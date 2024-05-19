Вертолёт иранского лидера Ибрагима Раиси совершил жёсткую посадку в горах провинции Восточный Азербайджан

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Вертолёт иранского лидера Ибрагима Раиси совершил жёсткую посадку в горах провинции Восточный Азербайджан

Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. В машине также находились глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан и губернатор провинции Восточный Азербайджан. Об этом сообщают иранские медиа.

По имеющейся на данный момент информации, вертолет совершил жесткую посадку недалеко от города Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан, неподалеку от границы с республикой Азербайджан. Причиной инцидента стал густой туман, поднявшийся в горной местности. Сейчас спасательные службы пытаются пробиться к месту посадки вертолета. О состоянии находившихся в нем людей данных нет, но сам иранский лидер в аварии выжил, других подробности не сообщаются. Экипаж смог выйти на связь с помощью спутникового телефона.



Президент Раиси выжил после аварии во время полёта со встречи с Ильхамом Алиевым в Тегеран
— сообщают иранские медиа.

Как пишет иранская пресса, Раиси совершал путешествие на вертолете по провинции Восточный Азербайджан после сегодняшней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран утром встретились на границе, после чего приняли участие в церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Аракс. Это уже третья плотина, совместно открытая Ираном и Азербайджаном на данной реке.

Как сообщило агентство Mehr, иранский президент в полном порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.
6 комментариев
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  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 16:33
    Пишут вроде все в порядке , без жертв ..
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 16:37
    наблюдаем что в итоге будет ! какие шаги шас сделают страны и иран
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 16:39
    Надо Израиль в этом обвинить и шлёпнуть , они бы так и сделали.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:44
    — Американцы должны заявить,что им точно известно - Израиль здесь ни при чём ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:56
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Американцы должны заявить,что им точно известно - Израиль здесь ни при чём ...
      Неужели опять ИГИЛ? lol
  5. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 16:47
    Может быть это совпадение, но сначала Фицо, потом вот это происшествие... Я давно не верю в случайности, особенно там, где дело касается интересов США. Эти ребята могли вполне спокойно подстротить аварию, так же как и нанять деда-оппозиционера для ликвидации Фицо. В США дело идёт к выборам, а ситуация на внешнеполитическом фронте, мягко говоря, удручающая. Поэтому как элемент большой мозайки подобные покушения выглядят вполне логично. Можно, конечно, сказать, что если бы хотели сбить, то сбили бы, но, возможно, это предупреждение.

    Уверен, США и их приспешники - готовы пойти на всё ради сохранения своих позиций.

    А туман, туман, знаете ли, учитывая возможности современных техноологий, можно и искуственный создать... да, много чего возможно сделать.