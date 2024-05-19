Ходаковский о смене министра обороны РФ: на решение хронических проблем в армии потребуются годы

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Ходаковский о смене министра обороны РФ: на решение хронических проблем в армии потребуются годы

Запрос в обществе на наведение порядка в российском оборонном ведомстве крайне высок, а ожидания от кадровых перестановок в нем еще выше. И речь идет не только о коррупционной составляющей проблемы.

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале основатель батальона «Восток», занимающий сейчас должность заместителя главы Росгвардии в ДНР, рассуждая о смене министра обороны РФ.



Безусловно, коррупция – важный отрицательный фактор, – но только ли им обусловливается состояние армии?

- задает офицер риторический вопрос.

Среди имеющихся проблем комбат называет «утечку мозгов» за рубеж, о которой он упоминает уже не впервые. По его мнению, оборонная отрасль Ирана многим обязана работающим на нее российским специалистам. Еще хуже то, что российские «светлые головы» есть и среди работников ОПК государств Североатлантического альянса.

Среди стоящих перед армией проблем Ходаковский упомянул и разрушительные последствия «реформ» в Вооруженных силах, которые проводились при министре обороны Сердюкове. По его мнению, они крайне негативно отразились на обороноспособности нашей страны.

Офицер отмечает, что десятилетиями в российской армии копились проблемы. И теперь их приходится решать в срочном порядке. Но важно понимать, что на решение хронических проблем в армии потребуются годы – изменения к лучшему не могут произойти мгновенно.

В этом комбат видит большую опасность. Он опасается, что общество, не увидев быстрых изменений, разочаруется в новой команде руководителей и лишит их кредита доверия.
40 комментариев
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  1. Master2030 Звание
    Master2030
    -3
    Сегодня, 17:52
    Ходо нужно туда, ато в Росгвардии уже все проблемы решил.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    1. vladimirvn Звание
      vladimirvn
      +1
      Сегодня, 19:00
      Интересно, а кто его уполномочивал давать интервью, советы и рекомендации? У нас теперь что, каждый военноначальник стал медийной личностью? Соседей копируем?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:57
    Проблемы были, есть и будут всегда, увы, это реальность.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 18:19
      Проблемы,в том виде,что касаемо МО,не должны быть.Хотя бы была борьба.И время покажет,что это.Борьба или видимость,решение проблем или борьба с ветряными мельницами.Оправдывать,что коррупция была,есть и будет,это прямой путь к поражению в войне
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +14
    Сегодня, 17:58
    Среди стоящих перед армией проблем Ходаковский упомянул и разрушительные последствия «реформ» в Вооруженных силах, которые проводились при министре обороны Сердюкове.

    После сердюковских реформ кто-то на коленке моментально разработал план с зелеными человечками и северным ветром. При другом министре два года строили план СВО, где было три пункта
    1 - отправляем армию в сторону Киева
    2 - принимаем капитуляцию
    3 - парад
    План Б разработан не был, не успели видимо. С таким же успехом можно говорить, что в удручающем состоянии российской армии в 1914 году виноват Александр 3

