Показано уничтожение техники ВСУ, используемой для строительства фортификаций в Харьковской области

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Показано уничтожение техники ВСУ, используемой для строительства фортификаций в Харьковской области

Российские войска, взяв под контроль более 200 квадратных километров на севере Харьковской области, продолжают расширять территорию контроля. Одновременно с этим идёт боевая работа, направленная на то, чтобы не позволить противнику выстроить инженерные сооружения, укрепив оборону в направлении Харькова и других территорий этого региона.

Так, для поражения строительно-монтажной техники ВСУ используются дроны. Как только на месте, определённом командованием ВСУ для создания фортификаций, появляются грузовики, автокраны, тракторная техника украинских военных, по ней наносятся удары. В итоге это обнуляет активность противника по созданию новых оборонительных рубежей, приводит к уничтожению используемой в военных целях техники.





На кадрах можно увидеть прилёты в момент проведения украинскими военными инженерных работ в Харьковской области. Использовались ударные дроны «Ланцет». Одновременно с этим велась съёмка поражения целей на земле.



По последним данным, использование разведывательно-ударных дронов позволило свести на нет усилия украинских военных по созданию инженерных заграждений уже как минимум на 6-ти участках за линией фронта на Харьковщине. Там, где ВСУ удаётся фортификации создать, эффективно отрабатывают ВКС РФ, применяя ФАБы.
22 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 13:17
    «Как только на месте, определённом командованием ВСУ для создания фортификаций, появляются грузовики, автокраны, тракторная техника украинских военных, по ней наносятся удары» —

    — "То,что свидомые не достроили,мы разрушим" ...
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 13:21
    . Был. Видел.
    ...ох уж эти дроны...как то раньше смеялись....а теперь реально не смешно...так как и с мангала-капут тоже со всех утюгов хохмачяили...а эвон как оказалось...эффективность выше крыши...
    1. TipaMarshall Звание
      TipaMarshall
      +4
      Сегодня, 13:29
      Да, эффективность отличная wink , с другой стороны нашим конструкторам необходимо будет придумать как переделать конструкцию этого "царь-мангала", чтобы башня поворачивалась. Можно пойти по затратному пути-оставлять небольшие козырьки но при этом ставить на каждый танк мощную рэб, не эксперт по рэб, но мне эта идея нравиться hi
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 13:41
        с другой стороны нашим конструкторам необходимо будет придумать как переделать конструкцию этого "царь-мангала", чтобы башня поворачивалась.
        ... ситуация на данный момент такова что танки уже отходят на второй план...являясь эдаким высокозащищённым САУ...тем более ОФ калибра 125 весьма увесит и эффективен...так что танки пришли к своему финалу...и не надо там чего то уже придумывать
        1. TipaMarshall Звание
          TipaMarshall
          +2
          Сегодня, 13:44
          Тоже верно.
          Жалко правда... sad
          Интересно мы увидим вообще армату в войсках с учётом сегодняшней повестки заката танков?
          1. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 14:37
            Интересно мы увидим вообще армату в войсках с учётом сегодняшней повестки заката танков?
            ...они уже там побывали...ни чего сокрушительного не сделали, потому как на передке не были...так вокруг да около....тем не менее обкатали
        2. TipaMarshall Звание
          TipaMarshall
          0
          Сегодня, 13:47
          Я так понял вы давно на сайте,подскажите пожалуйста hi , недавно зарегался, и почему то погоны в профиле не появились хотя у всех они есть, или нужно определённое кол-во комментариев написать чтоб они появились?
          1. Кот Александрович Звание
            Кот Александрович
            +1
            Сегодня, 14:01
            А Вы для начала попробуйте грамотно писать. Вдруг поможет!
            1. TipaMarshall Звание
              TipaMarshall
              +2
              Сегодня, 14:21
              Извините, а где я как-то неграмотно выразился? А насчет погон я просто поинтересовался, вот и всё.
              1. Крымский партизан 1974 Звание
                Крымский партизан 1974
                0
                Сегодня, 14:33
                А насчет погон я просто поинтересовался, вот и всё.
                ...всё просто...комментируй и получай плюсы или минусы... и желательно если к к кому то комментарии отсылаешь, желательно в девайсе ОТВЕТИТЬ поставить кавычки куда помещается фраза или текст кому твой коммент отправлен и набрать текст...добро пожаловать на ВО
          2. guest Звание
            guest
            +1
            Сегодня, 14:04
            Если правильно помню и ничего не изменилось, нужно иметь больше 5 комментариев.
          3. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 14:11
            Для того, чтобы появились погоны, нужно писать комментарии, несущие смысловую нагрузку и поддерживаемые другими комментаторами, ставящими плюсы вашим комментариям.
          4. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 14:17
            Сделал вас ефрейтором. Добро пожаловать на наш форум. good
        3. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 14:21
          Цитата: Крымский партизан 1974
          анки уже отходят на второй план

          Не сосчитать уже, сколько раз это говорилось и писалось за последние годы.
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 14:32
        Цитата: TipaMarshall
        необходимо будет придумать как переделать конструкцию этого "царь-мангала", чтобы башня поворачивалась

        Дроны – это всего лишь носители противотанковых средств. При чём не особенно мощных, но поражающих наименее защищённые части танка (этакий копеечный аналог Джавелина для бедных, только в десять раз дальнобойнее).
        Поэтому, по сути, задача в том, что бы усилить защиту верхней и боковой проекции. При этом главная проблема в том, что именно сверху расположены люки и системы наблюдения. Собственно, их там и располагали, поскольку до последнего времени это была самая безопасная часть танка. Если, к примеру, перенести выход на корму, то решить задачу будет намного проще.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 13:37
      Цитата: Крымский партизан 1974
      ...ох уж эти дроны...как то раньше смеялись....а теперь реально не смешно...так как и с мангала-капут тоже со всех утюгов хохмачяили...а эвон как оказалось...эффективность выше крыши...

      Просто мы сейчас в переходном моменте находимся. Ну типа, как когда, в определённый момент, броня кораблей стала превосходить орудия и временно появились броненосцы с таранным форштевнем. И даже использовали тактику тарана в реальном бою! Тоже несуразица 19 века...
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 13:44
      В данном случае было бы дешевле обстрелять место стройки кассетными снарядами...
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 14:15
        Чтобы обстрелять строительную технику на таком расстоянии кассетнымии боеприпасами, нужно использовать ракету, которая дороже дронов. Строительная техника не имеет брони, и уничтожается дронами на раз-два-три. good
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 13:32
    это очень хорошо ише бы в глубоких тылах уничтожать !
  4. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +3
    Сегодня, 13:35
    Вот и денЮжки спишутся! Типа всё было построено , за всё заплОчено , а русские взяли и всё уконтропупили!
  5. TipaMarshall Звание
    TipaMarshall
    +1
    Сегодня, 13:40
    [quote=TipaMarshall]Да, эффективность отличная wink , с другой стороны нашим конструкторам необходимо будет придумать как переделать конструкцию этого "царь-мангала", чтобы башня поворачивалась. Можно пойти по затратному пути-оставлять небольшие козырьки но при этом ставить на каждый танк мощную рэб, не эксперт по рэб так что не судите строго)
  6. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 14:34
    идёт боевая работа, направленная на то, чтобы не позволить противнику выстроить инженерные сооружения

    Наглядный ответ тем, кто кричал янипанимаюпачиму не уничтожают строительную технику. Как оказалось, уничтожают.