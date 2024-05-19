«Вполне законно»: Немецкий эксперт предложил сбивать российские ракеты над Украиной зенитными комплексами НАТО
Уничтожение российских ракет и беспилотников над Украиной зенитными комплексами, расположенными на территории стран НАТО, вполне законно и может применяться на практике. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.
Эксперт, отвечая на вопросы журналистов немецкого издания Tagesschau в отношении возможности поражать российские ракеты с территории стран НАТО, заявил, что это не противоречит Уставу ООН и международному праву. По мнению Ланге, альянсу необходимо оказать Украине такую помощь, прикрыв своими ЗРК Западную Украину, что позволит Киеву перебросить имеющиеся противоракетные системы ближе к фронту.
— заявил эксперт, добавив, что лучше всего сбивать российские ракеты с территории соседних с Украиной стран, в частности Польши, Словакии и Румынии. Какие последствия будут у этого решения, как отреагирует на это Россия, Ланге не пояснил. А ведь Россия ранее предупредила, что будет считать своей законной целью любой аэродром или объект на территории стран НАТО, если они попытаются действовать против российской армии.
Стоит отметить, что тема прикрытия неба Украины с территории стран НАТО поднимается не в первый раз, но в Брюсселе ранее предупредили, что этого не будет. Просто у некоторых немецких депутатов чешутся руки, но не работает голова, раз они снова предложили сбивать российские ракеты натовскими ЗРК. По-видимому, на Западе уже не знают, как еще помочь Украине и не допустить победы России.
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