Глава Минобороны ФРГ запросил дополнительное финансирование для военной помощи Украине
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Германия продолжит поддерживать киевский режим поставками военной помощи, но у нее заканчиваются выделенные на это средства. Впрочем, когда это могло остановить немецких военных, глава Минобороны ФРГ запросил дополнительное финансирование.
По данным немецкого издания Bild am Sonntag, Борис Писториус сообщил правительству страны о необходимости выделения еще 3,8 млрд евро в этом году, которые пойдут на закупку вооружений для киевской хунты. До этого немцы выделили Киеву 7,1 млрд, но эти деньги уже потрачены, хотя год только начался. А оставшихся 300 млн евро не хватит на закупку боеприпасов и вооружений. В общем, правительство в июне рассмотрит заявку Минобороны ФРГ и, скорей всего, одобрит. Немецкий Минфин выступает за дальнейшее финансирование Украины.
Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году.
— говорится в сообщении Минфина.
А на следующий год немцы заложили в бюджет на Украину сразу 15 млрд евро. Берлин выступает за поражение России в конфликте и намерен добиться победы украинской армии. На сегодняшний день Германия занимает второе место в мире по объемам военной помощи, направленной Киеву. Но на первое место немцам все равно не выбраться, американцев с их печатным станком никому не обогнать.
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