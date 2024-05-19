Штурмовые группы ВС России взяли под контроль несколько домов в микрорайоне Канал Часова Яра

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Штурмовые группы ВС России взяли под контроль несколько домов в микрорайоне Канал Часова Яра

Российские войска сумели войти в микрорайон Канал Часова Яра и закрепиться в нем, добившись значительных успехов. Об этом сообщает ТГ-канал Colonelcassad.

Согласно данным российского ресурса, штурмовые группы российских войск вошли в микрорайон Канал, причем вместе с техникой. Российские бойцы зачистили несколько многоэтажек, захватили украинские окопы во дворах по улице Горбатого и вычистили от украинских нацистов позиции на улице Зеленая. Причем это подтверждают и украинские ресурсы.



Как пишут украинские паблики, штурмовые группы ВС России провели молниеносную атаку, сразу же зайдя в здания многоэтажных домов. Это позволило не только зачистить эти самые дома, но и укрываться в них от украинских FPV-дронов, которых великое множество. При этом в ВСУ утверждают, что якобы отбили атаку российских войск, но подтверждения этому нет. Российская бронетехника прошла через центр микрорайона и вышла с южной стороны. Часть мкр-на Канал находится под контролем ВС России.


Ранее сообщалось, что десантники сумели зайти в микрорайон Новый, расположенный за районом Канал, и сумели там закрепиться. Идут ожесточенные бои, продвижение медленное, но оно есть.

98 ВДД ВДВ продолжает движение и штурмовые действия в н.п. Новый и мкр. Канал

— сообщил ТГ-канал «Архангел спецназа».
3 комментария
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    +1
    Сегодня, 17:44
    Наверное успехи будут во всех направлениях так как укроопы сосредоточены в Харькове и ротаций не скоро предвидится
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 17:58
      Сейчас мобилизация у них началась.Они будут отлавливать всех кто шевелится и сразу же на фронт кидать ,затыкая дыры.
  2. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 18:34
    В последнее время , согласно нашему МО, потери противника значительно возросли до 1700 приблизительно. Благодаря группировке Север. Их уже на шпагат ставят. Теперь можно выбирать направление основного удара