Financial Times: Крупнейший металлургический комбинат Украины остался без мужчин из-за тотальной мобилизации

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Financial Times: Крупнейший металлургический комбинат Украины остался без мужчин из-за тотальной мобилизации

Тотальная мобилизация на Украине уже привела к нехватке мужчин на производстве, а вступивший накануне в силу новый закон только усугубит эту проблему. Волна закрытия предприятий уже идет по стране, на очереди промышленные гиганты. Как пишет Financial Times, крупнейший на Украине производитель стали «Арселор Миттал Кривой Рог» находится под угрозой закрытия.

Крупнейший металлургический комбинат на Украине вынужден набирать женщин на тяжелую работу, которую должны выполнять мужчины. Но их нет, половину мобилизовали, несмотря на бронь, другая часть просто сбежала за границу. Это привело к проблемам на производстве, не все профессии могут потянуть женщины. По словам исполнительного директора завода Мауро Лонгобардо, если мобилизация продолжится, то комбинат встанет окончательно. Дошло уже до того, что военкомы стоят прямо на проходной и вручают повестки.



Если мобилизация продолжится, у нас не будет достаточно персонала для работы. Мы говорим здесь о самом существовании компании.

— заявил Лонгобардо.

А мобилизация продолжится, новый закон предусматривает отправку в окопы всех, кто еще способен держать в руках оружие. Как пишут украинские паблики, никакая бронь от мобилизации не спасет, возможно, только откупиться. Да вот только те, кто имеет деньги, уже давно за границей, а у оставшихся их нет, поэтому вперед на фронт.

По словам некоторых украинских экспертов, власти Украины во главе с Зеленским предпочитают решать сиюминутные проблемы, не задумываясь о последствиях. Поэтому война до последнего украинца будет продолжена.
30 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +3
    Сегодня, 11:07
    Этот завод уже давным давно надо было разбомбить.

    Как пишут украинские паблики, никакая бронь от мобилизации не спасет, возможно, только откупиться. Да вот только те, кто имеет деньги, уже давно за границей, а у оставшихся их нет, поэтому вперед на фронт.


    Или есть альтернатива.Бунт вновь мобилизованных и ликвидация Зе и компании.Пусть сами выбирают кто выживет. Они или Зе.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 11:14
      Тем более что с завтрашнего дня Зе это не более чем нелигитимный самозванец незаконно узурпировавший власть.
    2. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 11:40
      Бунт возможен только, если вести среди них пропаганду по принципу немцев в ПМВ.
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        0
        Сегодня, 11:56
        Надо бы нашим ВС хох.лам помочь. Нет завода - нет проблем bully
      2. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 12:06
        пропаганду по принципу немцев в ПМВ.
        Не пропаганда сработала, а голод в тылу. Украина этого вполне успешно избегает, пока ЕС их снабжает.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +7
    Сегодня, 11:10
    А с какого, спрашивается, уха этот заводишко ещё коптит наше небо?! am
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 11:19
      Это конечно удивляет.Но больше всего удивляет как киевский террорист до сих пор всё ещё коптит наше небо?Чудеса да и только.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 11:28
        Цитата: OrangeBigg
        Это конечно удивляет.Но больше всего удивляет как киевский террорист до сих пор всё ещё коптит наше небо?Чудеса да и только.

        "Есть много, друг Горацио, на свете что и не снилось нашим мудрецам!"
        Террорист не нужен, его время истекает и скоро он или пропадёт бесследно или примет героическую гибель за интересы демократии и, может быть, в его честь даже назовут свинокомплекс где нибудь в Южной Каролине...
        1. Wolfskin1993 Звание
          Wolfskin1993
          +1
          Сегодня, 11:31
          И его , жЫдяру , завернут в свиную шкуру с прослойкой сала и прикопают!
        2. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 11:38
          Насколько же мы до сих пор верим Соединенным Штатам и возможности договориться с ними, если только сейчас начинаем понимать, что запрет для Киева не использовать их оружие на территории России — это фикция. Но даже не это самое интересное.Интереснее другое. Конечно, они нас тестировали. Удары по Крыму. Удары по Белгороду чешскими «Вампирами». Американцы смотрели на нашу реакцию. Поскольку наша реакция мягкая, они считали, а почему бы не пойти на следующий виток эскалации. А потом, еще на один…
          Собственно, логика их предельно проста. Почему не сделать это, если Россия реагирует слабо или вообще никак не реагирует.
          Американцы не верят, что после двух с половиной лет мы начнем серьезно на все реагировать. Они рассуждают так: если бы вы хотели отреагировать серьезно, Киев был бы стерт с лица земли. Как Багдад.Но мы ведь этого не делаем. Почему? Наверное, потому что мы до конца 2022 года надеялись договориться с Украиной. Надеялись договориться со странами Запада по Украине.Кстати,судя по всему мы и сейчас на это надеемся. Посмотрите интересное интервью замминистра иностранных дел Рябкова, опубликованное буквально недавно, мы по-прежнему не сжигаем мосты с ними, оставляем окно возможностей договориться.
    2. ААК Звание
      ААК
      +3
      Сегодня, 11:38
      А "заводишко коптит небо" до сих пор оттого, что хозяин у него индийский, не смотря на то, что металл оттуда частью идёт в Европу, ну и частью бандерам на оружие... "леопольды" рулят, это к вопросу: "...почему до сих пор...?
    3. MrTulandra Звание
      MrTulandra
      0
      Сегодня, 11:47
      А с какого... этот заводишко ещё коптит

