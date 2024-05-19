«Прежние компетенции утрачены»: Генерал раскритиковал уровень подготовки британской армии

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«Прежние компетенции утрачены»: Генерал раскритиковал уровень подготовки британской армии

Британская армия утратила все свои компетенции и не способна вести полномасштабные военные действия. С таким заявлением выступил командир 3-й дивизии ВС Соединенного королевства Джеймс Мартин.

Британский генерал с сожалением констатировал, что армия Великобритании на сегодняшний день способна воевать только с повстанцами уровня условной банановой республики, вести полномасштабные боевые действия, как на Украине, она уже не способна. По словам Мартина, все предыдущие годы она постепенно теряла свои навыки и опустилась до нынешнего уровня. А тут еще и урезанное финансирование, что привело к сокращениям. На сегодняшний день британская армия имеет самую малую численность за последние 300 лет.



(...) вследствие десятилетий борьбы с повстанцами во время войн в Сирии, Ираке и Афганистане Великобритания сместила фокус внимания с масштабных конфликтов между государствами на эти кампании

- заявил генерал, добавив, что вернуть прежние компетенции будет очень тяжело. Тем более, что в некоторых военных сферах Британия уже давно полагается на союзников.

Стоит отметить, что в своей оценке уровня британской армии Джеймс Мартин далеко не одинок, аналогичное мнение высказывали и другие британские военные. Дошло уже до того, что правительство Соединенного королевства заказало специальное исследование на эту тему, полностью подтвердившее сделанные выводы. Комитет по обороне поставил правительство перед выбором: или больше выделять денег на армию, или смириться с тем, что уровень британских военных - это повстанцы. На данный момент побеждает второй вариант.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:20
    Кэмерон об этом знает?или притворяется.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:21
    «Армия Великобритании на сегодняшний день способна воевать только с повстанцами уровня условной банановой республики» —

    — Так,как с сипаями,уже не прокатит ...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:22
    Кто из гейропейцев сохранил свои ВС в том состоянии, что замахивается на большее, чем ... а на что они могут замахнуться вообще?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 14:27
      Европейские армии предназначены для неоколониальных войн с банановыми республиками. В конвенциональной войне армии всего НАТО и ауксус не способны противостоять ВС РФ.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:32
        По отдельности они, никто и звать их никак, но ведь они надеятся собраться всем скопом и ...хотя нет, нападать на державу у которой есть в запасе ядрёные аргументы боязно ...
        Так то микрон там чего то гоношится, но ... нет, там только прокукарекать.
  4. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 14:23
    Центр финансовой мафии на острове без армии успешно ведет боевые действия. Достаточно финансировать геббельс-медиа, смазывать нужных "лидеров" и иметь везде несметные полчища иноагентов.
  5. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 14:25
    Так то да. Но козлить в партизанской войне или теракты мелкобриты вполне сохранили компетенции . В чём мы сейчас с убеждаемся
  6. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 14:27
    Привыкли воевать с папуасами. Это легко и не затратно. Особенно, если есть чем поживиться. На том и стоит бритишлэнд.
  7. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 14:33
    Хаха, а что британия... строила линкоры, в первом же бою которые по стоимости им обошдись в 1/6 тех танков, которые СССР построил за 20 лет до 41... за 3!!!!! часа... стоимости тех самых Т26 (он же викерс лицензионный), Т-28, 34 и КВ... Которая строила линкоры Кинг Джорж... я не спорю... это очень достойные линкоры.... А что в итоге, черчели с 2-х!! фунтовыми пушками... рука лицо просто recourse Ну ок, кромвель, хотя по тем меркам, когда они воевились.... эммм.... смущает... belay Потом черчили....аля гаубицей, которая была направлена только вперед... ой... там тема такая, что работы не початый край... soldier

    Единственными более менее танками кромвель, да матильды и валентайны стали... хоть обладая крайне ущербным орудием, обладали пусть не вселенской, но достойной броней.... в т.ч. круговой. в 41-42 в целом против первых вариаций т-3/т4 еще что-то могли
  8. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 14:37
    Так мелкобриты всегда были слабыми на суше.