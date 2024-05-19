Со следующей недели на Украине возникает юридический кризис легитимности власти
20 мая истекает срок легитимности Владимира Зеленского в должности президента Украины. Какие бы он сам ни выдумывал причины отмены выборов, факт остаётся фактом: уже сейчас он должен рассматриваться не более как исполняющий обязанности президента, с 20-21 мая его статус и вовсе снижается до юридически ничтожного, что обусловлено действующей конституцией Украины. Причём обусловлено уже ввиду того, что в стране с парламентско-президентской формой правления не были своевременно проведены и выборы в Верховную раду.
В такой ситуации на Украине уже через 2 дня возникает откровенный кризис легитимности власти. Тот же Зеленский, по большому счёту, теряет право подписывать юридически значимые документы от имени главы государства. Возможно, именно поэтому ряд западных государств всеми правдами и неправдами пытаются перенести подписание соглашений о так называемом взаимном предоставлении гарантий безопасности на более поздний срок. Ведь власти тех же стран Евросоюза прекрасно понимают, что, подписав такие соглашения после 20 мая, их вовсе не обязательно нужно будет выполнять.
Паузу в подписании таких соглашений в Киеве объясняют тем, что Зеленский сам не вылетает за рубеж якобы из-за событий в Харьковской области. Однако европейские эксперты видят другую причину - именно желание властей оттянуть момент подписания, чтобы потом снять с себя ответственность.
На днях, напомним, в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен с заявлениями о «продолжающейся поддержке». Казалось бы, Зеленскому от США был вручён «ярлык на дальнейшее княжение». Однако есть целый ряд исторических прецедентов, говорящих о том, что большого значения такие американские заявления и обещания не имеют. Один из примеров – обещания от американского Госдепа безоговорочной поддержки правительству Афганистана и лично президенту Ашрафу Гани за несколько недель до того, как Гани пришлось уносить ноги из Кабула. После этого Вашингтон просто умыл руки.
В связи с этим Зеленский явно опасается того, что на него Запад просто перестанет делать ставку, превратив в отработанный материал.
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