Иранский генерал: Тегеран намерен нарастить экспорт оборонной продукции на 50 процентов

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Иранский генерал: Тегеран намерен нарастить экспорт оборонной продукции на 50 процентов

Тегеран намерен нарастить экспорт оборонной продукции на 50 процентов. Собственные потребности Ирана в ней полностью обеспечены.

Такое заявление сделал представитель иранского министерства обороны бригадный генерал Реза Талаи-Ник на совещании глав и заместителей отделов оборонного ведомства Исламской Республики.



По его словам, иранская оборонка добилась в последние годы значительных успехов сделав Вооруженные силы Ирана самодостаточными.

Страна сосредоточена на экспортном рынке и покрытии многочисленных запросов на закупку иранских вооружений

- заявил высокопоставленный военный.

Иранский генерал одобрительно высказался по поводу достижений отечественной оборонной промышленности в сфере ноу-хау, исследований и внедрения самых современных технологий.

Вооруженные силы придерживались и будут придерживаться принципа технологической внезапности в отношении противника и в то же время предотвращать любые неожиданности в наступательной и оборонительной сферах

- сказал Талаи-Ник.

По его словам, по уровню развития оборонных технологий Иран входит в первую десятку ведущих стран мира. Генерал утверждает, что ОПК Исламской Республики уже обзавелся клиентами во многих государствах планеты.


Ранее в Минобороны Ирана заявляли, что иранской оборонной продукцией заинтересовались представители нескольких стран Европы, которые не хотели бы афишировать свое сотрудничество с Тегераном.
11 комментариев
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  1. Болторез Звание
    Болторез
    -5
    Сегодня, 13:56
    нескольких стран Европы
    Практически вся Европа- в НАТО. Кто будет иранским вооружаться?
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 14:02
      Всем хочется ,,дешево и сердито,,... А по сути вашего вопроса
      которые не хотели бы афишировать свое сотрудничество с Тегераном.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 14:20
        Иранские беспилотники будут совсем нелишними для уничтожения еврофашистов. good
    2. Прощай оружие. Звание
      Прощай оружие.
      0
      Сегодня, 14:05
      в "Военная тайна" с Прокопенко расскажут и возможно что-то ещё.. полезная передача.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:25
      Болторез в Англии возмущены что в Английском секторе арктики ( Антарктиды) российское георазведочное судно открыло нефтегазовое месторожденние ,соизмеримое с нефтегазовым месторождением в Северном море.Даже заседание парламента по этому поводу было.Миллей наверно заинтересовался .Вот зачем ему Ф16 - 24 штуки ,с кем он воевать собрался ?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:13
    Если покупателя устроит цена- качество - эффективность Иранского оружия ,Африка и Латинская Америка с удовольствием его купят.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 14:15
      Россия возьмёт... в чём проблема ?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 14:17
        Аэродромный украинцы уверены Герань от слова Те -геран( ь) hi
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          +1
          Сегодня, 14:19
          да аллах им в спину... любят цветы- вот вам. wink
  3. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 14:24
    заказ МО РФ..помимо своего производства wink
    *кстати..что-то давненько не *геранили* Бандерлогию.
  4. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 14:40
    Оранжерея Шойгу..
    [media=https://vk.com/video-107986197_456241570]