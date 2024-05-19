Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде

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Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде

Украинский беспилотник самолетного типа атаковал многоквартирный дом в Белгороде, повреждения получили несколько квартир, также пострадала 11-летняя девочка, находившаяся в момент атаки во дворе. Об этом сообщили власти региона.

По имеющимся данным, украинский беспилотник влетел в окно квартиры одного из домов Белгорода, где и взорвался. В результате подрыва повреждения получили балконные остекленения и окна шести квартир. А вот в результате падения обломков дрона пострадала 11-летняя девочка, игравшая во дворе. У нее закрытая черепно-мозговая травма, она доставлена в ближайшее медицинское учреждение. На месте работают экстренные службы.



(...) Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается.

- сообщил в своем ТГ-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным российского Минобороны, перед этим над областью ПВО перехватила четыре украинских беспилотника, по-видимому, все же прорвалось, потому что еще одна атака была проведена на поселок Северный Белгородского района. Пострадавших среди жителей нет, поврежден дом и несколько автомобилей. Вообще же, с утра это третья атака беспилотниками за день на область.

Как ранее заявил Зеленский, он поставил задачу сделать из Белгородской области серую зону, поэтому удары по мирным людям будут продолжаться.
5 комментариев
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  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +3
    Сегодня, 18:50
    Каждый день на сайте пишут, - почему В ОТВЕТ не выносятся правительственные здания Киева ?!
    Сколько можно терпеть ?!
  2. Бускан
    Бускан
    -2
    Сегодня, 18:53
    Цитата: Starover_Z
    Каждый день на сайте пишут, - почему В ОТВЕТ не выносятся правительственные здания Киева ?!
    Сколько можно терпеть ?!

    Приведу Вам " ответ" одного иностранного военного эксперта на ваш вопрос:

    В последние дни резко увеличилось количество и эффективность украинских атак ракетами и дронами по целям в Крыму и общепринятой территории РФ. С чем это связано? Украинская армия месяцами системно поражала радары, включая «летающие радары» А-50 и загоризонтальные радары в глубине российской территории. Что в свою очередь привело к неспособности формирования сплошного радиолокационного поля и появлению мертвых зон. Проще говоря значительно уменьшилась возможность обнаружения воздушных целей. Кроме радаров, удары наносились и по зенитным комплексам дальнего действия С-300/С-400 что привело к резкому сжатию зон поражения системы ПВО в Крыму. В третьих о чем я говорил в своем интервью неделю назад. Российская армия не смогла сформировать достаточно мобильных групп вооруженных пулеметами и для борьбы с дронами использовала дефицитные ракеты. Что неминуемо с течением времени,должно было привести к резкому уменьшению запасов зенитных ракет.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 19:07
      Ну у ВСУ от прежнего ПВО остались рожки да ножки,сколько им не поставлялись западные ЗРК не помогло ,да и на Западе уже сейчас говорят что новые поставки западной ПВО уже не помогут.Вон БПЛА летают над Днепропетровском и прочими городами,чего раньше не было,свободно сбрасываются ФАБ с УМПК.Просто системные удары по украинской ПВО сработали ,отчасти это верно и при ударах по нашей ПВО,но в случае нашей ПВО это верно только отчасти.Методы борьбы с ПВО совершенствуют обе стороны конфликта,разрабатывают новые средства поражения и методики их применения, которые в купе с опытом дают результат.
      Кстати что за БПЛА на фото?Кто знает?
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:10
      Цитата: Бускан
      загоризонтальные радары в глубине российской территории

      это очередная перемога в стиле призрачного летчика?
  3. скептик Звание
    скептик
    +1
    Сегодня, 19:06
    Я не сторонник бить по мирным жителям, но правительственный квартал Киева, должен стать чёрной зоной (с полным отсутствием крыс).