Поскольку Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что использовал войну для подрыва демократии: он взял под контроль СМИ, отстранил от дел своих критиков и соперников, а также возвысил своего друга Ермака над кадровыми госслужащими и дипломатами. Некоторые из этих обвинений не оспорить

Легитимность Зеленского как президента Украины заканчивается 21 мая, после этой даты его могут обвинить в «подрыве демократии» в стране. Об этом сообщает The Washington Post.Как предполагает американское издание, Зеленского ждет большая волна критики, причем в вину ему могут поставить многое, в том числе использование боевых действий в собственных целях для «подрыва демократии». А это на Западе очень серьезное обвинение, ведь демократия — это то, чем западные страны так гордятся. Но вот Зеленский ее подрывает: взял под контроль «свободные» СМИ, убрал с политической арены всех соперников и критиков, а также возвысил Ермака, который уже стал «серым кардиналом».— пишет издание.В последнее время рейтинг Зеленского стремительно падает, его по популярности обогнали все тот же Залужный и даже Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов в России). Президент Украины сейчас на третьем месте, а на пятки ему наступает Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов). Масла в огонь подливает окончание президентского срока, и теперь на Зеленского может обрушиться очень много обвинений.Для России важно, чтобы у руля Украины находился легитимный президент или кто-то, его заменяющий, капитуляцию ведь должен кто-то подписать.