Средствами ПВО за сутки сбиты одна тактическая ракета «Точка-У» и 12 оперативно-тактических ракет ATACMS - Минобороны

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Средствами ПВО за сутки сбиты одна тактическая ракета «Точка-У» и 12 оперативно-тактических ракет ATACMS - Минобороны

Очередные сутки военной спецоперации снова прошли при преимуществе российской армии, наступающей сразу по нескольким направлениям. Несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, продвижение идет под Часовым Яром, на Покровском направлении и в Харьковской области, где войска группировки «Север» продолжают двигаться в глубину обороны противника.

На Северном направлении новых населенных пунктов не освобождено, противник контратаковал в районах Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области, наши отбили пять попыток. Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки: до 230 военнослужащих, танк, две бронемашины, 10 пикапов, САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град».



Средствами ПВО за сутки по всему фронту и над территорией российских регионов сбито 103 беспилотника, тактическая ракета «Точка-У», 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer», две противорадиолокационные ракеты HARM.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районе Торское. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение противнику в районах Антоновка и Белогоровка. В районе Новомихайловки отражена одна контратака.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Евгеновка, Новоалександровка, Розовка и Новгородское. Отражено семь контратак.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение противнику в районах Великая Новоселка и Макаровка. Отражено две контратаки. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение ВСУ в районах Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 1630 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два танка, два броневика, четыре боевые машины пехоты, 22 единицы автотранспорта; по артиллерии — четыре гаубицы М777, две «Мста-Б», по одной Д-20, Д-30 и FH-70, а также три САУ «Гвоздика». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, три гаубицы L-119 и одно орудие М119. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.
10 комментариев
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  1. Физорг Звание
    Физорг
    -1
    Сегодня, 13:50
    Уже к 2000 жмуров украинских подходит. Очнитесь хлопцы.
    1. Taskhyl
      Taskhyl
      0
      Сегодня, 14:29
      Из потерь, как правило, убитых и раненых 1:3. Каких 2000 жмуров? Зачем всякий бред писать-то?
  2. poquello Звание
    poquello
    +2
    Сегодня, 14:01
    интересно точки то у них откуда?, не было какое-то время
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      -1
      Сегодня, 14:07
      Наверное, завод отрыли, да клепают. я уже не чему не удивляюсь ! полне и такое может быть !
      1. poquello Звание
        poquello
        -1
        Сегодня, 14:13
        Цитата: poquello
        интересно точки то у них откуда?

        Цитата: opuonmed
        наверное завод отрыли да клепают

        вы точки с кассамами не попутали?
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 14:37
      Хотел написать коммент, а вот Ваш попался коллега...
      Точка-у? Помоему у них уже давно Уууу эти самые закончились... по сусекам что-ли поискали? belay
  3. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 14:07
    Средствами ПВО за сутки сбиты .....

    У расчетов ПВО работы много. Очень хорошо отработали в ЮВО в ночь с пятницы на субботу, немаловажную роль сыграли подвижные установки на автомобилях. Укры запускали БПЛА самолетного типа на малой высоте, мопедный гул стоял до утра.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 14:22
      Это по чему "хорошо "отработали в ЮФО?Я оляжу,что ВСУ отработали по Новороссийску и Туапсе.А сеоодня по Славянску. ... am .
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    -2
    Сегодня, 14:10
    Средствами ПВО за сутки сбиты

    Хорошо! А мощный ответный удар по бандеровцам когда? С выносом генерации и мостовых переходов!!!!!???
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:27
    Очевидно, что остаётся только два варианта устранения угроз ракетного нападения на наши территории ... они всем известны.
    Какой из них сработает раньше?