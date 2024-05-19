Показано уничтожение техники ВСУ, используемой для строительства фортификаций в Харьковской области
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Российские войска, взяв под контроль более 200 квадратных километров на севере Харьковской области, продолжают расширять территорию контроля. Одновременно с этим идёт боевая работа, направленная на то, чтобы не позволить противнику выстроить инженерные сооружения, укрепив оборону в направлении Харькова и других территорий этого региона.
Так, для поражения строительно-монтажной техники ВСУ используются дроны. Как только на месте, определённом командованием ВСУ для создания фортификаций, появляются грузовики, автокраны, тракторная техника украинских военных, по ней наносятся удары. В итоге это обнуляет активность противника по созданию новых оборонительных рубежей, приводит к уничтожению используемой в военных целях техники.
На кадрах можно увидеть прилёты в момент проведения украинскими военными инженерных работ в Харьковской области. Использовались ударные дроны «Ланцет». Одновременно с этим велась съёмка поражения целей на земле.
По последним данным, использование разведывательно-ударных дронов позволило свести на нет усилия украинских военных по созданию инженерных заграждений уже как минимум на 6-ти участках за линией фронта на Харьковщине. Там, где ВСУ удаётся фортификации создать, эффективно отрабатывают ВКС РФ, применяя ФАБы.
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