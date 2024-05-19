Зеленский: все операции российских военных направлены на «захват нашего Донбасса»

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Зеленский: все операции российских военных направлены на «захват нашего Донбасса»

Главная операция Вооруженных сил РФ – это наступление на Харьковском направлении. Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что эти действия, как и все остальные операции российских военных, направлены на «захват нашего Донбасса».

Об этом глава киевского режима заявил в интервью французскому информагентству AFP.



По мнению Зеленского, российское командование своими действиями на Харьковском направлении стремится к тому, чтобы ВСУ перебросили с Донбасса часть своих сил, тем самым ослабив оборону на данном участке фронта.

При этом президент Украины уверен, что повторного наступления на столицу российские военные не предпримут, так как такие возможности у них сейчас отсутствуют. По его мнению, для полномасштабного похода на Киев, какой был предпринят в феврале 2022 года, российской армии якобы просто не хватит ресурсов.

У них нет сил для полномасштабного наступления на столицу, подобного тому, которое у них было в начале вторжения

- заявил Зеленский.

Что касается наступления армии РФ в Харьковской области, то глава киевского режима называет его лишь первой волной, за которой могут последовать и другие.

Главным преимуществом российских военных перед ВСУ Зеленский считает возможность наносить удары по украинским целям любым оружием, в то время как армия Украины не имеет права бить по территории РФ западным вооружением. Он также называет абсурдной позицию Запада, который, по его мнению, не хочет полного поражения ни для Украины, ни для России.
34 комментария
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  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +14
    Сегодня, 10:32
    Донбасс всегда был и будет русским!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Сегодня, 10:44
      Цитата: vasyliy1
      Донбасс всегда был и будет русским!

      Зеленский и сам-то никто и звать его никак, после предательства, в частности своего деда ветерана.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 10:52
        После гос переворота, они сами решили пойти на захват не согласного Донбаса. И что там вещяет этот презик мало волнует. Тем более он вещает на европу.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 11:01
        С завтрашнего дня Зеленский никто и звать его никак.Завтра срок его полномочий в качестве Президента Украины истекает.И он с завтрашнего дня всего лишь нелигитимный самозванец, незаконно захвативший власть силовым путем и незаконно отменивший выборы в стране.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +2
      Сегодня, 11:06
      Еврей называя донбас своим, вкладывает скрытый смысл в это!
    3. Витов Звание
      Витов
      +1
      Сегодня, 11:56
      По его мнению, для полномасштабного похода на Киев, какой был предпринят в феврале 2022 года, российской армии якобы просто не хватит ресурсов.

      Выход на границу с Польшей за 8 месяцев и даже с сокращением средних потерь Это реальные возможности ВС России с учётом достигнутого уровня. Причём 4 месяца на подготовку и 4 на реализацию. Но как привести к руководству таких людей ? Белоусов думай. Почему не развернуть такой проект. Можно даже "мусор" пока не трогать...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 10:32
    — Донбасс не ваш,и никогда вашим не был ...
    1. vik669 Звание
      vik669
      +2
      Сегодня, 10:41
      Да не брат ты мне, ... ! Ни Юзовка ни Донбасс никогда вашими не были да и не будут.
  3. Светлан Звание
    Светлан
    +4
    Сегодня, 10:35
    Донбас был их, наш, всех, общий, до развала Союза. Тогда он принадлежал и таджикам и киргизам и украинцам. Впрочем как и Крым, всесоюзной здравницей называвшийся.
    А теперь он Российский. К огорчению товарищей Хоxлoв
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 10:47
      Цитата: Светлан
      К огорчению товарищей Хоxлoв

      Хорошо, что перестали говорить про "братские" народы. Потому что братство у них определяется выгодой, предательством, обманом...
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 10:35
    Вот жидо-ххол, дали ему , по недоразумению, временно по пользоваться, а он теперь орет "наше".
    Лучше думай, каким местом долги Западу будешь отдавать.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      -1
      Сегодня, 10:49
      Цитата: 75Сергей
      Вот жидо-ххол, дали ему , по недоразумению, временно по пользоваться, а он теперь орет "наше".
      Лучше думай, каким местом долги Западу будешь отдавать.

      Зеля надеется, впрочем как и все они, что опять всех обманут и будут в шоколаде.
  5. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +2
    Сегодня, 10:36
    Сам себя успокаивает. Типа, отсижусь. Наркополководец гребаный.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 10:52
      Цитата: Рус_80
      Сам себя успокаивает. Типа, отсижусь. Наркополководец гребаный.

