В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

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В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В регионах Незалежной сегодня звучат сирены. В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом говорят данные министерства цифровой трансформации Украины, которые режиме реального времени отражаются на онлайн-карте.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!

- так сообщение было продублировано в Telegram-канале местной администрации.

После 11 часов дня к регионам, где действует режим воздушной тревоги, добавились Киев и три области – Киевская, Черниговская и Черкасская. Перед этим предупредительные сирены начали работать в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Из городской администрации Харькова поступило сообщение о сильном взрыве. Вскоре после этого харьковский мэр заявил об еще одном взрыве. В это время работала сирена воздушной тревоги.

Перед этим тревожные сигналы звучали в Одессе. В городе были слышны взрывы.

Причиной всего этого переполоха стали удары Вооруженных сил РФ по военным и энергетическим объектам на территории Украины. Так происходит с октября 2022 года.

Российские атаки начались сразу после украинской диверсии на Крымском мосту. Их целями являются военные объекты ВСУ, узлы связи, оборонные предприятия и энергетика Украины. Поэтому теперь в украинских регионах сирены звучат ежедневно. Иногда воздушную тревогу и ракетную опасность объявляют сразу во всех без исключения областях Украины.
10 комментариев
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    +7
    Сегодня, 15:16
    В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

    Уже воспринимается, как "пасмурно, временами осадки"
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      0
      Сегодня, 15:30
      ...Бабки с огурцами заняли исходные позиции... laughing
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Ясная
      Уже воспринимается, как "пасмурно, временами осадки"

      Временами осадки, местами в виде "Града". Ввиду глобального потепления, "Герань" цветёт постоянно в любое время года.. smile
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 15:55
      Ничего, пусть привыкают, дальше будет больше.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:18
    «В регионах Незалежной сегодня звучат сирены» —

    — "Музыка вновь слышна" ...
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      -1
      Сегодня, 15:22
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «В регионах Незалежной сегодня звучат сирены» —

      А толку то. В Никополе эти сирены ревут по несколько раз на дню. Хотя этот Никополь ни разу не бомбили, иногда стреляют туда из ствольной артиллерии.
  3. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +3
    Сегодня, 15:47
    Скакуасы всё собьют...расходимся. laughing
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 16:10
    Очень хорошо прилетело во Львовской области.

    Во Львовской области Украины уничтожена крупнейшая газокомпрессорная станция «Бильче-Волица». Об этом сообщает телеграм-канал «Военное обозрение».

    «Уничтожены все основные здания, ГЩУ (управление), СЭРБ (эксплуатация и оборудование), административное здание, проходная (охранная сигнализация), ГПА (очень солидный урон). В наличии остались изношенные газопроводы», — пишет ТК.
    Отмечается, что компрессорная станция «Бильче-Волица» обеспечивала отбор и закачку газа в подземное газохранилище (ПХГ) «Бильче-Волица».

    Бильче-Волицко-Угерское ПХГ, расположенное во Львовской области, — второе по величине в Европе и крупнейшее на Украине. В 2018 году его модернизировали под хранение газа из Евросоюза. Кроме того, ПХГ является одним из ключевых в системе газоснабжения военных объектов Украины.


    Расшифровка аббревиатур:

    ГЩУ - главный щит управления
    СЭРБ - служебный эксплуатационно-ремонтный блок
    ГПА - газоперекачивающие агрегаты.
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 16:50
      Зимой украинцам придётся искать альтернативу газу-например, валежник. Зелёная энергетика, однако.
  5. Дуз Хотим
    Дуз Хотим
    0
    Сегодня, 16:14
    Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk ВВС США — стратегический разведывательный БПЛА, переместился в восточную часть акватории для мониторинга в районе Крымского моста. Завалить бы его нам, как это делают хуситы.. раз ! И всё !