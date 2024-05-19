«Вполне законно»: Немецкий эксперт предложил сбивать российские ракеты над Украиной зенитными комплексами НАТО

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«Вполне законно»: Немецкий эксперт предложил сбивать российские ракеты над Украиной зенитными комплексами НАТО

Уничтожение российских ракет и беспилотников над Украиной зенитными комплексами, расположенными на территории стран НАТО, вполне законно и может применяться на практике. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

Эксперт, отвечая на вопросы журналистов немецкого издания Tagesschau в отношении возможности поражать российские ракеты с территории стран НАТО, заявил, что это не противоречит Уставу ООН и международному праву. По мнению Ланге, альянсу необходимо оказать Украине такую помощь, прикрыв своими ЗРК Западную Украину, что позволит Киеву перебросить имеющиеся противоракетные системы ближе к фронту.



Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо

— заявил эксперт, добавив, что лучше всего сбивать российские ракеты с территории соседних с Украиной стран, в частности Польши, Словакии и Румынии. Какие последствия будут у этого решения, как отреагирует на это Россия, Ланге не пояснил. А ведь Россия ранее предупредила, что будет считать своей законной целью любой аэродром или объект на территории стран НАТО, если они попытаются действовать против российской армии.

Стоит отметить, что тема прикрытия неба Украины с территории стран НАТО поднимается не в первый раз, но в Брюсселе ранее предупредили, что этого не будет. Просто у некоторых немецких депутатов чешутся руки, но не работает голова, раз они снова предложили сбивать российские ракеты натовскими ЗРК. По-видимому, на Западе уже не знают, как еще помочь Украине и не допустить победы России.
69 комментариев
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  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    -7
    Сегодня, 12:54
    А чего боятся немцам, бритам, сша , ес ? (ядерной войны не какой не будет все уже поняли)
    1. lwxx Звание
      lwxx
      +3
      Сегодня, 13:11
      Цитата: opuonmed
      ядерной войны не какой не будет все уже поняли

      Не факт.Войны может и нет ,а применение ТЯО уже возможно."МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Андрей Игорев. На фоне угроз западных стран об отправке на Украину воинских контингентов Минобороны объявило о проведении учений с применением тактического ядерного оружия" + "Владимир Путин 6 мая поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Официальный пресс-релиз Министерства обороны сообщает, что в маневрах примут участие ракетные соединения Южного военного округа, а также авиация и ВМФ."
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        -1
        Сегодня, 13:29
        Цитата: lwxx
        Не факт

        и не точно ))))))
      2. tank_killer156 Звание
        tank_killer156
        0
        Сегодня, 13:29
        Все это БЛА БЛА БЛА-нам мелочи пузатой, как то хочется увидеть как на укростане туннели рухнули,железница ихнея на металлолом пошла,еще хочется увидеть как какой то неизвестный вирус типа генотип побашка на начал косить зе и его верхушку вот тогда и будет счастье
      3. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +2
        Сегодня, 13:31
        ТЯО могли применять еще в 2022 году. при чем у кастрюль его не было ,но вдруг появилось (потом обратно исчезло). его поставляли западные "партнеры", потом поняли что это приведет к паршивому результату и всё убрали.
      4. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 13:38
        ..... как отреагирует на это Россия, Ланге не пояснил.

        Здесь ума много для пояснения не надо. На каждое действие поражения, будет противодействие, т.е. начнутся удары по стартовым позициям стран НАТО (в частности Польши, Словакии и Румынии.) . И это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также вполне выполнимо.
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          -2
          Сегодня, 13:44
          Цитата: frruc
          Здесь ума много для пояснения не надо. На каждое действие поражения, будет противодействие, т.е. начнутся удары по стартовым позициям стран НАТО (в частности Польши, Словакии и Румынии.) . И это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также вполне выполнимо.

          А может, и не чего и не будет !
          1. frruc Звание
            frruc
            +2
            Сегодня, 13:51
            opuonmed
            А может, и не чего и не было бы !

