Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают продвижение в Харьковской области по двум направлениям. Несмотря на довольно широкий фронт наступления, основные события разворачиваются в районе Волчанска и Липцев. Украинские ресурсы подтверждают успехи российских войск.Согласно появившейся на утро информации, продвижение российских войск было на обоих направлениях, несмотря на ожесточенное сопротивление украинцев и проводимые ими контратаки. В Волчанске наши отбили три попытки, в районе Липцев — две.По Волчанску: штурмовые группы «Бесстрашных» прорвали оборону ВСУ в районе медицинского колледжа и вышли к городскому пляжу. Противник, оставив позиции, отступил в южную часть города, закрепившись в районе пожарной части. Опорные пункты ВСУ сохраняются в районе лицея и здания «Укртелекома», но с большой вероятностью противник их оставит из-за угрозы окружения. По данным украинских ресурсов, ВС России взяли под контроль район центральной больницы и продвигаются вперед сразу по четырем улицам.В районе Липцев также имеются успехи, там штурмовики ведут бои у дачных поселков юго-западнее Глубокого, вдоль лесополос в районе высоты 212 и на ближних подступах к самому селу. Как сообщает ТГ-канал «Архангел спецназа», необходимо брать высоты у Липцев, поскольку это позволит контролировать все пути снабжения Харьковской группировки ВСУ.— пишет канал.

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