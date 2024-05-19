Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году.

Германия продолжит поддерживать киевский режим поставками военной помощи, но у нее заканчиваются выделенные на это средства. Впрочем, когда это могло остановить немецких военных, глава Минобороны ФРГ запросил дополнительное финансирование.По данным немецкого издания Bild am Sonntag, Борис Писториус сообщил правительству страны о необходимости выделения еще 3,8 млрд евро в этом году, которые пойдут на закупку вооружений для киевской хунты. До этого немцы выделили Киеву 7,1 млрд, но эти деньги уже потрачены, хотя год только начался. А оставшихся 300 млн евро не хватит на закупку боеприпасов и вооружений. В общем, правительство в июне рассмотрит заявку Минобороны ФРГ и, скорей всего, одобрит. Немецкий Минфин выступает за дальнейшее финансирование Украины.— говорится в сообщении Минфина.А на следующий год немцы заложили в бюджет на Украину сразу 15 млрд евро. Берлин выступает за поражение России в конфликте и намерен добиться победы украинской армии. На сегодняшний день Германия занимает второе место в мире по объемам военной помощи, направленной Киеву. Но на первое место немцам все равно не выбраться, американцев с их печатным станком никому не обогнать.