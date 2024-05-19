Иранский генерал: Тегеран намерен нарастить экспорт оборонной продукции на 50 процентов

Страна сосредоточена на экспортном рынке и покрытии многочисленных запросов на закупку иранских вооружений

Вооруженные силы придерживались и будут придерживаться принципа технологической внезапности в отношении противника и в то же время предотвращать любые неожиданности в наступательной и оборонительной сферах

Тегеран намерен нарастить экспорт оборонной продукции на 50 процентов. Собственные потребности Ирана в ней полностью обеспечены.Такое заявление сделал представитель иранского министерства обороны бригадный генерал Реза Талаи-Ник на совещании глав и заместителей отделов оборонного ведомства Исламской Республики.По его словам, иранская оборонка добилась в последние годы значительных успехов сделав Вооруженные силы Ирана самодостаточными.- заявил высокопоставленный военный.Иранский генерал одобрительно высказался по поводу достижений отечественной оборонной промышленности в сфере ноу-хау, исследований и внедрения самых современных технологий.- сказал Талаи-Ник.По его словам, по уровню развития оборонных технологий Иран входит в первую десятку ведущих стран мира. Генерал утверждает, что ОПК Исламской Республики уже обзавелся клиентами во многих государствах планеты.Ранее в Минобороны Ирана заявляли, что иранской оборонной продукцией заинтересовались представители нескольких стран Европы, которые не хотели бы афишировать свое сотрудничество с Тегераном.