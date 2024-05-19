Иранский генерал: Тегеран намерен нарастить экспорт оборонной продукции на 50 процентов
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Тегеран намерен нарастить экспорт оборонной продукции на 50 процентов. Собственные потребности Ирана в ней полностью обеспечены.
Такое заявление сделал представитель иранского министерства обороны бригадный генерал Реза Талаи-Ник на совещании глав и заместителей отделов оборонного ведомства Исламской Республики.
По его словам, иранская оборонка добилась в последние годы значительных успехов сделав Вооруженные силы Ирана самодостаточными.
Страна сосредоточена на экспортном рынке и покрытии многочисленных запросов на закупку иранских вооружений
- заявил высокопоставленный военный.
Иранский генерал одобрительно высказался по поводу достижений отечественной оборонной промышленности в сфере ноу-хау, исследований и внедрения самых современных технологий.
Вооруженные силы придерживались и будут придерживаться принципа технологической внезапности в отношении противника и в то же время предотвращать любые неожиданности в наступательной и оборонительной сферах
- сказал Талаи-Ник.
По его словам, по уровню развития оборонных технологий Иран входит в первую десятку ведущих стран мира. Генерал утверждает, что ОПК Исламской Республики уже обзавелся клиентами во многих государствах планеты.
Ранее в Минобороны Ирана заявляли, что иранской оборонной продукцией заинтересовались представители нескольких стран Европы, которые не хотели бы афишировать свое сотрудничество с Тегераном.
aja.ir
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