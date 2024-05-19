Средствами ПВО за сутки сбиты одна тактическая ракета «Точка-У» и 12 оперативно-тактических ракет ATACMS - Минобороны
Очередные сутки военной спецоперации снова прошли при преимуществе российской армии, наступающей сразу по нескольким направлениям. Несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, продвижение идет под Часовым Яром, на Покровском направлении и в Харьковской области, где войска группировки «Север» продолжают двигаться в глубину обороны противника.
На Северном направлении новых населенных пунктов не освобождено, противник контратаковал в районах Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области, наши отбили пять попыток. Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки: до 230 военнослужащих, танк, две бронемашины, 10 пикапов, САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град».
Средствами ПВО за сутки по всему фронту и над территорией российских регионов сбито 103 беспилотника, тактическая ракета «Точка-У», 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer», две противорадиолокационные ракеты HARM.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районе Торское. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение противнику в районах Антоновка и Белогоровка. В районе Новомихайловки отражена одна контратака.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Евгеновка, Новоалександровка, Розовка и Новгородское. Отражено семь контратак.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение противнику в районах Великая Новоселка и Макаровка. Отражено две контратаки. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение ВСУ в районах Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 1630 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два танка, два броневика, четыре боевые машины пехоты, 22 единицы автотранспорта; по артиллерии — четыре гаубицы М777, две «Мста-Б», по одной Д-20, Д-30 и FH-70, а также три САУ «Гвоздика». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, три гаубицы L-119 и одно орудие М119. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.
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