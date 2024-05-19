Глава МИД Иордании призвал к международному расследованию военных преступлений Израиля

Если такое расследование проведено не будет, это станет полнейшей дискредитацией всей системы международного правосудия. Она потеряет всякое доверие со стороны десятков стран мира.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил о том, что гибель почти 38 тысяч палестинцев, из которых не менее 14 тысяч – дети, не может быть проигнорированной международным сообществом. По словам главы иорданского МИД, необходимо запустить процесс международного расследования военных преступлений Израиля.Сафади:На этом фоне израильские войска продолжают боевые действия не только против палестинцев в секторе Газа, но также и против южного Ливана. В связи с этим особое внимание обращает на себя заявление израильского министра финансов Бецалеля Смотрича.По его словам, Израиль должен взять под контроль (то есть, оккупировать) южный Ливан, если «Хизбалла» не прекратит свои обстрелы израильской территории. При этом под «израильской территорией» Смотрич подразумевает в первую очередь ту территорию, которую таковой не считает международное сообщество. Это оккупированные территории Голанских высот.Сам факт того, что ввести войска в Ливан предлагает даже не министр обороны и не начальник Генштаба, а министр финансов, говорит о том, что в правительстве Нетаньяху немало «ястребов».