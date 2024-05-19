Российские войска нанесли удары по объектам ПВО, промышленности и логистики в Житомирской, Киевской, Сумской и Харьковской областях
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Российские войска нанесли новую серию ударов по объектам киевского режима в ряде регионов.
В частности, стало известно о комбинированных ударах по объектам в Житомирской области. По некоторым данным, российские ракеты уничтожили очередной сегмент украинской системы противовоздушной обороны.
Российские дроны эффективно отработали по военным объектам киевского режима в Сумской области. В частности, взрыв прогремел на одном из объектов ВСУ в городе Конотопе, расположенном в нескольких десятках километров от границы с Россией.
Взрывы прогремели и в Киевской области. Сообщается о поражении зенитной ракетной установки в районе украинской столицы. О том, какой именно ЗРК был поражен, на данный момент сообщений не поступало.
С вечера 18 мая продолжается нанесение ударов по промышленным объектам киевского режима в Харькове. Их противник использует не только для производства и ремонта военной техники, но также в качестве территорий для размещения вооружения с целью его дальнейшего использования на линии фронта. Сейчас через Харьков ВСУ бросают резервы к Липцам и Волчанску, стараясь отбить потерянные в начале второй декады мая приграничные территории Харьковской области.
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