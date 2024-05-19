Министр обороны Словакии: Из-за рубежа поступают предложения принять Роберта Фицо на лечение, но пока мы не можем перевезти его даже в Братиславу

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Министр обороны Словакии: Из-за рубежа поступают предложения принять Роберта Фицо на лечение, но пока мы не можем перевезти его даже в Братиславу

Министр здравоохранения Словакии Зузана Долинкова прокомментировала состояние премьер-министра после покушения. Долинкова подтвердила, что Роберт Фицо продолжает оставаться в клинике города Банска-Бистрица. По словам главы словацкого Минздрава, транспортировка премьера в клинику Братиславы пока невозможна ввиду состояния Роберта Фицо.

Зузана Долинкова:



Врачебный консилиум определил состояние Роберта Фицо как стабильное. Но оно всё ещё серьёзное, потому с транспортировкой в столичную больницу пока решено повременить.

Тем временем появился комментарий от вице-премьера словацкого правительства, министра обороны Роберта Калиняка. Он подтвердил, что четыре пули попали в премьера, вызвав значительные телесные повреждения. Причём два ранения оценены медиками как достаточно лёгкие, одно причинило вред средней тяжести и одно – тяжёлое.

Роберт Калиняк:

В ходе более чем пятичасовой операции медики сделали всё, чтобы спасти премьеру жизнь. Выстрелы нанесли значительный ущерб здоровью. Это так называемые грязные раны, через которые в организм может попасть инфекция. По этой причине в субботу была проведена дополнительная операция – по удалению проблемных тканей.

Министр обороны заявил, что врачи диагностируют «огромное истощение организма».

Калиняк:

Организм Роберта Фицо исчерпал свои ресурсы, и теперь всё зависит от правильности лечения и реабилитации. Поступают предложения о готовности принять его на лечение в зарубежных клиниках. Мы ценим эти предложения, но ввиду состояния премьера не может его транспортировать даже в Братиславу.
14 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:43
    А жинка этого убивца , активистка муйдана , вот и хахляцкий след нарисовался.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 10:43
    «Поступают предложения о готовности принять его на лечение в зарубежных клиниках» —

    — Это смотря откуда предложения,не было бы хуже ...
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +5
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      не было бы хуже

      Да вот же. Не дай Бог в Британию там даже Скрипали заболели.
  3. Taskhyl
    Taskhyl
    -3
    Сегодня, 10:46
    Не вытянет бедолага, судя по всему
    1. двейра63 Звание
      двейра63
      +1
      Сегодня, 11:07
      Интересное предположение: судя по чему? Вы сотрудник клиники? Экстрасенс? Он достаточно молод, и уровень современной медицины вполне дает ему шанс на выздоровление.
      1. ВитаминBF3mg Звание
        ВитаминBF3mg
        0
        Сегодня, 11:56
        дай-то-Бог--Выздороветь,но Пуля не-Дура
  4. Vladlous Звание
    Vladlous
    +6
    Сегодня, 10:56
    В этой ситуации меня поражает даже не дичайший непрофессионализм охраны, а не имеющая границ звериная наглость западных спецслужб. Впрочем, разговоры о "Гладио" - организации наёмных убийц, этакой подпольной армии НАТО в Европе, ликвидирующей неугодных, имеют под собой давнюю и прочную основу. Не верю я в версию про оппозиционера, он не более чем орудие. Как и любая другая оппозиция либерально-фашистского толка в США и Европе. С такими организациями и разносчиками этих западных идей нет смысла и даже опасно разбираться по закону, в отношении них и их пособников должно отсутствовать понятие "правого поля". Они должны быть вне закона. Что лидеры США, что ЕС, что оппозиционеры в Белоруссии, подобные Навальному выкормыши в России, а также их прислужники и сторонники. Суд по закону должен стать не правом, а привилегией. Американской обслуге суд не положен, зато им положена плаха.
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 11:00
    Могут и ликвидировать.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 11:04
    Остается пожелать выздоровления словацкому премьеру, а медиков подумать стоит ли отправлять его на лечение за границу, где многие открыто желали его смерти.
  7. nordscout Звание
    nordscout
    +3
    Сегодня, 11:17
    В комментариях "топят" за хохляцкое "прошлое" жены покушавщегося, но "уши" торчат от MI-6 (Британия)... Всё очень смахивает на очередную британскую "многоходовку" по организации подчинения и управления ЕС и Европой, в целом... Судя "по раскладу" следующий, в "очереди" - Премьер Венгрии... После чего весь ЕС будет походить на доску с гвоздями (членами ЕС) забитыми, в неё, по самую "шляпку"... А сговорчивыми и "однообразными" управлять - "любо - дорого"... Англосаксы, в лице США+Британия, "тихо поделили" нынешний мир на новые "зоны влияния", где Европа "отошла" туманному Альбиону, а США - Юго - Восточная Азия +Австралия... С чем, современный Мир, можно "поздравить"... А тут всё ищут "след" из Укрорейха... Укрорейх и был "создан" англосаксами, как "разменная карта" в покере, где "за стол" сели Россия, США, Британия, а ЕС "подаёт" прохладительные напитки и на "подтанцовках" на сцене казино, под названием "Этот мир"....
  8. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 11:24
    Пазл схрдится.
    Жена напавшего на премьера Словакии Роберта Фицо задержана на 72 часа при попытке покинуть страну.
    Эта гражданка Украины, не пожелавшая после брака в 2020 году взять фамилию мужа, задержана в аэропорту Братиславы при попытке вылететь в Варшаву. Была под домашним арестом, но дома не сиделось.
    Кроме этого женщина нарушила обязательство о явке  к следователю.
    Завтра суд изберет ей меру пресечения. 
    Главная подозреваемая. Наводчица, соучастница, посредник. На выбор.
  9. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:27
    Врачебный консилиум определил состояние Роберта Фицо как стабильное. ...
    Скорейшего выздоровления!
    Из-за рубежа поступают предложения принять Роберта Фицо на лечение,...
    Предполагаю, что от мерикатосов, таких предложений не поступило.
  10. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 11:31
    Эти "врачи" могут только убить или ставить липовую грыжу или отравление.
  11. nikon voron Звание
    nikon voron
    +2
    Сегодня, 11:55
    А вот под Навального даже самолёт с целым десантом врачей, Германия выделяла, и встречали с экскортом пожарных машин, полиции, и прочих тузиков безопасности.