Зеленский: все операции российских военных направлены на «захват нашего Донбасса»
Главная операция Вооруженных сил РФ – это наступление на Харьковском направлении. Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что эти действия, как и все остальные операции российских военных, направлены на «захват нашего Донбасса».
Об этом глава киевского режима заявил в интервью французскому информагентству AFP.
По мнению Зеленского, российское командование своими действиями на Харьковском направлении стремится к тому, чтобы ВСУ перебросили с Донбасса часть своих сил, тем самым ослабив оборону на данном участке фронта.
При этом президент Украины уверен, что повторного наступления на столицу российские военные не предпримут, так как такие возможности у них сейчас отсутствуют. По его мнению, для полномасштабного похода на Киев, какой был предпринят в феврале 2022 года, российской армии якобы просто не хватит ресурсов.
- заявил Зеленский.
Что касается наступления армии РФ в Харьковской области, то глава киевского режима называет его лишь первой волной, за которой могут последовать и другие.
Главным преимуществом российских военных перед ВСУ Зеленский считает возможность наносить удары по украинским целям любым оружием, в то время как армия Украины не имеет права бить по территории РФ западным вооружением. Он также называет абсурдной позицию Запада, который, по его мнению, не хочет полного поражения ни для Украины, ни для России.
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