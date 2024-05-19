Американский сенатор: США безразлична судьба Украины
Соединенным Штатам абсолютно безразлична судьба Украины, в ином случае администрация Байдена еще в 2022 году дала бы Киеву добро на мирные переговоры. С таким заявлением выступил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
Украина — это место, где американцы зарабатывают деньги, как только она перестанет приносить доход, США от поддержки сразу же откажутся. Сейчас Вашингтон все еще продолжает поставлять оружие, поскольку это ему выгодно. Но никто не гарантирует, что она продлится долго. В целом же США на Украину наплевать, им просто безразлично, что с этой страной произойдет в дальнейшем. Такой вывод Вэнс делает из срыва мирных переговоров России и Украины в 2022 году.
— заявил сенатор, добавив, что вообще выступает против военной и финансовой помощи Украине, поскольку деньги американских налогоплательщиков уходят в карманы «украинских коррупционеров».
На сегодняшний день Украина находится на грани дефолта и существует только благодаря западной помощи, а также различных кредитов, которые берет Зеленский, чтобы выплатить старые. Промышленность практически отсутствует, экономика разрушена, уровень жизни оставшегося населения крайне низок. Потеряны четыре региона, и есть большая вероятность, что этим дело не закончится. Всего этого могло бы не быть, если бы коллективный Запад во главе с США действительно заботила судьба Украины.
Украинская армия воюет с российской вместо армии западных стран, жизнями украинских солдат Зеленский платит за пустые обещания взять Украину в ЕС и НАТО. А ведь могли всего этого избежать, если бы подписали мирный договор в 2022 году.
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