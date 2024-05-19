Раскол в правительстве Израиля сопровождается массовыми акциями протеста

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Раскол в правительстве Израиля сопровождается массовыми акциями протеста

Израиль сотрясают акции протеста. При этом обозначилось значительное внутриполитическое противостояние между действующим премьером Биньямином Нетаньяху и экс-министром обороны Бени Ганцем. Ганц входит в состав коалиционного военного кабмина Нетаньяху, при этом его должность обозначается как «министр без портфеля».

Накануне на улицы Тель-Авива вышли десятки тысяч протестующих. Основное требование – прекратить вооружённый конфликт в секторе Газа. Многие израильтяне в ходе акции протеста заявляют о том, что не видят у правительства Нетаньяху чёткой стратегии в этом конфликте. Причём люди раздражены тем, что израильский кабмин не предпринимает усилий для освобождения заложников и военнопленных.



В свою очередь Нетаньяху обвинил Ганца, поддерживающего протесты, в «сдаче национальных интересов» и в «незаинтересованности в ликвидации ХАМАС». Однако Ганц, который превратился в лидера оппозиции, заявляет, что Нетаньяху сам далёк от интересов Израиля, так как среди этих интересов не может значиться бесконечная война без стратегии и поляризация общества внутри страны.

Бени Ганц:

Военный кабинет министров должен сформулировать стратегию и утвердить её. Среди пунктов стратегии – возврат всех израильских заложников, демилитаризация сектора Газа, установление контролирующей администрации с участием США, Европы, арабских стран.

По словам министра, стратегия должна быть представлена до 8 июня.

Между тем израильская полиция применила к протестующим против политики кабмина силу. В частности, были использованы водомёты.

Если, как заявил Ганц, стратегия утверждена не будет, он покинет коалицию. А это приведёт к ещё более массовым выступлениям внутри страны.
2 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 09:14

    Любопытные события разворачиваются. Может быть Израиль сам себя разрушит изнутри? request
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:16
    «Ганц входит в состав коалиционного военного кабмина Нетаньяху, при этом его должность обозначается как "министр без портфеля"» —

    — Без портфеля Бене никак нельзя ...