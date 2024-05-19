Поступают сведения о пересечении ВС РФ границы Харьковской области ещё на одном участке

С линии боевого соприкосновения приходит информация о том, что российские войска пересекли границу Харьковской области ещё на одном направлении. Теперь со стороны Луганской Народной Республики западнее города Сватово.Появились сведения о том, что ВС РФ, нанеся огневое поражение противнику в районе села Мясожаровка (Артёмовка), вошли в село и закрепляются на занятых позициях. Одновременно с этим идёт охват села с нескольких направлений с пересечением границы Харьковской области.Артёмовка территориально относится к ЛНР. При этом её контроль позволяет в дальнейшем развить наступление в сторону восточного берега Оскольского водохранилища с одновременным фланговым ударом по позициям противника в районе населённого пункта Лозовая.При учёте того, что российские войска за последнее время освободили несколько сёл Харьковщины – ближе к Купянску (Кисловка, Крахмальное Котляровка), продвижение к Оскольскому водохранилищу может осуществляться на нескольких участках. Соответственно, противнику нужно перебрасывать резервы и к Лозовой, чтобы отряды ВСУ в этом районе Харьковской области не оказались в огневом «мешке». Если ВСУ попытаются оставить всё, как есть, то российские войска могут уничтожить их обороняющие отряды в той же Лозовой и достичь побережья Оскола.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»