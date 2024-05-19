Раскол в правительстве Израиля сопровождается массовыми акциями протеста
Израиль сотрясают акции протеста. При этом обозначилось значительное внутриполитическое противостояние между действующим премьером Биньямином Нетаньяху и экс-министром обороны Бени Ганцем. Ганц входит в состав коалиционного военного кабмина Нетаньяху, при этом его должность обозначается как «министр без портфеля».
Накануне на улицы Тель-Авива вышли десятки тысяч протестующих. Основное требование – прекратить вооружённый конфликт в секторе Газа. Многие израильтяне в ходе акции протеста заявляют о том, что не видят у правительства Нетаньяху чёткой стратегии в этом конфликте. Причём люди раздражены тем, что израильский кабмин не предпринимает усилий для освобождения заложников и военнопленных.
В свою очередь Нетаньяху обвинил Ганца, поддерживающего протесты, в «сдаче национальных интересов» и в «незаинтересованности в ликвидации ХАМАС». Однако Ганц, который превратился в лидера оппозиции, заявляет, что Нетаньяху сам далёк от интересов Израиля, так как среди этих интересов не может значиться бесконечная война без стратегии и поляризация общества внутри страны.
Бени Ганц:
По словам министра, стратегия должна быть представлена до 8 июня.
Между тем израильская полиция применила к протестующим против политики кабмина силу. В частности, были использованы водомёты.
Если, как заявил Ганц, стратегия утверждена не будет, он покинет коалицию. А это приведёт к ещё более массовым выступлениям внутри страны.
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