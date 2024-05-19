Несмотря на поражение своих объектов, командование ВСУ сообщает об «отражённой» атаке российских дронов
Над Киевской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Одесской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областями были якобы сбиты все 37 беспилотников, участвовавших в ночной атаке на украинские объекты. Российский удар производился при помощи дронов-камикадзе «Герань-2», которые украинское командование упорно называет иранскими «шахедами».
Об «отражении» атаки БПЛА Вооруженных сил РФ отчитался в своем Telegram-канале командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его словам, силы ПВО Украины обезвредили этой ночью якобы все 37 беспилотников Shahed-131/136, атаковавших объекты в нескольких областях Украины. Генерал утверждает, что пуск российских дронов производился из окрестностей Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) и Курска. Чтобы отбить эту атаку, командование ВС ВСУ задействовало дежурные силы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
По словам Олещука, все российские беспилотники были обезврежены.
- написал украинский генерал.
Между тем, сегодня ночью в Харькове, Одессе и в других местах на территории Украины звучали взрывы. То есть, несмотря на поражение своих объектов, командование ВСУ сообщает об «отраженной» атаке российских дронов.
Впрочем, так происходит постоянно. Сначала украинские генералы бодро рапортуют о «стопроцентно» сбитых беспилотниках и ракетах, а затем в местных СМИ и пабликах тут же появляются многочисленные сообщения о поражении россиянами промышленных предприятий, энергетических объектов и «гражданских» зданий, причем последние на фото и видео зачем-то иногда ретушируют.
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