    Безусловно, коррупция – важный отрицательный фактор

    Коррупция это 99% проблем, которая вызывает ту самую утечку мозгов - деньги до мозгов просто не доходят, да и не нужны коррупционерам результаты деятельности мозгов, у солдата есть смекалка и отремонтированная бмп-2, мавики он на свою зарплату купит или волонтеры скинутся, а бюджеты они генералу нужнее.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 18:12
      Нужны новые кадры которые сменят старые, и которые смогут незамылиным взглядом по-новому взглянуть на вещи, освежить, обновить систему. Проблема в том что десятилетиями ничего не менялось,не было вливания свежей крови,новых кадров.Во многом это было связано так же с закрытием и реорганизацией многих военных училищ и академий.Как следствие провал в поколении ,нет смены кадров. Проблема в том что после распада СССР система закостенела,не было естественного обновления в течении продолжительного время.Старые проблемы уйдут со сменой поколений.
      1. bondov Звание
        bondov
        +5
        Сегодня, 18:17
        Проблема в том что после распада СССР система закостенела
        Поэтому-то Россия и отстает, что сидят правители, как правило, пожизненно, в СССР тоже застой был...
        1. БойКот Звание
          БойКот
          0
          Сегодня, 19:09
          То-то у итальянцев прогресс прёт, не угонишься. У них ведь правители каждые пару лет меняются. У таких проблем нет одного решения, нужен комплекс мероприятий сразу во многих областях. И начало в системе образования. И далее по порядку.
      2. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        0
        Сегодня, 18:22
        да да, бояре, ага ...
        короткокороткокоротко
      3. tank64rus Звание
        tank64rus
        +4
        Сегодня, 18:29
        Закрытие академий институтов,училищ.которые называют оптимизацией ударило по военным научным школам. Ушла профессура,адьюнкты ринулись в бизнес. Учить поколение,которое сейчас воюет было некому.да и они вместо занятий таксовали или крыши крыли результаты налицо. Восстановить научную школу это 10-15 лет по оптимистическим срокам. Вот по этому мы были не готовы и к БПЛА и военному Интернету и т.д.
      4. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 18:41
        Цитата: OrangeBigg
        Нужны новые кадры которые сменят старые, и которые смогут незамылиным взглядом по-новому взглянуть на вещи, освежить, обновить систему.

        что тут глядеть на вещи? Все проблемы давно известны и обмусолены. Старые кадры просто клали на эти проблемы и тупо воруют деньги, никаких шерлоков холмсов не надо чтоб это обнаружить. И смену новую они себе подготовили, такого же качества.
        Проблема в чем? Кто-то старший младшему рубль дал и за оружием послал, оружия нет, рубля тоже нет. И что делает старший? Ничего, он видимо эти бюджеты под разворовывание выдавал, раз ему нет дела до рубля. При том, что ежели он так любит младшего, то мог просто назначить ему зарплату.
        Цитата: OrangeBigg
        Старые проблемы уйдут со сменой поколений.

        а у нас есть эти двадцать-тридцать лет, пока эти поколения не помрут от старости? Другие страны эти годы будут видимо нас ждать, не убегут так далеко вперед, что мы станем как зулусы по сравнению с англичанами в 19 веке?
      5. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 18:42
        Проблема в том что десятилетиями ничего не менялось,не было вливания свежей крови

        OrangeBigg hi Поосторожнее с такими высказываниями, с учётом составления СВО слишком много "вливания" имело место быть начиная с 2022-го года о чем старательно замалчивается в виду сознательно допущенных ошибок должностными лицами из ГШ МО РФ и саботажа на примере действий в отношении представителей ЧВК "Вагнер".
      6. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 18:43
        Цитата: OrangeBigg
        Нужны новые кадры которые сменят старые, и которые смогут незамылиным взглядом по-новому взглянуть на вещи, освежить, обновить систему. Проблема в том что десятилетиями ничего не менялось

        Да что вы говорите....
        Совсем недавно пришел Сердюков с новой командой и всё перекроил под офис по продаже китайских утюгов. Даже форма одежды стала называться "офисной".
        Вот где старые вояки и где "офис". lol

        А вот сейчас как раз таки пытаются откатать всё назад - к дивизиям вместо бригад, к Ленинградскому и Московскому округу, училища думают как восстановить на пепелищах...
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 18:02
    Безусловно, коррупция – важный отрицательный фактор, – но только ли им обусловливается состояние армии?

