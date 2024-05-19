Пресса США не исключает, что Зеленского в ближайшие дни обвинят в «подрыве демократии»

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Пресса США не исключает, что Зеленского в ближайшие дни обвинят в «подрыве демократии»

Легитимность Зеленского как президента Украины заканчивается 21 мая, после этой даты его могут обвинить в «подрыве демократии» в стране. Об этом сообщает The Washington Post.

Как предполагает американское издание, Зеленского ждет большая волна критики, причем в вину ему могут поставить многое, в том числе использование боевых действий в собственных целях для «подрыва демократии». А это на Западе очень серьезное обвинение, ведь демократия — это то, чем западные страны так гордятся. Но вот Зеленский ее подрывает: взял под контроль «свободные» СМИ, убрал с политической арены всех соперников и критиков, а также возвысил Ермака, который уже стал «серым кардиналом».



Поскольку Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что использовал войну для подрыва демократии: он взял под контроль СМИ, отстранил от дел своих критиков и соперников, а также возвысил своего друга Ермака над кадровыми госслужащими и дипломатами. Некоторые из этих обвинений не оспорить

— пишет издание.

В последнее время рейтинг Зеленского стремительно падает, его по популярности обогнали все тот же Залужный и даже Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов в России). Президент Украины сейчас на третьем месте, а на пятки ему наступает Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов). Масла в огонь подливает окончание президентского срока, и теперь на Зеленского может обрушиться очень много обвинений.

Для России важно, чтобы у руля Украины находился легитимный президент или кто-то, его заменяющий, капитуляцию ведь должен кто-то подписать.
4 комментария
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  1. Чёрный Звание
    Чёрный
    +1
    Сегодня, 12:04
    Лучше бы эту мразиту просто подорвали...впрочем, вместо этого упыря , назначат другого. Надо сносить нацистский режим на Украине...
    1. Илия Звание
      Илия
      0
      Сегодня, 12:09
      Чёрный
      0
      Сегодня, 12:04
      Новый
      Лучше бы эту мразиту просто подорвали...
      Вы знаете, это вполне может осуществиться. Исполнители точно есть на 100%. Организаторы, типа МИ-6, тоже на месте. Ждем.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:08
    его могут обвинить в «подрыве демократии» в стране. Об этом сообщает The Washington Post
    А для Сша "демократия" в их понимании - священная корова, на которую покуситься ни кому не дозволено. Если захотят сморщить Зеленского, то не посмотрят даже на то, что это их с.укин сын.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:10
    «Ведь демократия - это то, чем западные страны так гордятся» —


    — Смешная шутка ...