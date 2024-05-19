Американский сенатор: США безразлична судьба Украины

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Американский сенатор: США безразлична судьба Украины

Соединенным Штатам абсолютно безразлична судьба Украины, в ином случае администрация Байдена еще в 2022 году дала бы Киеву добро на мирные переговоры. С таким заявлением выступил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Украина — это место, где американцы зарабатывают деньги, как только она перестанет приносить доход, США от поддержки сразу же откажутся. Сейчас Вашингтон все еще продолжает поставлять оружие, поскольку это ему выгодно. Но никто не гарантирует, что она продлится долго. В целом же США на Украину наплевать, им просто безразлично, что с этой страной произойдет в дальнейшем. Такой вывод Вэнс делает из срыва мирных переговоров России и Украины в 2022 году.



Похоже, украинцы хотели переговоров, (...) но администрация Байдена их остановила

— заявил сенатор, добавив, что вообще выступает против военной и финансовой помощи Украине, поскольку деньги американских налогоплательщиков уходят в карманы «украинских коррупционеров».

На сегодняшний день Украина находится на грани дефолта и существует только благодаря западной помощи, а также различных кредитов, которые берет Зеленский, чтобы выплатить старые. Промышленность практически отсутствует, экономика разрушена, уровень жизни оставшегося населения крайне низок. Потеряны четыре региона, и есть большая вероятность, что этим дело не закончится. Всего этого могло бы не быть, если бы коллективный Запад во главе с США действительно заботила судьба Украины.

Украинская армия воюет с российской вместо армии западных стран, жизнями украинских солдат Зеленский платит за пустые обещания взять Украину в ЕС и НАТО. А ведь могли всего этого избежать, если бы подписали мирный договор в 2022 году.
12 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 15:51
    В целом же США на Украину наплевать, им просто безразлично

    Как и большинству жителей США. У них главное, что в стране которая как бы центр мира, а заграница это периферия (типа окраина).
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 16:30
      Цитата: Irokez
      Как и большинству жителей США. У них главное, что в стране

      Так и есть, им пофиг, что делается за пределами сша! Если бы что-то угрожало США, они бы требовали уничтожить эту угрозу!
  2. Комментарий был удален.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +9
    Сегодня, 15:54
    Вот новость так новость. Да США наплевать вообще на любую страну мира.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 16:09
      У США, в отличии от нас, нет " братских народов" и " братских партий". У них один народ- братский"- американский. Нам бы поучиться у них.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 15:56
    Открытия он не сделал, конечно, а так, кто то это с самого начала понимал, а кому то хоть кол на голове теши, один фиг.
  5. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 15:59
    Украина — это место, где американцы зарабатывают деньги, как только она перестанет приносить доход, США от поддержки сразу же откажутся. Сейчас Вашингтон все еще продолжает поставлять оружие, поскольку это ему выгодно. Но никто не гарантирует, что она продлится долго. В целом же США на Украину наплевать, им просто безразлично, что с этой страной произойдет в дальнейшем. Такой вывод Вэнс делает из срыва мирных переговоров России и Украины в 2022 году.


    Заработок заработком, но для американосов главное - это ослабить Россию. Только пока у них не очень получается
  6. Kollega Звание
    Kollega
    +1
    Сегодня, 16:00
    Американцы по новой "открывают Америку"...
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:06
    «Американский сенатор: США безразлична судьба Украины» —

    — «З глузду з'їхав, чи що?» ...
  8. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 16:07
    Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что этот Вэнс- сторонник Трампа. Выборы всё таки...
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:17
    "А ведь могли всего этого избежать, если бы..", то бабушка была бы дедушкой. Банда с конца 40-х занималась "воспитанием" всей восточной Европы и Средней Азии и рекламой "развитых стран с высоким уровнем жизни". Не только чубатые, многие "увожаймые рассияне" устремились к кружевным труселям, со слезой повторяя легенды о ста сортах колбасы в западных супермаркетах. Верхушке СССР была так же безразлична судьба своих народов, что привело к известному финалу. Вместо масла были пушки и мегатонны лапши о коммунизме к 1980-му.
  10. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 16:20
    Украина — это место, где американцы зарабатывают деньги, как только она перестанет приносить доход, США от поддержки сразу же откажутся.

    Официально озвучил, а так-то все в курсе этого (кроме самой украины)
  11. dandi Звание
    dandi
    0
    Сегодня, 17:02
    А как же ,, Америка с нами! " ? what