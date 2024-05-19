Вертолёт иранского лидера Ибрагима Раиси совершил жёсткую посадку в горах провинции Восточный Азербайджан
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Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. В машине также находились глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан и губернатор провинции Восточный Азербайджан. Об этом сообщают иранские медиа.
По имеющейся на данный момент информации, вертолет совершил жесткую посадку недалеко от города Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан, неподалеку от границы с республикой Азербайджан. Причиной инцидента стал густой туман, поднявшийся в горной местности. Сейчас спасательные службы пытаются пробиться к месту посадки вертолета. О состоянии находившихся в нем людей данных нет, но сам иранский лидер в аварии выжил, других подробности не сообщаются. Экипаж смог выйти на связь с помощью спутникового телефона.
Президент Раиси выжил после аварии во время полёта со встречи с Ильхамом Алиевым в Тегеран
— сообщают иранские медиа.
Как пишет иранская пресса, Раиси совершал путешествие на вертолете по провинции Восточный Азербайджан после сегодняшней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран утром встретились на границе, после чего приняли участие в церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Аракс. Это уже третья плотина, совместно открытая Ираном и Азербайджаном на данной реке.
Как сообщило агентство Mehr, иранский президент в полном порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.
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