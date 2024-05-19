Российский ОПК создает новое поколение системы противоракетной обороны
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Оборонно-промышленный комплекс России работает над созданием новейших современных вооружений, которые позволят существенно модернизировать отечественную систему ПРО. Результаты этих работ вскоре могут увидеть и рядовые россияне.
Такое заявление сделал главный конструктор командного пункта системы противоракетной обороны, чье имя и внешность не раскрывается из соображений госбезопасности, в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
Это все прорабатывается
- отметил специалист.
Он предполагает, что работы по созданию модернизированной системы противоракетной обороне завершатся в ближайшее время.
Есть идеи, как продолжить, как придать системе новое развитие, использовать новые образцы вооружения
- заявил главный конструктор.
В прошлом месяце Сергей Шойгу, возглавлявший на тот момент оборонное ведомство России, рассказал о скором поступлении в войска зенитных ракетных систем С-500. Данное вооружение будет поставляться в двух версиях. Первая представляет собой ЗРК дальнего действия, а вторая является комплексом противоракетной обороны.
Российские системы С-400 и С-500 являются одними из самых эффективных в своем классе. Одним из их преимуществ является высокая мобильность. Данные средства противовоздушной и противоракетной обороны способны противодействовать большинству средств поражения – как имеющихся в распоряжении армий мира, так и перспективных.
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