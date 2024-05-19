Глава МИД Иордании призвал к международному расследованию военных преступлений Израиля

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Глава МИД Иордании призвал к международному расследованию военных преступлений Израиля

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил о том, что гибель почти 38 тысяч палестинцев, из которых не менее 14 тысяч – дети, не может быть проигнорированной международным сообществом. По словам главы иорданского МИД, необходимо запустить процесс международного расследования военных преступлений Израиля.

Сафади:

Если такое расследование проведено не будет, это станет полнейшей дискредитацией всей системы международного правосудия. Она потеряет всякое доверие со стороны десятков стран мира.

На этом фоне израильские войска продолжают боевые действия не только против палестинцев в секторе Газа, но также и против южного Ливана. В связи с этим особое внимание обращает на себя заявление израильского министра финансов Бецалеля Смотрича.

По его словам, Израиль должен взять под контроль (то есть, оккупировать) южный Ливан, если «Хизбалла» не прекратит свои обстрелы израильской территории. При этом под «израильской территорией» Смотрич подразумевает в первую очередь ту территорию, которую таковой не считает международное сообщество. Это оккупированные территории Голанских высот.

Сам факт того, что ввести войска в Ливан предлагает даже не министр обороны и не начальник Генштаба, а министр финансов, говорит о том, что в правительстве Нетаньяху немало «ястребов».
5 комментариев
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  1. singless Звание
    singless
    -1
    Сегодня, 18:18
    я бы ещё добавил преступление франции
    1. антивирус Звание
      антивирус
      -1
      Сегодня, 18:44
      Нет такого. Не зафиксировал никто.
      Только репортпжи.
      Эксперды должны собрать факт. И утвердить юристы левоведы.
      Даже рф и китай могли бы создать трибунал восточного полушария или еврвзии. Но...
      1. singless Звание
        singless
        -1
        Сегодня, 18:45
        это происходит сейчас. а ты смотришь не те новости. французы сейчас убивают людей.Макрон объявил о введении в Новой Каледонии военного положения. А до этого премьер Атталь сообщил об отправке на острова примерно 2000
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 19:05
    Сафади:

    Если такое расследование проведено не будет, это станет полнейшей дискредитацией всей системы международного правосудия. Она потеряет всякое доверие со стороны десятков стран мира.
    А все ли в Иордании готовы понести ответственность за поддержку террористов ХАМАС которых заранее израильская разведка выводила на провокацию 7-го октября 2023-го года и как представители иорданских сил безопасности умудрились не заметить израильскую комбинацию с 7-м октября ?! В Иордании Коран как-то иначе Коран написан ?! Также как и в какой связи Иордания не поддерживала своих палестинских братьев и сестер в созидательном построении общества в Палестине (помимо борьбы с израильской экспансией) например созданием рабочих мест для населения Палестины.
  3. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 19:06
    А чёй-то Иордания "покатила" бочку на евреев. Ведь только что, помогла в отражении Иранской ракетной атаки. Неужто евреи не озолотили ручку?