    Офицер отмечает, что десятилетиями в российской армии копились проблемы

    М-да, слов нет! Тогда вопрос: а все ли в порядке с ядерным оружием РФ ??????
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:29
      Ну,Вы же видите,нас перестали боятся.Угрозы применения ЯО не действуют.Значит что то знают..
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 18:39
        Знают что за словами не всегда последуют действия.Они это успели подметить особенно за последние 2 года,тестируя нашу реакцию на свои провокации. Поначалу боялись тяжёлую технику поставлять,а потом видят что жёсткой реакции нет и теперь дошло дело до ударов БПЛА и КР по территории России, жёсткой реакции снова нет,поэтому снова будут обострять.У России на равне с США самый мощный арсенал ЯО в мире.Вот только дефицит яиц,не тех что в магазине продаются.С КНДР Запад так себя не ведёт,потому что КНДР и тот же Иран с Западом не заигрывают и не ждут возможности договориться,хотя уже всем давно понятно что при такой политике это просто невозможно.
  5. tatra Звание
    tatra
    +2
    Сегодня, 18:04
    Офицер отмечает, что десятилетиями в российской армии копились проблемы. И теперь их приходится решать в срочном порядке.

    А за 32 года появился хоть один человек ,доказавший ,что он способен решать проблемы ,а не сваливать вину на других ,не распинаться про "до сих пор расхлебываем "?
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 18:12
      Появился ли такой человек хоть раз за всю историю нашей цивилизации?
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 18:32
      Они есть,эти люди.Причем на низовых уровнях.Но выше их не пустят.Слишком беспокойные и могут задавать очень неудобные вопросы.И предлагать пути решения.А это наверху не надо.Там должны быть полезные и д и о т ы,и умеющие вовремя заносить начальству
  6. Тарелка Звание
    Тарелка
    -2
    Сегодня, 18:08
    Проблема в том, что армия не воевала. История уже не раз показывала, что если армия долго не воюет, то начинает терять форму. Причём - верно - дело даже не в коррупции. Как минимум, теоретические наработки по применению нового оружия совпадают с тем, как это потом происходит на практике, не всегда. Отсюда неправильные занятия на учениях, неправильные перечни гособоронзаказа и так далее.
    Условно говоря, ваш аппарат может какое-то время двигаться без внешних ориентиров, определяя свои координаты, зная только собственное ускорение. Но чем дальше, тем больше ошибок неизбежно накопится. И если так лететь слишком долго, то можно попасть вообще не туда. Нужны внешние ориентиры. Для армии один из таких ориентиров - реальное участие в военных конфликтах.
    1. Perun61 Звание
      Perun61
      +8
      Сегодня, 18:22
      А война в Сирии не в счет?
      Вот что МО писало об операции в Сирии:
      1. В Сирии получили боевой опыт 63012 военнослужащих, в том числе 434 генерала и 25738 офицеров;
      2. Боевой опыт получили 4349 специалистов ракетных войск и артиллерии, 87% экипажей оперативно-тактической, 91% армейской, 97% военно-транспортной авиации, а также 60% экипажей стратегической и дальней авиации РФ;
      3. За время операции был апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность, в том числе ВКС - 68 образцов, ВМФ - 18, СВ [Сухопутных войск] - 48, других войск и специальных войск - 97.

      Опыта Армия получала много, но МО не когда было делать выводы, разрабатывать новые тактики применения войск и вводить новшества в обучение, руководство было занято коррупцией и написанием победных отчетов.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 18:58
        Общевойсковых боёв наши силы в Сирии не вели. Там даже не было нужды действовать в условиях работы вражеской ПВО ввиду отсутствия таковой.
    2. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 18:24
      А что вы там в 21 веке "воевать"-то собрались ;0/
      За капиталистические разборки на шарике?
    3. штурм Звание
      штурм
      +8
      Сегодня, 18:32
      Проблема в том, что армия не воевала.

      Глупости не пишите!
      Армия СССР и РФ много воевала и воюет сейчас:
      - с 79-го по 89-й война в АФГАНИСТАНЕ,
      - с 94-го по 2004-й война в Чечне,
      - 2008 война с Грузией,
      - с 2015-го война в Сирии,
      - с 2022 - война на Украине...
      Вам хочется воевать больше и чаще?
      Пишите заявление в добровольцы и шагом марш на СВО....
  7. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +4
    Сегодня, 18:11
    Врёт он всё, не видел я по телевизору передач о проблемах в армии. Пусть почаще смотрит "Военную приёмку" и "Смотр". Паникёр с упадническими настроениями.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 18:37
      Ваш сарказм не всем понятен yes
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +2
        Сегодня, 18:47
        Да, я в курсе. Критическое мышление - удел избранных, увы.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +1
          Сегодня, 19:00
          Цитата: Аль Манах
          Критическое мышление - удел избранных, увы.

