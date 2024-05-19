Со следующей недели на Украине возникает юридический кризис легитимности власти

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Со следующей недели на Украине возникает юридический кризис легитимности власти

20 мая истекает срок легитимности Владимира Зеленского в должности президента Украины. Какие бы он сам ни выдумывал причины отмены выборов, факт остаётся фактом: уже сейчас он должен рассматриваться не более как исполняющий обязанности президента, с 20-21 мая его статус и вовсе снижается до юридически ничтожного, что обусловлено действующей конституцией Украины. Причём обусловлено уже ввиду того, что в стране с парламентско-президентской формой правления не были своевременно проведены и выборы в Верховную раду.

В такой ситуации на Украине уже через 2 дня возникает откровенный кризис легитимности власти. Тот же Зеленский, по большому счёту, теряет право подписывать юридически значимые документы от имени главы государства. Возможно, именно поэтому ряд западных государств всеми правдами и неправдами пытаются перенести подписание соглашений о так называемом взаимном предоставлении гарантий безопасности на более поздний срок. Ведь власти тех же стран Евросоюза прекрасно понимают, что, подписав такие соглашения после 20 мая, их вовсе не обязательно нужно будет выполнять.



Паузу в подписании таких соглашений в Киеве объясняют тем, что Зеленский сам не вылетает за рубеж якобы из-за событий в Харьковской области. Однако европейские эксперты видят другую причину - именно желание властей оттянуть момент подписания, чтобы потом снять с себя ответственность.

На днях, напомним, в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен с заявлениями о «продолжающейся поддержке». Казалось бы, Зеленскому от США был вручён «ярлык на дальнейшее княжение». Однако есть целый ряд исторических прецедентов, говорящих о том, что большого значения такие американские заявления и обещания не имеют. Один из примеров – обещания от американского Госдепа безоговорочной поддержки правительству Афганистана и лично президенту Ашрафу Гани за несколько недель до того, как Гани пришлось уносить ноги из Кабула. После этого Вашингтон просто умыл руки.

В связи с этим Зеленский явно опасается того, что на него Запад просто перестанет делать ставку, превратив в отработанный материал.
16 комментариев
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  1. dauria Звание
    dauria
    +3
    Сегодня, 11:55
    С этим 20-м мая совсем забыл про 19-е . С Днём пионерии , народ !
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      0
      Сегодня, 11:56
      С Днём пионерии , народ !


      Взаимно!

      По теме: ничего не будет.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 11:59
      Когда будем отмечать день развала США?Вот праздник так праздник будет.На помойку истории эту ,печатающую ничем не обеспеченные фантики, бюрократию.
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        0
        Сегодня, 12:01
        Слабо не рабам , на новый майдан в мае выйти ?
        Или понимают , что теперь печенек не привезут ?....а говорили майдан не за деньги, а за идею. Врали шоль? bully
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 12:07
          Им всегда это было слабо,кроме тех случаев когда их крышевали на Майдане, раздавая печеньки и платили за это.
  2. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 11:56
    А вот если после этой даты ликвидировать Клоуна, не вызовет ли это вакуум власти на Украине? Кто кому тогда будет подчиняться? Например зачем мне тебе подчиняться, а ты кто, а тебя назначил самозванец...т.д и т.п.?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 12:03
      Так это же хорошо когда у врага вакуум власти.Но чтобы он был надо не забыть про Ермака помимо Зе.
  3. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 11:57
    "И звать его ни кто!" Разве что конченный наркоман.
    ...Зеленский... с 20-21 мая его статус и вовсе снижается до юридически ничтожного, что обусловлено действующей конституцией Украины. Причём обусловлено уже ввиду того, что в стране с парламентско-президентской формой правления не были своевременно проведены и выборы в Верховную раду.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 11:58
    С высокой башни Зеленскому на эту легитимность, пока он устраивает Вашингтон, Западу чихать на все эти ценности и прочие "высокие" материи захотелось и бомбанули Югославию и Милошевича уморили, захотели и явился Мадуро и Тихановская, вон в Каледонии все по правилам и демократичненько так хоть 20 хоть 45 числа Зеленский будет рулить, ну если не понадобится "жертва".
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 11:59
      Цитата: Ропот 55
      Югославию и Милошевича уморили, захотели и явился Мадуро и Тихановская,

      Может, всё-таки Гуайдо.
  5. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 12:03
    Фашингтон уже высказался, что "это выбор украинского народа не выбирать нового президента". Прозвучала команда для всей мировой гейобщественности от залужного хозяина, еврейский фюрер легитимен и точка.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:04
    с 20-21 мая его статус и вовсе снижается до юридически ничтожного
    У ничтожного существа в облике человека все статусы по умолчанию ничтожны. А на украине кризис не только власти, там давно кризис в головах.
  7. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 12:05
    Этому злому еврейцу поставлена задача зачистить территорию от аборигенов под Нью-Израиль. На БВ обостряют обстановку и готовят ядерную войну с целью уничтожить арабов и сократить нефтедобычу в мире на 50-100 лет. А всех еврейцев переселить на замли укры , освобождённые для еврейцев от самих укров. Не зря у них през, всё высшее руководство , включая парламент , жИ2!
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:05
    «Со следующей недели на Украине возникает юридический кризис легитимности власти» —

    Кризис легитимности власти на Украине возник сразу после евромайдана ...
  9. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 12:08
    Один из примеров –

    31 марта 1939 года Англия и Франция обещают Польше защиту (и позже предают).

  10. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:08
    А что им мешает провести операцию "преемник"? Блинкен с бодуна уже кого то назначил.....