Штурмовые группы ВС России взяли под контроль несколько домов в микрорайоне Канал Часова Яра
Российские войска сумели войти в микрорайон Канал Часова Яра и закрепиться в нем, добившись значительных успехов. Об этом сообщает ТГ-канал Colonelcassad.
Согласно данным российского ресурса, штурмовые группы российских войск вошли в микрорайон Канал, причем вместе с техникой. Российские бойцы зачистили несколько многоэтажек, захватили украинские окопы во дворах по улице Горбатого и вычистили от украинских нацистов позиции на улице Зеленая. Причем это подтверждают и украинские ресурсы.
Как пишут украинские паблики, штурмовые группы ВС России провели молниеносную атаку, сразу же зайдя в здания многоэтажных домов. Это позволило не только зачистить эти самые дома, но и укрываться в них от украинских FPV-дронов, которых великое множество. При этом в ВСУ утверждают, что якобы отбили атаку российских войск, но подтверждения этому нет. Российская бронетехника прошла через центр микрорайона и вышла с южной стороны. Часть мкр-на Канал находится под контролем ВС России.
Ранее сообщалось, что десантники сумели зайти в микрорайон Новый, расположенный за районом Канал, и сумели там закрепиться. Идут ожесточенные бои, продвижение медленное, но оно есть.
— сообщил ТГ-канал «Архангел спецназа».
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