          Таких избранных - каждый первый request
          1. Аль Манах Звание
            Аль Манах
            0
            Сегодня, 19:13
            Если бы. hi Гораздо проще кричать лозунги. fellow
  8. штурм Звание
    штурм
    +5
    Сегодня, 18:22
    Запрос в обществе на наведение порядка в российском оборонном ведомстве крайне высок,

    Так же высок запрос в обществе на наведение порядка в структурах государственной и местной власти, в миграционной политике, в экономике, в образовании и медицине, в энергетике, дорожном строительстве, пенсионном обеспечении......
    Куда не ткнись всюду огромные проблемы!!!
  9. Radikal Звание
    Radikal
    +1
    Сегодня, 18:29
    Цитата: Аль Манах
    Врёт он всё, не видел я по телевизору передач о проблемах в армии. Пусть почаще смотрит "Военную приёмку" и "Смотр". Паникёр с упадническими настроениями.

    laughing drinks Респект, оценил. hi
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 18:30
    Сложно не согласиться с мнением боевого офицера опыт которого можно смело переложить на некоторые проблемы и в гражданском обществе. Однако не стоит забывать и тех кто воспользовался донбасской тематикой и в личных корыстных целях, например при восстановлении некоего города типа Мариуполя зарабатывая миллионы на государственных контрактах. Кстати что-то давно не видно и не слышно Пушилина, Бородая и прочих политологов из шахты. Небось совершенствуют свое умение в красноречии в ГД РФ на фоне кадровых перемен в новом кабинете правительства Мишустина ...
  11. Rage66 Звание
    Rage66
    -1
    Сегодня, 18:30
    Ходаковский еще что-то умеет, кроме, как в С Р А Т Ь в чате?
  12. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 18:31
    Опять годы на решение проблем? Через годы новые "проблемы" появятся. По кругу ходим.
  13. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +3
    Сегодня, 18:35
    Там уже давно всё изъедено крысиными гнёздами. Без разницы - делать из Сердюкова козла отпущения или не делать. 12 лет с тех пор прошло. Германия при нацистах практически из полуполицейских сил за 5 лет создала вермахт, готовый воевать со всей Европой. В СССР, опять же, в 1941 году начали создавать армию, с которой победили через 4 года.
    Поэтому, эти нюни воспринимать никак не стоит. Никто ничего не собирается делать.
  14. Юрий ЕВРАЗ
    Юрий ЕВРАЗ
    +1
    Сегодня, 18:37
    Тимурчика взяли,но там таких "тимурчиков" пруд пруди.Если не будет отставок и посадок,то значит ничего и не изменится.Да по самому Белоусову есть вопросы.Он ничем не руководил,не думаю,что вот сейчас в 65 лет начнет бодро все менять.Молодой энергичный нужен
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      0
      Сегодня, 18:55
      Молодой энергичный нужен
      Его же не лесорубом назначили. Всё же компетентность, опыт, наличие определённых связей, способность подобрать команду тоже что-то значат. Ну а молодость,как и вообще любой возраст, не гарантия наличия или отсутствия личной порядочности.
  15. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 18:42
    "Кадры решают все". Скажи мне какие у тебя кадры, и я скажу кто ты.
  16. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +1
    Сегодня, 18:59
    Если бы кредит доверия со стороны общества кого-то у нас интересовал, то замена Шойгу состоялась бы много раньше, а не на третьем году СВО.
  17. Феникс_2 Звание
    Феникс_2
    0
    Сегодня, 19:00
    Когда будут расстреливать и все конфисковывать ничего не сдвинется ну этого не будет все в доли