            Все может быть, надо попробовать и посмотреть, а шо будет. Может С. Лавров выразит озабоченность, а вот Мин. Обороны может и ответить.
            1. opuonmed Звание
              opuonmed
              -2
              Сегодня, 13:52
              Цитата: frruc
              Обороны может и ответить.

              возможно но это не точно !
              1. frruc Звание
                frruc
                +1
                Сегодня, 13:53
                opuonmed
                .....возможно но это не точно !

                Конечно, конечно. У нас все делается по команде.
        2. Jovanni Звание
          Jovanni
          +2
          Сегодня, 13:52
          Цитата: frruc
          На каждое действие поражения, будет противодействие, т.е. начнутся удары по стартовым позициям стран НАТО (в частности Польши, Словакии и Румынии.)

          Ой Вы и фантазёр! Хотя если считать за противодействие нахмуренные брови, то да! Это мы умеем...
          1. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 13:59
            Jovanni
            Ой Вы и фантазёр!

            Ну почему же, это вполне реальный и адекватный вариант противодействия .
          2. poquello Звание
            poquello
            0
            Сегодня, 14:31
            Цитата: Jovanni
            Цитата: frruc
            На каждое действие поражения, будет противодействие, т.е. начнутся удары по стартовым позициям стран НАТО (в частности Польши, Словакии и Румынии.)

            Ой Вы и фантазёр!

            сами вы фантазёр на пару с немцем-идиотом, противо радарные ракеты границ не видят, и с границами точек пуска никто разбираться не будет
    2. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Сегодня, 13:46
      Цитата: opuonmed
      А чего боятся немцам, бритам, сша , ес ?
      Им необходимо бояться глупости собственных политических элит и журналистов.
      Недавно бывший посол Ее Величества в Москве читал лекцию студентам недалече от лондонии - слушайте Путина в оригинале. Именно слушайте его, а не интерпретацию его слов от bbc/cnn/& others, тогда наверное поймете его логику.
      Малохольные не знающие истории и использующие солженицывающих экспертов совсем берега попутали
    3. Аргон Звание
      Аргон
      +4
      Сегодня, 13:50
      Теперь озвучить нужно и нам, " наши ракеты самонаводящиеся и за последствия выбора ракетами мест атак , мы не отвечаем, ракета сама определяет облучение и места пусков" laughing
  2. gmss Звание
    gmss
    +11
    Сегодня, 12:55
    эксперт предложил сбивать российские ракеты над украиной зенитными комплексами? или зенитными ракетами этих комплексов?
    если первое, то идея неплохая - лично я поддерживаю немецкого эксперта
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +5
      Сегодня, 13:02
      Не каждый поймет игру слов) Тут у людей туго с сарказмом.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Serhio250381
        Тут у людей туго с сарказмом.

        Всеми руками согласен drinks lol hi
  3. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +9
    Сегодня, 12:58
    А мы начнём уничтожать зенитные комплексы и понеслось... Весело будет всём.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      -3
      Сегодня, 13:26
      Цитата: Сергей Аверченков
      А мы начнём уничтожать зенитные комплексы

      А чего мешает уничтожать эти комплексы у киевского режима, что до сих пор эти комплексы живы?
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +3
        Сегодня, 13:47
        Цитата: opuonmed
        А чего мешает уничтожать эти комплексы у киевского режима

        Встречный вопрос: а чего вам мешает заметить, что укроПВО регулярно уничтожается?
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          -2
          Сегодня, 13:50
          Цитата: nik-mazur
          Встречный вопрос: а чего вам мешает заметить, что укроПВО регулярно уничтожается?

