      2. fif21 Звание
        fif21
        +2
        Сегодня, 08:31
        Цитата: AllX_VahhaB
        Сейчас это пот другому звучит...

        Ведь, говорили папа с мамой
        Нельзя без спросу кнопки жать!
        Ну, что же ты, Баран Обама,
        Хоть научился бы читать!

        Хмелел солдат — слеза катилась,
        Хрипел трофейный саксафон,
        А на груди его светилась
        Медаль за город Вашингтон!

        Так тоже хорошо звучит ! wink
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +8
    Сегодня, 07:47
    Дошла очередь и до Горловки.
    Надеюсь жители этого многострадального города наконец то вздохнуть спокойно за много лет обстрелов.
    Пожелаю украцистам в тех краях побыстрее сдохнуть на поле боя.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:47
    «Для нанесения огневого поражения противнику по его позициям в Нью-Йорке и районе работает артиллерия и авиация» —

    — На Уолл-стрит переполох! ...
  5. Ясная Звание
    Ясная
    0
    Сегодня, 07:47
    Спомнилось.
    Интересное российское оружие — новая ракета "Сызрань". winked
    — При попадании в любой город — хоть Нью-Йорк, хоть Лондон или Париж, он мгновенно превращается в Сызрань.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 07:58
      Житель Сызрани- обидятся. Уж лучше " Припять".)
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 08:06
        Вы, как всегда, по делу.)
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +5
      Сегодня, 08:17
      ......................вспомнила
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +2
        Сегодня, 08:38
        Там Франция рядом, не пропадать же добру.
  6. andr327 Звание
    andr327
    +4
    Сегодня, 07:48
    было бы здорово, если бы в статье остался только один абзац и без всяких скобок
    "Для нанесения огневого поражения противнику по его позициям в Нью-Йорке и районе работает артиллерия и авиация. Используются в том числе корректируемые авиабомбы."
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 08:04
      ...................мечты сбываются.)
      1. БИАБИА Звание
        БИАБИА
        0
        Сегодня, 09:00
        Да. Как же классно на Поклонной горе выгдядит разбитый Абрамс. Был. Видел. Зарядился позитивом bully
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 08:21
      И это было бы опублиаовано гдп нибудь на Западе..С Джоржией этт проходило yes ..
  7. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    +2
    Сегодня, 08:09
    В Штатах паника: русские Нью-Йорк кошмарят laughing
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 08:25
    по его позициям в Нью-Йорке и районе работает артиллерия и авиация.
    В последнее время у ВСУшников много жалоб на наши планирующие авиабомбы. Значит хорошо планируют и в нужное место. Нью-Йорк падет и репутация будет подмочена медвежьей услугой киева.
  9. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +1
    Сегодня, 08:40
    Провести ФАБами дезинфекцию бандеровских тараканов!
  10. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 08:41
    Ликвидации крупной группировки противника в районе....Нью-Йорка. winked А красиво звучит, за хвост его кобылу!
  11. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 08:52
    Называйте населенный пунктткакмположено - Новгородское, а кривые названия оставьте нацистам
    1. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 09:17
      Это же сарказм, если вы понимаете winked
      Новгородское бомбить нельзя, а Нью-Йорк, пожалуйста.