Минобороны подтвердило отражение массированной ночной атаки на Крым и Краснодарский край
Украина в ночь с субботы на воскресенье провела очередную массированную атаку на российские регионы, задействовав большое количество беспилотников и американских оперативно-тактических ракет. Подробности предоставило российское Минобороны.
По данным военного ведомства, всего в ночной атаке украинские вооруженные формирования задействовали 61 беспилотник самолетного типа и девять оперативно-тактических ракет ATACMS. Ракетами ВСУ ударили по Крыму, также над полуостровом был перехвачен один БПЛА. Что именно выступило целью, информации нет, скорей всего, опять били по аэродрому Бельбек. Подтвердились данные о применении кассетных боеголовок.
Основная масса беспилотников атаковала Краснодарский край, целями выступили военный аэродром в Кущевской, а также НПЗ в Славянске-на-Кубани. Всего в ночной атаке участвовало 57 дронов. По аэродрому данных нет, на НПЗ было попадание с последующим пожаром, его удалось локализовать. Еще три БПЛА были перехвачены над Белгородской областью.
— говорится в сообщении Минобороны.
Отметим, что в последнее время Киев перешел к запуску большого количества беспилотников. Такая тактика приносит успех, поскольку ПВО не в состоянии перехватить все дроны. С наведением на цель помогают западные союзники, американский БПЛА RQ-4 Global Hawk до сих пор кружит над Черным морем.
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