          А на скидку скажите, сколько за неделю было уничтожено ПВО противника ????? Я просто редко вижу в телеге, что РФ поразила комплекс ПВО! Возможно, не там просто смотрю!
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            -2
            Сегодня, 14:15
            Вы любите скидки? Тогда Вам в магазин, а не на ВО.
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 14:16
            Цитата: opuonmed
            Возможно, не там просто смотрю

            Не возможно, а точно. Читайте официальные отчёты нашего Министерства Обороны и будет вам счастье.
        2. Комментарий был удален.
      2. Сергей Аверченков Звание
        Сергей Аверченков
        +1
        Сегодня, 14:12
        Вы у меня спрашиваете? Моя бы воля... Я бы сравнял Украину с землёй и даже более - закопал как можно глубже. С применением любого оружия. Чтоб не одного украинца не осталось в живых... Они этого достойны.
  4. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +8
    Сегодня, 12:59
    Вот такие западные "Ыксперты" и довели мир до состояния ТМВ. Дурень не понимает, что тогда и ПВО наносящее поражение нашему оружию также становится легитимной целью
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      -1
      Сегодня, 13:03
      Цитата: Serhio250381
      Вот такие западные "Ыксперты" и довели мир до состояния ТМВ. Дурень не понимает, что тогда и ПВО наносящее поражение нашему оружию также становится легитимной целью

      А атаки городов РФ — это не повод до ТМВ ?????????? (западным оружием)
      1. dauria Звание
        dauria
        -2
        Сегодня, 13:12
        (западным оружием)

        На вооружении Ирана есть и наши ЗРК , и американские самолёты . И что теперь делать тем же евреям ? Кому войну объявлять - США или РФ ?
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          0
          Сегодня, 13:15
          Цитата: dauria
          (западным оружием)

          На вооружении Ирана есть и наши ЗРК , и американские самолёты . И что теперь делать тем же евреям ? Кому войну объявлять - США или РФ ?

          А что США и бриты наводят ракеты и беспилоты для Украины на территорию РФ — это не повод для ТМВ ???????
          1. dauria Звание
            dauria
            +3
            Сегодня, 13:18
            У нас есть МИД и Верховный - им вопрос задайте . А ещё полстраны юристов всех мастей от раздела имущества супругов до международных военных конвенций .
          2. TwilightElf Звание
            TwilightElf
            0
            Сегодня, 13:37
            для них- нет , и для нашего ,рукодства,, тоже нет. летайте гости дорогие . кого то сбивают над территорией РФ, кого то нет. игра в одни ворота в обороне приведет лишь к тому что рано или поздно кол-во сбитого не превысит кол-во долетевшего. вот вчера . интересно откуда несколько десятков бпла до краснодарского края опять долетело?) и только не надо сказки ..через Азовское море и новороссию сказки )) может уже как и ранее по месту нахождения их и запускают ?
          3. Аргон Звание
            Аргон
            0
            Сегодня, 13:54
            А тут доказательства нужны. Просто подозрения неуместны. Вот и не начинается все это.
          4. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 13:55
            Цитата: opuonmed
            США и бриты наводят ракеты и беспилоты для Украины

            А наши в Сирии помогают отбиваться от израильских ударов. И было дело помешали американской АУГ, которая уже пёрла к сирийским берегам наказывать Асада, потому как «Белые каски» зафиксировали пересечение обамовских красных линий (да, это не нашт придумали).
            А если покопаться в истории, то можно вспомнить Афганистан, Вьетнам, Корею, войны на Ближнем Востоке и в Африке, гдё случалось противостояние великих держав.
            Как-то обошлись без откровенной войны друг с другом.
            1. opuonmed Звание
              opuonmed
              -1
              Сегодня, 14:01
              Цитата: nik-mazur
              Как-то обошлись без откровенной войны друг с другом.

              При страхе самоуничтожения и при этом на территорию друг друга войну не водили! А тут открыто говорят, что они США и ЕС и бриты ведут войну против РФ! И при этом наводят ракеты и беспилотники с помощью НАТО И дают развед. информацию для украины для нанесения ударов на территорию РФ! Да тут уже открытая война идет !
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                -1
                Сегодня, 14:18
                Цитата: opuonmed
                США и ЕС и бриты ведут войну против РФ

                Вы имеете что-то предложить или так... просто понакидывать?
                1. opuonmed Звание
                  opuonmed
                  0
                  Сегодня, 14:20
                  Цитата: nik-mazur
                  Вы имеете что-то предложить или так... просто понакидывать?