      Отсидеться ему запад не даст, Землю включат в прибалтийский хор русофобов, а будет дёргаться, то сделают из него символ борьбы с Россией ( посмертно) как бандеру
  6. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 10:37
    С завтрашнего дня пану Зе надо говорить "о нашей Калифорнии" или "о нашем Телявиве"....
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 10:50
      Цитата: HAM
      С завтрашнего дня пану Зе надо говорить "о нашей Калифорнии" или "о нашем Телявиве"....

      Похоже с 21 мая его язык будет основным оружием. yes
      1. HAM Звание
        HAM
        0
        Сегодня, 11:41
        https://youtu.be/hxujChKymfw
        Уже и фильм сняли про......
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 10:51
      Почему с завтрашнего дня??? belay
      Завтра у него последний день быть Президентом "Украины" по не до разумению. crying
      А вот с 21 мая - да, он будет обычным "паном" Зе с несколькими паспортами - еврейскими, английскими, и в больше степени и американский. what
      Как там он будет говорить на публику - это дело пятое-десятое. tongue
      И он становится обычным "хромой уткой". И на него можно открыть сезон охоты для отстрела хромой "утки". wassat
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 10:45
    Что они не делают , не идут дела , видно их не мама родила...
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:47
    У них нет сил для полномасштабного наступления на столицу
    И тут же про Харьковскую обл. - "глава киевского режима называет его лишь первой волной, за которой могут последовать и другие". Там сил нету, а тут волна за волной? Судя по всему на фоне последних событий "не лох" совсем растерялся и начинает метаться, как загнанная крыса.
    операции российских военных, направлены на «захват нашего Донбасса»
    Донбасс исторически является частью России. Это по воле партруководства его в свое время включили в состав УССР для укрепления республики пролетариатом.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 11:09
      Он это слово "не лох" повторял только для убеждения себя в этом.
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 10:50
    Владимир Зеленский утверждает, что эти действия, как и все остальные операции российских военных, направлены на «захват нашего Донбасса».

    Не хотел грубости, но вам, г-н Зеленский, хочу заметить, что «ваше» - дерьмо в заднице...И это до первого помёта...
    Вы - мерзкое животное, не ценящее человеческие жизни...Вы уже политический труп...Ваша «внезапная», но ожидаемая кончина порадует многих...
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 10:57
    Зеленский давно уже не легетимен. Чего он там болтает?
  11. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 10:59
    Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что эти действия, как и все остальные операции российских военных, направлены на «захват нашего Донбасса».
    Во первых, не на захват, а на освобождение. Во вторых, все действия направлены на денацификацию и демилитаризацию. В третьих, не тешьте себя иллюзиями: суд над Зеленским и прочими украинскими нацистами обязательно состоится. И наши войска сделают всё возможное, чтобы все эти личности заслушали приговор лично.
  12. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 11:05
    Нашего.клоун. Нашего Донбаса! бандеровское отродье.
  13. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 11:07
    Ваши только шаровары ые.
  14. ISKANDER_61 Звание
    ISKANDER_61
    +1
    Сегодня, 11:14
    Была у собаки конура, пожара не было, сгорела.
  15. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    -4
    Сегодня, 11:14
    Жду ответного демарша ДАМа, на худой конец М.Захаровой... smile Ну, а про Зеленского местные торопыжки(с показным рвением и таким же патриотизмом) явно спешат.
  16. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 11:23
    Мы не захватываем ваше, а освобождаем свое.
  17. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 11:26
    Я бы поставил вопрос по другому. Один учёный ( не помню его фамилию) вывел что развитие цивилизаций лежит в основе географии. Вот на основе географии и будет возврат Украины в состав России. Со всех сторон и стратегических и тактических и политических и экологических и т.д. Это касается и Финляндии и Прибалтики. Будет Швеция вставлять нам палки в колёса и её тоже. soldier
    1. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      +1
      Сегодня, 11:32
      Как насчет Закавказья и Средней Азии ? Или они шустрее и тихой сапой сами возвращаются ? wink
  18. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 11:27
    Если этот кокаиновый фюрер считает Донбасс украинским, то почему ВС Украины долбит по жилым городским кварталам ?? По своим же людям ??
  19. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:28
    Зеленский: все операции российских военных направлены на «захват нашего Донбасса»
    ...тут и комментировать особо нечего - наркотики своё дело знают)).
  20. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    Сегодня, 12:01
    Вашим он никогда не был. Спроси у Донбасса.