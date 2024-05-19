Российские войска нанесли удары по объектам ПВО, промышленности и логистики в Житомирской, Киевской, Сумской и Харьковской областях

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Российские войска нанесли удары по объектам ПВО, промышленности и логистики в Житомирской, Киевской, Сумской и Харьковской областях

Российские войска нанесли новую серию ударов по объектам киевского режима в ряде регионов.

В частности, стало известно о комбинированных ударах по объектам в Житомирской области. По некоторым данным, российские ракеты уничтожили очередной сегмент украинской системы противовоздушной обороны.



Российские дроны эффективно отработали по военным объектам киевского режима в Сумской области. В частности, взрыв прогремел на одном из объектов ВСУ в городе Конотопе, расположенном в нескольких десятках километров от границы с Россией.

Взрывы прогремели и в Киевской области. Сообщается о поражении зенитной ракетной установки в районе украинской столицы. О том, какой именно ЗРК был поражен, на данный момент сообщений не поступало.

С вечера 18 мая продолжается нанесение ударов по промышленным объектам киевского режима в Харькове. Их противник использует не только для производства и ремонта военной техники, но также в качестве территорий для размещения вооружения с целью его дальнейшего использования на линии фронта. Сейчас через Харьков ВСУ бросают резервы к Липцам и Волчанску, стараясь отбить потерянные в начале второй декады мая приграничные территории Харьковской области.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:01
    «Российские войска нанесли удары по объектам ПВО, промышленности и логистики в Житомирской, Киевской, Сумской и Харьковской областях» —

    — По этим ударам можно изучать географию бывшей Украины ...
  2. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +5
    Сегодня, 08:12
    У них не должно быть ПВО и вообще армии. Украина это вообще нонсенс. Не должно быть такого государства. У них все построено на вражде ко всему русскому.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 08:18
    Бодрят такие новости с утра!
  4. ЛОКИ Звание
    ЛОКИ
    +1
    Сегодня, 08:21
    Не должно быть такого государства

    Вдумайтесь в название государство "Окраина. Это что то типа "Берега слоновой кости")))))))))
    Но даже там себя так не называют......
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:46
    Российские войска нанесли новую серию ударов по объектам киевского режима в ряде регионов.
    Радует то, что удары наносятся ежедневно (еженощно) и в различных областях украины. Ровнять с землей военные объекты и инфраструктуру, чтобы были озабочены этим и не прыгали от радости когда получился удар по российской территории. Киевский режим должен находиться в постоянном страхе круглосуточно.