                  предполагаю !
                  Ну а что для вас значит, мы не дадим РФ выиграть в этом конфликте говорят как мантру сша и бриты и ес ????????
                  1. nik-mazur Звание
                    nik-mazur
                    -1
                    Сегодня, 14:40
                    Цитата: opuonmed
                    Ну а что для вас значит, мы не дадим РФ выиграть в этом конфликте

                    В вашем вопросе содержится ответ – это мантра такая. То есть «набор звуков, отдельных фонем, слов или группы слов, которые, по мнению практикующих, имеют резонансное, психологическое и духовное воздействия»...
        2. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +1
          Сегодня, 14:05
          Цитата: dauria
          И что теперь делать тем же евреям

          Выписаться из сионистов, и ехать обратно туда откуда приехали в Израиль.
      2. Простой Звание
        Простой
        0
        Сегодня, 13:28
        Цитата: opuonmed
        А атаки городов РФ — это не повод до ТМВ ?????????? (западным оружием)



        Так в чем дело?
        Кто хочет кому объявить войну?
      3. TwilightElf Звание
        TwilightElf
        +1
        Сегодня, 13:38
        для наших властей- нет.
  5. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    -1
    Сегодня, 13:01
    Ну, допустим, на западе окраины ещё можно что-то сбить с территории стран НАТО, а на востоке-то как? Про подлётное время "эксперт" слышал?
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      +2
      Сегодня, 13:09
      Эксперт тебе прямо написал - хочет прикрыть Западную окраину, чтоб высвободить оттуда резерв бандеровцев для отправки на восток. И нет , это не может служить оправданием попустительству такому решению , такие ЗРК должны будут быть уничтожены .
  6. Igor Korbut Звание
    Igor Korbut
    +5
    Сегодня, 13:11
    Этот немецкий эксперт забыл одно Но! Украина пока что не в составе ЕС и НАТО, так что из за таких фантазий, ВКС вынуждена будет расширить цели противника в том числе и за пределами Украины
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 13:22
      Цитата: Igor Korbut
      Этот немецкий эксперт забыл одно Но! Украина пока что не в составе ЕС и НАТО,

      Но НАТО дают оружие + разведку + наводят ракеты и беспилоты по территории РФ ! Так чего им бояться-то????
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 14:17
        Так чего им бояться-то?
        Наших РВСН.
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          0
          Сегодня, 14:33
          Цитата: Дед-дилетант
          Наших РВСН.

          http://www.kremlin.ru/acts/bank/45562
          . Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации.

          19. Условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, являются:

          а) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

          б) применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;

          в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

          г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            0
            Сегодня, 14:36
            Агрессия против наших ВКС является агрессией против российских граждан, и, следовательно, против Российской Федерации, поскольку наши военнослужащие являются частью государства.
    2. TwilightElf Звание
      TwilightElf
      +2
      Сегодня, 13:39
      немецкий эксперт не прав лишь в одном) их системы уже третий год это и делают над Украиной,или пытаются делать.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 13:11
    «Поражать российские ракеты с территории стран НАТО» —

    — "Как аукнется,так и откликнется" ...
    (Третий закон Ньютона)
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 13:36
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Поражать российские ракеты с территории стран НАТО» —

      — "Как аукнется,так и откликнется" ...
      (Третий закон Ньютона)

      Впервые услышал такую трактовку Третьего закона.
      Но мне нравится. good
      Не зря законы Ньютона относят к фундаментальным.
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      -1
      Сегодня, 13:50
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      (Третий закон Ньютона)

      Странно, вроде в 7 классе изучают, а ты раздаешь кулаки еще в 3 классе в отместку... Как жаль, что Ньютону только в сраку лет яблоко только упало... laughing А то бы и мсквадрат бы изобрел lol
  8. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 13:22
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    «Поражать российские ракеты с территории стран НАТО» —

