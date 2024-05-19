Глава Минобороны ФРГ запросил дополнительное финансирование для военной помощи Украине

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Глава Минобороны ФРГ запросил дополнительное финансирование для военной помощи Украине

Германия продолжит поддерживать киевский режим поставками военной помощи, но у нее заканчиваются выделенные на это средства. Впрочем, когда это могло остановить немецких военных, глава Минобороны ФРГ запросил дополнительное финансирование.

По данным немецкого издания Bild am Sonntag, Борис Писториус сообщил правительству страны о необходимости выделения еще 3,8 млрд евро в этом году, которые пойдут на закупку вооружений для киевской хунты. До этого немцы выделили Киеву 7,1 млрд, но эти деньги уже потрачены, хотя год только начался. А оставшихся 300 млн евро не хватит на закупку боеприпасов и вооружений. В общем, правительство в июне рассмотрит заявку Минобороны ФРГ и, скорей всего, одобрит. Немецкий Минфин выступает за дальнейшее финансирование Украины.



Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году.

— говорится в сообщении Минфина.

А на следующий год немцы заложили в бюджет на Украину сразу 15 млрд евро. Берлин выступает за поражение России в конфликте и намерен добиться победы украинской армии. На сегодняшний день Германия занимает второе место в мире по объемам военной помощи, направленной Киеву. Но на первое место немцам все равно не выбраться, американцев с их печатным станком никому не обогнать.
12 комментариев
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +4
    Сегодня, 10:34
    Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины.
    Если посчитать все экономические потери Германии от разрыва отношений с Россией, а также то, что они бескорыстно (ибо никто им не вернет) дали Украине, то нормальный экономный немец, наверно, огорчится (более точное выражение модератор не пропустит), но тут либо обида Германии за май 1945 года, либо отсутствие независимости - что оккупант (США) скажет, то и делают. Но в любом случае победа будет за нами! Бывших пионеров с днем пионерии!
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 10:47
    У Пиздориуса похоже в 404 свои дела и нехилый гешефт.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:48
    "Отжировались ,деньгов не хватат."А как жировали на наших Газе,нефти и ОФЗ правительства РФ.Мне понравились норги.ЕС на них наехало ,нельзя партнёров обдирать ценами за Газ .Норги : Шта! Начинаем внеплановые отключения на техобслуживание.ЕС ой мы погорячились- куда вас поцеловать и отрядили Шольца и Ляйн выполнять почётную обязанность
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:52
    Глава Минобороны ФРГ запросил дополнительное финансирование для военной помощи Украине
    Нормальный министр обороны в первую очередь думает об укреплении своей армии, а уж потом по возможности оказание помощи "союзнику" коим считает украину. А этот при проблемах в Бундесвере запрашивает деньги для украины. Так немцам хочется нанести урон России, что даже готовы плюнуть на себя лишь бы ВСУ продолжали воевать.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 10:59
    Недодавил гадину до конца тов. Сталин в 1945 году. Теперь видим результат
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:07
    Глава Минобороны ФРГ запросил дополнительное финансирование для военной помощи Украине

    Помощи в чём? В убийстве российских граждан? Вам показалось мало тех 26 000 000 -ов советских, решили продолжить?
    Была бы возможность приехать, лично расквасил бы твою жирную морду...
    В этот раз репарациями вряд ли обойдётесь.
  7. Простой Звание
    Простой
    +1
    Сегодня, 11:10
    "Правительству ФРГ грозит дефицитом бюджета до 20 миллиардов евро на 2025 год.

    Бюджетной драме светофорного правительства, похоже, нет конца. Теперь следующая плохая новость: газета «Handelsblatt» сообщает, что правительство недополучает до 20 миллиардов евро в своем бюджете на 2025 год.

    Федеральному правительству грозит очередная большая дыра в бюджете. Как сообщает "Handelsblatt", в бюджете на 2025 год не будет хватать как минимум 13 миллиардов евро. По оценкам, в зависимости от расчетов разрыв может даже увеличиться до 20 миллиардов евро. Газета цитирует представителя правительства: «Дефицит бюджета будет значительно превышать двузначные миллиарды».

    В следующий вторник федеральный министр финансов Кристиан Линднер, вероятно, представит свой проект бюджета Бундестагу. Но похоже, что борьба за деньги еще не окончена. По данным Handelsblatt, федеральное правительство изначально отказывается от обычной процедуры эталонных показателей.

    Обычно в этом участвуют специализированные министерства. Но это требует времени. А у светофорного правительства нет столько времени. Кроме того, в такой процедуре нет необходимости, поскольку распространять нечего, сообщает "Handelsblatt". Поэтому Линднер планирует ввести ограничения на расходы департаментов. Они основаны на финансовом планировании предыдущего года, пишет газета. ..."

    https://www.focus.de/politik/deutschland/naechster-ampel-schock-regierung-droht-haushaltsluecke-von-13-milliarden-euro_id_259611042.html#:~:text=Der%20Bundesregierung%20droht%20das%20n%C3%A4chste,Milliarden%20Euro%20vergr%C3%B6%C3%9Fern%2C%20hei%C3%9Ft%20es.
  8. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:29
    По данным немецкого издания Bild am Sonntag, Борис Писториус сообщил правительству страны о необходимости выделения еще 3,8 млрд евро в этом году, которые пойдут на закупку вооружений для киевской хунты.
    По ходу, этот крендель, в доле с зе на распил бабла.
  9. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 11:47
    . Если возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году.


    Интересно, за какой процент он так надрывается?
  10. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 11:49
    Борису Писториусу пора вспомнить исторические примеры из истории Германии и пророческие слова Канцлер Бисмарка, относительно военного противостояния с Россией... Хотя при нынешнем "выборе", народом Германии, своих "фюрреров", понимаешь, как далеки народ и их руководители от здравого смысла, самоуважения и внутренней культуры... Теперь, во главе угла, спортивная фигура, упругость ягодиц, сексульность и приверженность к европейским ценностям...
  11. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 11:55
    Вообще рвение западных политиков в вопросе финансирования нацистов Украины в ущерб своим странам ,можно объяснить только чудовищной коррупцией, с каждого лярда 20% им, это не плохие деньги.
  12. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 12:05
    Снова война, уже с четвертым гейропейским рейхом. Основная проблема была не в гитлере, а в нацистском немецком народе, что сегодня и подтверждается.