      Акционеры ! Они повсюду ! Они везде и всегда ! angry
    4. Сергей Т19 Звание
      Сергей Т19
      0
      Сегодня, 11:50
      Вроде как там есть интересы наших уважаемых индийских партнеров
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:10
    крупнейший на Украине производитель стали «Арселор Миттал Кривой Рог» находится под угрозой закрытия
    И сколько еще на украине значимых предприятий функционирует и работает на оборонку? Ну коль наши его пока не "закрыли", то посмотрим может действительно сам закроется, хотя мало вероятно.
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 11:10
    Если мобилизация продолжится, у нас не будет достаточно персонала для работы. Мы говорим здесь о самом существовании компании.— заявил Лонгобардо.
    Длинная борода, дергай домой в Италию, денежек больше не будет. fool
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 11:30
      Цитата: Mavrikiy
      Длинная борода, дергай домой в Италию, денежек больше не будет.

      Сразу всплыл образ Карабаса Барабаса, как он наказывает своих кукол. lol
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -1
    Сегодня, 11:13
    ..."На очереди промышленные гиганты"...
    Что- что? Это как понимать? Откуда они взялиись? Их же все давно разбомбили...
    1. Морриган Звание
      Морриган
      0
      Сегодня, 11:35
      Такие комбинаты разрушаются ковровыми бомбардировками. А их, что-то на Украине не наблюдается.
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 12:03
        Цитата: Морриган
        Такие комбинаты разрушаются ковровыми бомбардировками. А их, что-то на Украине не наблюдается.

        Советская власть столько промышленных предприятий и военных объектов на Украине понастроила, никаких бомб не хватит.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:14
    Financial Times: Крупнейший металлургический комбинат Украины остался без мужчин из-за тотальной мобилизации

    За своё бабло обеспокоились?
    Так ни у вас, ни у Украины будущего на этой земле нет...Сами выбрали...А могли бы жить...
  7. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:23
    Волна закрытия предприятий уже идет по стране, на очереди промышленные гиганты.
    А оно им надо "промышленные гиганты"? laughing эуропа подаст милостыню. wassat
    Может быть.
    Когда нибудь.
    Не уверен. bully
  8. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +1
    Сегодня, 11:27
    Когда закончится сво, эту отрасль приберет к рукам КНР, одназначно... Они в первых рядах в металлургии.
  9. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 11:29
    Financial Times: Крупнейший металлургический комбинат Украины остался без мужчин из-за тотальной мобилизации

    Олигарх Ринат Ахметов наверно с горя напивается, т.к. на комбинатах по выпуску металлов практически некому выплавлять...
    Вот еще ссылочка на размышления, где 10 лет, Ахметов критиковал за референдум в Донбассе: https://vk.com/video-189776399_456252920?list=c04fe401892f593c7d
  10. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 11:32
    Все нормально, гни же не клоуны, значит должны умирать. Не пойму почему завод работает?
  11. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 11:37
    Кого волнуют любые последствия, любых "начинаний, в Укрорейхе... Хохляцкие организаторы "шоу" под названием Укрорейх, тихо "свалят" в "забугорье" или "починут в бозе" при странных обстоятельствах, а "забугорье", через неделю, вообще забудут про Укрорейх... Всё идёт к заключительному акту Марлезонского балета в исполнении хохляцкой труппы...
  12. Простой Звание
    Простой
    -1
    Сегодня, 11:37
    ArcelorMittal является спонсором, произвдителем и выгодополучателем в этой войне.
  13. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 11:41
    Мы говорим здесь о самом существовании компании.

    Речь идет о существовании страны.
  14. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 11:43
    Украина мертвая страна. Это уже просто территория, а не государство. Им нельзя было проводить мобилизацию после контрнаступа, потому что это отрезание мяса от самого себя. Нехватка нелюдей для поддержания жизнедеятельности страны будет нарастать геометрической прогрессией.
  15. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +3
    Сегодня, 11:50
    Знаете мне лично плевать что у них нет металлургов для работы,меня больше интересует вот что-НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения шести беспилотников -и что мы будем делать,они системно выбивают НПЗ а это соляра для танков,бензин для доставок к примеру нам продуктов какие меры принимаются для пресечения и уничтожения противника и его инфраструктуры
  16. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 11:57
    Украина опустилась на дно самого глубокой пропасти...ниже только крышка Ада.