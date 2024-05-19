Министр обороны Словакии: Из-за рубежа поступают предложения принять Роберта Фицо на лечение, но пока мы не можем перевезти его даже в Братиславу
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Министр здравоохранения Словакии Зузана Долинкова прокомментировала состояние премьер-министра после покушения. Долинкова подтвердила, что Роберт Фицо продолжает оставаться в клинике города Банска-Бистрица. По словам главы словацкого Минздрава, транспортировка премьера в клинику Братиславы пока невозможна ввиду состояния Роберта Фицо.
Зузана Долинкова:
Врачебный консилиум определил состояние Роберта Фицо как стабильное. Но оно всё ещё серьёзное, потому с транспортировкой в столичную больницу пока решено повременить.
Тем временем появился комментарий от вице-премьера словацкого правительства, министра обороны Роберта Калиняка. Он подтвердил, что четыре пули попали в премьера, вызвав значительные телесные повреждения. Причём два ранения оценены медиками как достаточно лёгкие, одно причинило вред средней тяжести и одно – тяжёлое.
Роберт Калиняк:
В ходе более чем пятичасовой операции медики сделали всё, чтобы спасти премьеру жизнь. Выстрелы нанесли значительный ущерб здоровью. Это так называемые грязные раны, через которые в организм может попасть инфекция. По этой причине в субботу была проведена дополнительная операция – по удалению проблемных тканей.
Министр обороны заявил, что врачи диагностируют «огромное истощение организма».
Калиняк:
Организм Роберта Фицо исчерпал свои ресурсы, и теперь всё зависит от правильности лечения и реабилитации. Поступают предложения о готовности принять его на лечение в зарубежных клиниках. Мы ценим эти предложения, но ввиду состояния премьера не может его транспортировать даже в Братиславу.
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