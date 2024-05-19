В регионах Незалежной сегодня звучат сирены. В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.Об этом говорят данные министерства цифровой трансформации Украины, которые режиме реального времени отражаются на онлайн-карте.- так сообщение было продублировано в Telegram-канале местной администрации.После 11 часов дня к регионам, где действует режим воздушной тревоги, добавились Киев и три области – Киевская, Черниговская и Черкасская. Перед этим предупредительные сирены начали работать в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.Из городской администрации Харькова поступило сообщение о сильном взрыве. Вскоре после этого харьковский мэр заявил об еще одном взрыве. В это время работала сирена воздушной тревоги.Перед этим тревожные сигналы звучали в Одессе. В городе были слышны взрывы.Причиной всего этого переполоха стали удары Вооруженных сил РФ по военным и энергетическим объектам на территории Украины. Так происходит с октября 2022 года.Российские атаки начались сразу после украинской диверсии на Крымском мосту. Их целями являются военные объекты ВСУ, узлы связи, оборонные предприятия и энергетика Украины. Поэтому теперь в украинских регионах сирены звучат ежедневно. Иногда воздушную тревогу и ракетную опасность объявляют сразу во всех без исключения областях Украины.

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