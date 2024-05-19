Украинские ресурсы подтверждают продвижение штурмовых групп «Бесстрашных» в Волчанске

6
Украинские ресурсы подтверждают продвижение штурмовых групп «Бесстрашных» в Волчанске

Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают продвижение в Харьковской области по двум направлениям. Несмотря на довольно широкий фронт наступления, основные события разворачиваются в районе Волчанска и Липцев. Украинские ресурсы подтверждают успехи российских войск.

Согласно появившейся на утро информации, продвижение российских войск было на обоих направлениях, несмотря на ожесточенное сопротивление украинцев и проводимые ими контратаки. В Волчанске наши отбили три попытки, в районе Липцев — две.



По Волчанску: штурмовые группы «Бесстрашных» прорвали оборону ВСУ в районе медицинского колледжа и вышли к городскому пляжу. Противник, оставив позиции, отступил в южную часть города, закрепившись в районе пожарной части. Опорные пункты ВСУ сохраняются в районе лицея и здания «Укртелекома», но с большой вероятностью противник их оставит из-за угрозы окружения. По данным украинских ресурсов, ВС России взяли под контроль район центральной больницы и продвигаются вперед сразу по четырем улицам.

В районе Липцев также имеются успехи, там штурмовики ведут бои у дачных поселков юго-западнее Глубокого, вдоль лесополос в районе высоты 212 и на ближних подступах к самому селу. Как сообщает ТГ-канал «Архангел спецназа», необходимо брать высоты у Липцев, поскольку это позволит контролировать все пути снабжения Харьковской группировки ВСУ.

Липцы — важная высота, находясь там, можно невооруженным глазом видеть район Северной Салтовки в Харькове

— пишет канал.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон Звание
    Аргон
    +6
    Сегодня, 09:38
    Главное не спешить. Беречь людей. Ну и удачи им!
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:38
    УкропСМИ сейчас всю правду пишут , идё жёсткий наезд на кловуна.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:34
      Ирек
      (Paparazzi Kazan)
      0
      Сегодня, 09:38
      Новый
      УкропСМИ сейчас всю правду пишут , идё жёсткий наезд на кловуна.
      Как то слабо верится, что укрорейх будет подавать)) правду в СМИ. request
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +3
    Сегодня, 09:42
    Молодцы, только трубы котельных надо сразу сносить, видео было, оде нацисты в трубе себе схрон устроили и из него снимали как наши в НП входили
  4. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 10:28
    Совершенно ясно пока одно - важна скорость и тщательно спланированная тактика, иначе дальше затяжные или очень, очень затяжные бои, что опять и происходит. К тому же обезумевшие чубатые черти усилили обстрел приграничья.
  5. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +2
    Сегодня, 10:29
    Удачи, ребята! С Богом!