«Останется только Львов»: Ходорковский предрёк Украине и Западу проигрыш в конфликте с Россией

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«Останется только Львов»: Ходорковский предрёк Украине и Западу проигрыш в конфликте с Россией

Украина уже проиграла войну России, и Запад ей не поможет. С таким заявлением выступил бывший российский олигарх Михаил Ходорковский* (внесен в России в реестр иностранных агентов).

Сбежавший на запад Ходорковский* выдал прогноз по дальнейшей судьбе Украины, и он оказался неблагоприятным для Киева. По словам оппозиционера, расклад на сегодняшний день в пользу России, Украина и Запад фактически уже проиграли. И никакая западная помощь режиму Зеленского не поможет. Как подчеркнул беглый олигарх, Россия имеет гораздо больше возможностей, чем Украина вместе с коллективным Западом.



Ходорковский* прогнозирует, что война продлится еще долго, и если сейчас соотношение сил примерно 2,5 к 1 в пользу России, то к концу следующего года оно составит уже 10 к 1. Россия захватит всю территорию Украины, останется только Львов, да и тот отойдет Польше, если та успеет ввести войска на западную Украину. И это самый «лучший сценарий».

При таком раскладе сил Украина к концу года потеряет Харьков. К середине следующего года — Одессу. Соотношение сил станет 10–15 к одному к концу 2025 года. К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши

— заявил Ходорковский*, добавив, что всё может произойти гораздо быстрее.

Стоит отметить, что в 2022 году беглый олигарх не только осуждал спецоперацию на Украине, но и предрекал России проигрыш в конфликте со следующей «сменой режима».
30 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:05
    «Украина уже проиграла войну России, и Запад ей не поможет. С таким заявлением выступил бывший российский олигарх Михаил Ходорковский*» —

    — "Это он съел что-нибудь" ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 08:31
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Украина уже проиграла войну России, и Запад ей не поможет. С таким заявлением выступил бывший российский олигарх Михаил Ходорковский*» —

      — "Это он съел что-нибудь" ...

      Собственную шляпу...
      25 апреля 2022 г. Интервью ВВС.
      ...проигранная война - а Путин с высокой степенью вероятности эту войну всё-таки проиграет - приводит в течение двух лет к большим проблемам для режима. Я думаю, что путинский режим с этими проблемами не просто столкнется, он их с высокой степенью вероятности не переживет.
      22 февраля 2023 г. Мюнхенская конференция по безопасности.
      Михаил Ходорковский поделился своими наполеоновскими планами и заявил, что необходимо в разы увеличить поставки вооружений и закончить войну на Украине поражением Путина..
      Когда же вы, гражданин Ходорковский, врали - тогда или сейчас?
      Наверное, всегда?
    2. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 08:52
      Вы хотели сказать, что ему закусывать надо? Надо....
      ...и не "что-нибудь", а что-то.
      Но Ходор в чём-то прав: окраина была и будет окраиной России.
      Львов под НАТО - это весьма сомнительно, не думаю, что Темнейший допустит ввод войска Польского на территорию 404.
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        0
        Сегодня, 09:19
        Простите, но как он помешает-то?
        Он уже сказал, что если кто войдет - тот станет стороной конфликта.
        Ну ОК, вот польские войска войдут и что?
        У нас появится в 10 раз больше искандеров, чтобы по ним работать?
        Какой технический ответ даст армия РФ на этот поступок?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:09
    Останется только шиш западу от Украины и их активов.Вот за активы они могут начать воевать уже по взрослому.
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 08:33
      Ага, на Западе такие пахари, за с/х земли умирать. belay
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 08:36
        Андрей .Я не про активы запада на Украине, я про активы запада в России.
        1. Андрей Москвин Звание
          Андрей Москвин
          0
          Сегодня, 08:40
          Понял. Только как они будут воевать "по взрослому" с Россией за активы в России?
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +4
            Сегодня, 08:43
            Получил доступ к Норвежском фонду Глобал,кажется мы у партнёров были дойной коровой когда были друзьями, сейчас они этого лишены.Пытаюсь залезть в финансовые дебри до 2023 г.
  3. Светлан Звание
    Светлан
    +5
    Сегодня, 08:09
    O... говно ещё не утонуло. Всё плавает.
  4. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    +1
    Сегодня, 08:10
    в лучшем случае по днепру.
    нато введёт войска если появится угроза полного разгрома и капитуляции украины.
    1. фа2998 Звание
      фа2998
      +2
      Сегодня, 08:40
      Цитата: ВЗЭМ100
      в лучшем случае по днепру.

