Российский ОПК создает новое поколение системы противоракетной обороны

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Российский ОПК создает новое поколение системы противоракетной обороны

Оборонно-промышленный комплекс России работает над созданием новейших современных вооружений, которые позволят существенно модернизировать отечественную систему ПРО. Результаты этих работ вскоре могут увидеть и рядовые россияне.

Такое заявление сделал главный конструктор командного пункта системы противоракетной обороны, чье имя и внешность не раскрывается из соображений госбезопасности, в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Это все прорабатывается

- отметил специалист.

Он предполагает, что работы по созданию модернизированной системы противоракетной обороне завершатся в ближайшее время.

Есть идеи, как продолжить, как придать системе новое развитие, использовать новые образцы вооружения

- заявил главный конструктор.

В прошлом месяце Сергей Шойгу, возглавлявший на тот момент оборонное ведомство России, рассказал о скором поступлении в войска зенитных ракетных систем С-500. Данное вооружение будет поставляться в двух версиях. Первая представляет собой ЗРК дальнего действия, а вторая является комплексом противоракетной обороны.

Российские системы С-400 и С-500 являются одними из самых эффективных в своем классе. Одним из их преимуществ является высокая мобильность. Данные средства противовоздушной и противоракетной обороны способны противодействовать большинству средств поражения – как имеющихся в распоряжении армий мира, так и перспективных.
3 комментария
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  1. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 16:38
    Жириновский упоминал о С-700. Ну и собственно так и должно быть. В войска отсылают то что уже придумали и сделали, а разработчики работают над следующем поколением
  2. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +4
    Сегодня, 16:40
    О таких вещах писать надо, когда они станут на вооружение. А то, что конструктора все время что-то новое разрабатывают, и так понятно!
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:53
    Такое заявление сделал главный конструктор командного пункта системы противоракетной обороны, чье имя и внешность не раскрывается из соображений госбезопасности, в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

    Так должно быть нагляднее:
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