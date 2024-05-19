Поступают сведения о пересечении ВС РФ границы Харьковской области ещё на одном участке

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Поступают сведения о пересечении ВС РФ границы Харьковской области ещё на одном участке

С линии боевого соприкосновения приходит информация о том, что российские войска пересекли границу Харьковской области ещё на одном направлении. Теперь со стороны Луганской Народной Республики западнее города Сватово.

Появились сведения о том, что ВС РФ, нанеся огневое поражение противнику в районе села Мясожаровка (Артёмовка), вошли в село и закрепляются на занятых позициях. Одновременно с этим идёт охват села с нескольких направлений с пересечением границы Харьковской области.





Артёмовка территориально относится к ЛНР. При этом её контроль позволяет в дальнейшем развить наступление в сторону восточного берега Оскольского водохранилища с одновременным фланговым ударом по позициям противника в районе населённого пункта Лозовая.

При учёте того, что российские войска за последнее время освободили несколько сёл Харьковщины – ближе к Купянску (Кисловка, Крахмальное Котляровка), продвижение к Оскольскому водохранилищу может осуществляться на нескольких участках. Соответственно, противнику нужно перебрасывать резервы и к Лозовой, чтобы отряды ВСУ в этом районе Харьковской области не оказались в огневом «мешке». Если ВСУ попытаются оставить всё, как есть, то российские войска могут уничтожить их обороняющие отряды в той же Лозовой и достичь побережья Оскола.
11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 13:50
    Как и предполагалось, тот "гениальный" отход с позиций в Харьковской области теперь сопряжен с огромными проблемами выковыривания окопавшихся чубатых чертей.
    1. Дуз Хотим
      Дуз Хотим
      +1
      Сегодня, 13:53
      ты стратег антрополог ?нет ,тогда заткнись
      1. Фразах Звание
        Фразах
        -5
        Сегодня, 13:55
        Из дивана полезли мелкие клопы)
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +3
          Сегодня, 14:01
          Срочно поменяйте диван.
      2. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        -2
        Сегодня, 14:04
        А вы многонеуважаемый видимо Клаузевиц? Нет ? Тогда тоже затолкайте свой куда солнце не светит . Достали хохлоботы уже
  3. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 13:54
    Появились сведения о том, что ВС РФ, нанеся огневое поражение противнику в районе села Мясожаровка

    Название подходящее, надеюсь много укромяса там зажарили. laughing
  4. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 14:10
    Ну зачем о всякой мелочи писать статьи. Тем более эта деревенька кончилась ещё до войны.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 14:30
      Зато с первого обсуждения хохлосрач начался)))
  5. Reindeer Звание
    Reindeer
    +1
    Сегодня, 14:27
    Мой комментарий с критикой приведенной карты удалили, но я не поленился и потратил две минуты. Слепил (с помощью карты с лостармора) такое вот. Убого! Но зато ясно о чем идет речь. Сложно это делать сразу, а не приводить слепые карты по которым нифига не понятно?
  6. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 14:36
    ВС РФ, нанеся огневое поражение противнику в районе села Мясожаровка (Артёмовка), вошли в село ... идёт охват села с нескольких направлений с пересечением границы Харьковской области

    Иллюстрирующая новость карта, как всегда в фирменном стиле – обнять и плакать...
  7. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 14:37
    "Побережье Оскола" это звучит...
    Но побережья имеют моря, а у рек - берега yes