      За Днепром все таки находится часть Херсонской обл. вместе с Херсоном,которые УЖЕ присоедины к России recourse request
    2. Рус_80 Звание
      Рус_80
      +3
      Сегодня, 08:43
      Ну, допустим НАТО ввели войска. И что? Это в самом деле такой железный аргумент, чтобы наша армия остановилась?
  5. kvv Звание
    kvv
    -11
    Сегодня, 08:11
    на западе как и на окраине похоже не подозревают что они уже проиграли, они даже не собираются переговариваться в отличии от побеждающего Путина, который до сих пор не определился с целями и задачами в этой войне, про всякие де'нацимилитаризации лучше и не вспоминать, такой идиотизм могут придумать только в кремле
    1. Комментарий был удален.
  6. Михаил Дадеко Звание
    Михаил Дадеко
    0
    Сегодня, 08:12
    Лишний раз напомнить о себе и выступить в роли " бабки гадалки" для него это важно наверно,со сроками неберусь судить,а в целом всё верно!
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 08:37
      Может, пытается почву для реабилитации подготовить? Чем чёрт не шутит, может пустят...
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 08:17
    Ну,уж если из глубин унитаза всплыло дерьмо и человеческим голосом изрекло такие пророчества... Быть посему.
  8. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    -1
    Сегодня, 08:26
    Ходорковский будет в тюряге, если конечно не будет раньше времени ликвидирован, как Навального спецслужбы Запада ликвидацию провели и вой подняли на весь мир.
    У предателей выбор не большой.
    Работайте братья!!!
    С нами Бог!!!
    Победа будет за нами!!!!
  9. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    -1
    Сегодня, 08:30
    Сбежавший на запад Ходорковский* выдал прогноз по дальнейшей судьбе Украины,
    Заткнулся бы, сволочь... А. Зиновьев "Русская трагедия"
    Социальную сущность антикоммунистического переворота в России в
    горбачевско-ельцинские годы кратко можно описать так. Силы Запада
    в подходящий момент дали приказ своей "пятой колонне" в России,
    возглавляемой высшими лицами страны, начать разрушение
    коммунизма. И она приказ выполнила. И за это ей позволили
    разграбить страну.     Была создана социальная система ограбления -
    постсоветизм
    request
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 08:32
    Украина уже проиграла войну России, и Запад ей не поможет.
    Эко, как заговорили главные сбежавшие русофобы и "пламенные борцы" с российской властью. Очевидно, что в лондонских домах вдруг начали гулять отрезвляющие сквозняки. Перед своим заявлением Ходорковский попросил украинцев заткнуть уши, чтобы не слышать правду.
  11. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 08:47
    Говорит в первую очередь то, что выгодно ему.
    А что выгодно человеку, когда он хочет погреть руки? Правду тем - где хочет примазаться и что-то получить.
    А что получить? Скорее всего - возможность работать на стыке РФ (Украина) и Запад. Естественно с выходами на финансы Англосаксов.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 09:06
      с выходами на финансы Англосаксов.
      Англосаксы такого и близко к своим финансам не подпустят.
      1. A17ttt
        A17ttt
        0
        Сегодня, 09:07
        Болторез (Алекс)
        так любезно с вашей стороны будет предоставить официальную переписку вас и Англосаксов - по данному вопросу.
        а коль нет, то останусь при своем мнении.
  12. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 08:56
    Останется только Львов»: Ходорковский предрёк Украине и Западу проигрыш в конфликте с Россией

    Видимо готовятся слить наших небратьев в унитаз. Там им самое место... lol
  13. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:56
    По словам оппозиционера, расклад на сегодняшний день в пользу России, Украина и Запад фактически уже проиграли.
    Прозрел, или где? laughing укрорейх может его и слюстрировать! за такие расклады) bully
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 09:07
      Прозрел, или где?
      В 2022 году он рассчитывал минимум на кресло премьера в Кремле, о чем газеты писали открыто как о свершившемся факте.
  14. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 09:00
    Картинка из телеграмма (спёр бессовестным образом)
  15. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 09:05
    Короткая информация к размышлению:
    Почему нет прямого и активного наступления с территории Черниговской и Харьковской областей Украины - на области территории РФ рядом, а только провокации?
    Может в силу того, что вместо СВО сразу будет всеобщая мобилизация и постановка государства на военные рельсы?
    Что тогда останется от войск и вооружения Украины, когда пройдет 100% мобилизация граждан и вооружения и в какие сроки?
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 09:10
      Почему нет прямого и активного наступления
      Потенциальные солдаты пьют пиво в Генуе и Лондоне, вот почему. Сил мало.
  16. JonnyT Звание
    JonnyT
    0
    Сегодня, 09:14
    Очередное лжывое вытье, чтобы получить больше денег и ресурсов.... Либшиза и какелы знают слабое место "западных партнёров" и это место, победа Путина и России, поэтому они всячески давят на него, что побольше бабла дали