    — "Как аукнется,так и откликнется" ...
    (Третий закон Ньютона)

    Это работает только на бумаге. И в воображении. В действительности же все не так, как на самом деле!
  9. axren1 Звание
    axren1
    +2
    Сегодня, 13:24
    Вот так всегда если вместо яиц красные линии...
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +2
      Сегодня, 13:56
      Цитата: axren1
      так всегда если вместо яиц красные линии

      Как у Барака Обамы?
  10. faiver Звание
    faiver
    +5
    Сегодня, 13:28
    Ну немцу то чего бояться? это ж не с его территории зрк стрелять будут и соответственно и ответка прилетит не ему....
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 13:40
      Цитата: faiver
      не с его территории зрк стрелять будут и соответственно и ответка прилетит не ему

      До поры, до времени...
      Эскалация - она штука такая. Первая мировая вобще не пойми с чего началась - просто нужна была кому-то очень, вот и началась. А повод найти - как два пальца об асфальт.
  11. Простой Звание
    Простой
    0
    Сегодня, 13:31
    .......................................
    1. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 13:38
      ВОЙНА НА УКРАИНЕ: «С точки зрения Путина, мы уже давно являемся стороной войны!» Внезапно экс-генерал становится ясен

      Члены Бундестага от ХДС, СвДП и «Зеленых» проявили открытость к планам по защите частей воздушного пространства над Украиной от территории НАТО с помощью западной ПВО. Политик безопасности ХДС Родерих Кизеветтер заявил газете «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», что западные страны могут сбивать «российские беспилотные ракеты» над Украиной. Политики из СвДП и «Зеленых» также считали такую ​​операцию возможной.

      По данным газеты, политики поддержали, в частности, предложение, выдвинутое военным экспертом Нико Ланге с Мюнхенской конференции по безопасности. По его мнению, "можно создать безопасную зону шириной до 70 километров" на границах Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

      «Это облегчит нагрузку на украинскую противовоздушную оборону и позволит ей защитить фронт», — сказал политик ХДС Кизеветтер. Пример Израиля, где США, Великобритания, Франция и другие страны помогли отразить крупную иранскую воздушную атаку в апреле, показывает, что государствам-участникам не обязательно становиться в таком случае «воюющей стороной».

      Член Бундестага от СвДП Маркус Фабер также заявил, что «воздушное пространство над приграничными регионами Украины» в принципе может быть «защищено системами ПВО на территории НАТО». Однако оборонительных батарей и ракет сейчас не хватает. Поэтому необходимые боеприпасы необходимо обеспечить в долгосрочной перспективе. «При таких условиях, я думаю, это возможно».

      «Зеленые» также согласились. Заместитель руководителя группы Агнешка Брюггер высказалась газете в пользу идеи "размещения систем ПВО на границах соседних государств, чтобы можно было защитить и западные части Украины".

