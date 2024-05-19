Financial Times: Крупнейший металлургический комбинат Украины остался без мужчин из-за тотальной мобилизации
Тотальная мобилизация на Украине уже привела к нехватке мужчин на производстве, а вступивший накануне в силу новый закон только усугубит эту проблему. Волна закрытия предприятий уже идет по стране, на очереди промышленные гиганты. Как пишет Financial Times, крупнейший на Украине производитель стали «Арселор Миттал Кривой Рог» находится под угрозой закрытия.
Крупнейший металлургический комбинат на Украине вынужден набирать женщин на тяжелую работу, которую должны выполнять мужчины. Но их нет, половину мобилизовали, несмотря на бронь, другая часть просто сбежала за границу. Это привело к проблемам на производстве, не все профессии могут потянуть женщины. По словам исполнительного директора завода Мауро Лонгобардо, если мобилизация продолжится, то комбинат встанет окончательно. Дошло уже до того, что военкомы стоят прямо на проходной и вручают повестки.
— заявил Лонгобардо.
А мобилизация продолжится, новый закон предусматривает отправку в окопы всех, кто еще способен держать в руках оружие. Как пишут украинские паблики, никакая бронь от мобилизации не спасет, возможно, только откупиться. Да вот только те, кто имеет деньги, уже давно за границей, а у оставшихся их нет, поэтому вперед на фронт.
По словам некоторых украинских экспертов, власти Украины во главе с Зеленским предпочитают решать сиюминутные проблемы, не задумываясь о последствиях. Поэтому война до последнего украинца будет продолжена.
Информация