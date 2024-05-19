Минобороны подтвердило отражение массированной ночной атаки на Крым и Краснодарский край

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Минобороны подтвердило отражение массированной ночной атаки на Крым и Краснодарский край

Украина в ночь с субботы на воскресенье провела очередную массированную атаку на российские регионы, задействовав большое количество беспилотников и американских оперативно-тактических ракет. Подробности предоставило российское Минобороны.

По данным военного ведомства, всего в ночной атаке украинские вооруженные формирования задействовали 61 беспилотник самолетного типа и девять оперативно-тактических ракет ATACMS. Ракетами ВСУ ударили по Крыму, также над полуостровом был перехвачен один БПЛА. Что именно выступило целью, информации нет, скорей всего, опять били по аэродрому Бельбек. Подтвердились данные о применении кассетных боеголовок.



Основная масса беспилотников атаковала Краснодарский край, целями выступили военный аэродром в Кущевской, а также НПЗ в Славянске-на-Кубани. Всего в ночной атаке участвовало 57 дронов. По аэродрому данных нет, на НПЗ было попадание с последующим пожаром, его удалось локализовать. Еще три БПЛА были перехвачены над Белгородской областью.

Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

— говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что в последнее время Киев перешел к запуску большого количества беспилотников. Такая тактика приносит успех, поскольку ПВО не в состоянии перехватить все дроны. С наведением на цель помогают западные союзники, американский БПЛА RQ-4 Global Hawk до сих пор кружит над Черным морем.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 08:29
    «Минобороны подтвердило отражение массированной ночной атаки» —

    — Отразили - хорошо.Лучше бы,конечно,предотвращать ...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 08:39
      Лучше бомбить так чтобы не было желания запускать хоть один БПЛА в нашу сторону,а не делать вид что ничего не происходит.А то в Донецк уже превращается не только Белгород,но и южные регионы,а внятного адекватного ответа с нашей стороны нет.Вот сколько БПЛА прилетело по Одессе в которую спокойно ходят торговые суда и спокойно разгружают оружие.Разве так можно вести СВО?

      В прошлый раз над одним только Новороссийском сбили 60 БПЛА.Инфографика ниже.
      1. Феликс Звание
        Феликс
        +2
        Сегодня, 08:57
        бомбить что? украинец нечувствителен к жертвам гражданских, наоборот, это для них предпочтительный сценарий нашего ответа, бабы потом верещать на весь мир о том, что русские бомбят гражданских. Инфраструктуру? Скажите, а сколько тонн нужно уронить на порт, чтобы он не смог функционировать как порт? Я вот, не знаю. Топить гражданские суда? Тоже так себе вариант..
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -1
          Сегодня, 09:08
          Предлагаете сидеть и ничего не делать?Сколько НПЗ у нас уже пострадало от БПЛА?А сколько НПЗ пострадало за то же время на Украине? Гражданские суда идущие с оружием в Одессу вполне себе законные цели.А если следовать вашим советам что никуда бить по Украине не надо,особенно по снабжающим Украину портам,пусть они только по нам бьют,то извините меня то так в лучшем для нас случае можно будет вести СВО десятилетиями.Под лежащий камень вода не течёт.Хватит уже играться в конце то концов.
      2. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        0
        Сегодня, 09:07
        Вопрос: когда у бандеровцев кончаться Атакамсы?

        Я так понимаю, что склады НАТО - не резиновые. И Атакамс на коленке в гараже не сделать.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 09:18
          Не надо превращаться в украинцев и ждать когда у кого то закончатся ракеты.Понятное дело что и ракеты и БПЛА не закончатся ни у кого.А нежелание наносить жёсткие массированные удары по Украине к тому что конфликт примет затяжной характер в результате чего территория Украины и сопредельные с ней территории России снанут просто безлюдными,а это самое худшее что можно себе представить.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -1
      Сегодня, 08:39
      Лучше бомбить так чтобы не было желания запускать хоть один БПЛА в нашу сторону,а не делать вид что ничего не происходит.А то в Донецк уже превращается не только Белгород,но и южные регионы,а внятного адекватного ответа с нашей стороны нет.Вот сколько БПЛА прилетело по Одессе в которую спокойно ходят торговые суда и спокойно разгружают оружие?Разве так можно достигнуть нужного нам результата?

      В прошлый раз над одним только Новороссийском сбили 60 БПЛА. Инфографика ниже.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        -1
        Сегодня, 08:57
        Обещанная инфографика.
  2. Сергей3 Звание
    Сергей3
    -1
    Сегодня, 08:31
    Понравилось походу, в тот раз им удалось порезвится на нашем аэродроме, судя по многочисленным фоткам в телеге, хоть и долетели только 3 ракеты, но они кассетные были.
    1. Дуз Хотим
      Дуз Хотим
      -6
      Сегодня, 08:35
      в реалии надо верить ,хахол
  3. avianic Звание
    avianic
    -1
    Сегодня, 08:53
    Минобороны надо думать о массовом поражении хохла.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:54
    в последнее время Киев перешел к запуску большого количества беспилотников.
    "Друзья украины" стараются, снабжают БПЛА по мере возможностей, да и сами потихоньку клепают в тайных местах. Но такое массированное использование беспилотников рано или поздно истощит возможности киева не смотря на западную помощь. А пока бить, бить и бить по их территории и без жалости, чтобы земля у них горела под ногами.
  5. Electrical Звание
    Electrical
    -3
    Сегодня, 08:57
    Интересно. А если частное лицо захочет в ответ запустить бпла по бандеростану? Наши власти будут защищать бандерофашистов, или скажут да пуляй сколько хочешь?