      Ее коллега по партии Антон Хофрейтер, председатель Еврокомитета, согласился: "ПВО над Украиной со стороны Польши и Румынии не следует исключать в долгосрочной перспективе", - сообщил он "ФАС". Однако в настоящее время это «не подлежит обсуждению». На данный момент главное — поставить «значительно больше» систем вооружения самой Украине в рамках западной военной помощи.
  12. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    0
    Сегодня, 13:32
    Было бы интересно посмотреть , КАК это будет выглядеть !!! И будет великий прикол , если гейропейцы сядут в лужу со своим " поражением " НАШИХ ракет !!! laughing laughing laughing
  13. TwilightElf Звание
    TwilightElf
    0
    Сегодня, 13:33
    а что наши ракеты уже летят на немцев?) их ПВО итак уже какой год ,,сбивает, наши ракеты над украинцами )) те регулярно отчитываются о 100% сбитии. правда больше сбивают жилые дома вместо ракет...но это мелочи )
  14. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 13:33
    А ведь по чесноку ведь и будут сбивать,вопрос в другом что мы,готовы пойти и бахнуть или как всегда выразим ОЗАБОЧЕННОСТЬ?Срочно нужен пример стойкости и готовности еще вчера
  15. Макsim
    Макsim
    +2
    Сегодня, 13:35
    надо наверное уже сказать свободу Восточным немцам возродим ГДР
  16. Taskhyl
    Taskhyl
    -2
    Сегодня, 13:35
    И ведь начнут сбивать. И никаких последствий им за это не будет. Вообще вне сомнений
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 13:35
    Как то этот Ланге 51 статью устава ООН вольно трактует?Если мы точно так же как он её трактует,примем к исполнению ,то мы можем жахнуть по Германии и пальцем на Ланге указать,это он причина.
    1. Простой Звание
      Простой
      +1
      Сегодня, 13:56
      Занимаются словестной эквилибристикой для своего лектората.
      Подбивают идейную базу для настраивания своего населения для отстаивания западных принципов и, если надо, то и на фронте.
      Всё это действует в одной парадигме - Европа должна англосаксам победить Россию и, если надо, то и на поле боя.
      Таких военных "экспертов" надо первых на фронт мозги провентилировать.
  18. Физорг Звание
    Физорг
    -1
    Сегодня, 14:10
    Ударить по странам НАТО, без критической необходимости, это ядерная война. К этому могут призывать лишь конченые неадыкваты(мягко сказано)
    А тут аж шкалит от сей ахинеи.
    Неужели на ВО притон идиотов.
    Навряд ли, а вот кто спит и видит ,прямую вовлечённость в конфликт НАТО понятно.увы это ваши влажные фантазии. Красные линии есть, и НАТО их не переступает
    Как например ответ Брюсселя на инициативы Микрона. Не надейтесь хлопцы. Кстати во Вьетнаме наши янкам крепко насолили, тех возможности по меньше были. А оружие было, спецы были....
    Однако по СССР никто не ударил.
  19. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 14:12
    ...Вполне законно в таком случае уничтожать комплексы ПВО на любой территории, если они работают по нашим летчикам или ракетам, которые этим территориям не угрожают. Вполне законно, после работы ПВО с территории стран НАТО, заявить, что это - объявление войны со стороны НАТО, и мы принимаем вызов. Если НАТО не сдаст назад, и не принесет извинения, привести РВСН в режим отсчета. И либо принять капитуляцию врага, либо - нанести массированный удар ЯО по странам НАТО, которые применяли свои средства ПВО против наших ВКС. Меня мало интересуют последствия, поскольку их не будет. США не ударят в ответ: их это не коснется. Они и так уже не желают просто так поддерживать европейские страны, только за деньги. У Франции ЯО есть, но не так много. Англия не вмешается - они привыкли просто гадить.
    Хватит уже терпеть идиотов-политиков на Западе, пора их просто сократить до нуля.
  20. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 14:14
    альянсу необходимо оказать Украине такую помощь, прикрыв своими ЗРК Западную Украину, что позволит Киеву перебросить имеющиеся противоракетные системы ближе к фронту

    Ну, допустим, что всё получилось и западные ПВО прикрывают Луцк, Львов, Ужгород, Черновцы. Возможно, даже Ивано-франковск, Ровно и Тернополь, хотя это уже на пределе возможностей.
    Допустим, украинцы перебросят свои два с половиной комплекса ПВО на восток. Дальше-то что?
    Ведь вся эта возня объясняется тем, что на линии фронта укроПВО методично выносятся российской армией. Через какое-то время систем ПВО опять не будет хватать и надо будет их откуда-то брать. С западенщины перебрасывать нечего. Польша своё отдавать не захочет. По сути, получится такая же ситуация, что и сейчас, только с ещё более туманными перспективами.
  21. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:35
    лучше всего сбивать российские ракеты с территории соседних с Украиной стран, в частности Польши, Словакии и Румынии.

    Если мне вмазали по щеке должен ли я спросить паспорт у вмазуна?! recourse Или взять дрын и обломать ему рога? Какое действие правильно?!. request