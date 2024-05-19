«Останется только Львов»: Ходорковский предрёк Украине и Западу проигрыш в конфликте с Россией

При таком раскладе сил Украина к концу года потеряет Харьков. К середине следующего года — Одессу. Соотношение сил станет 10–15 к одному к концу 2025 года. К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши

Украина уже проиграла войну России, и Запад ей не поможет. С таким заявлением выступил бывший российский олигарх Михаил Ходорковский* (внесен в России в реестр иностранных агентов).Сбежавший на запад Ходорковский* выдал прогноз по дальнейшей судьбе Украины, и он оказался неблагоприятным для Киева. По словам оппозиционера, расклад на сегодняшний день в пользу России, Украина и Запад фактически уже проиграли. И никакая западная помощь режиму Зеленского не поможет. Как подчеркнул беглый олигарх, Россия имеет гораздо больше возможностей, чем Украина вместе с коллективным Западом.Ходорковский* прогнозирует, что война продлится еще долго, и если сейчас соотношение сил примерно 2,5 к 1 в пользу России, то к концу следующего года оно составит уже 10 к 1. Россия захватит всю территорию Украины, останется только Львов, да и тот отойдет Польше, если та успеет ввести войска на западную Украину. И это самый «лучший сценарий».— заявил Ходорковский*, добавив, что всё может произойти гораздо быстрее.Стоит отметить, что в 2022 году беглый олигарх не только осуждал спецоперацию на Украине, но и предрекал России проигрыш в конфликте со следующей «сменой режима».