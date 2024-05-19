«Прежние компетенции утрачены»: Генерал раскритиковал уровень подготовки британской армии

(...) вследствие десятилетий борьбы с повстанцами во время войн в Сирии, Ираке и Афганистане Великобритания сместила фокус внимания с масштабных конфликтов между государствами на эти кампании

Британская армия утратила все свои компетенции и не способна вести полномасштабные военные действия. С таким заявлением выступил командир 3-й дивизии ВС Соединенного королевства Джеймс Мартин.Британский генерал с сожалением констатировал, что армия Великобритании на сегодняшний день способна воевать только с повстанцами уровня условной банановой республики, вести полномасштабные боевые действия, как на Украине, она уже не способна. По словам Мартина, все предыдущие годы она постепенно теряла свои навыки и опустилась до нынешнего уровня. А тут еще и урезанное финансирование, что привело к сокращениям. На сегодняшний день британская армия имеет самую малую численность за последние 300 лет.- заявил генерал, добавив, что вернуть прежние компетенции будет очень тяжело. Тем более, что в некоторых военных сферах Британия уже давно полагается на союзников.Стоит отметить, что в своей оценке уровня британской армии Джеймс Мартин далеко не одинок, аналогичное мнение высказывали и другие британские военные. Дошло уже до того, что правительство Соединенного королевства заказало специальное исследование на эту тему, полностью подтвердившее сделанные выводы. Комитет по обороне поставил правительство перед выбором: или больше выделять денег на армию, или смириться с тем, что уровень британских военных - это повстанцы. На данный момент побеждает второй вариант.