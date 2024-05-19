Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде
Украинский беспилотник самолетного типа атаковал многоквартирный дом в Белгороде, повреждения получили несколько квартир, также пострадала 11-летняя девочка, находившаяся в момент атаки во дворе. Об этом сообщили власти региона.
По имеющимся данным, украинский беспилотник влетел в окно квартиры одного из домов Белгорода, где и взорвался. В результате подрыва повреждения получили балконные остекленения и окна шести квартир. А вот в результате падения обломков дрона пострадала 11-летняя девочка, игравшая во дворе. У нее закрытая черепно-мозговая травма, она доставлена в ближайшее медицинское учреждение. На месте работают экстренные службы.
- сообщил в своем ТГ-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным российского Минобороны, перед этим над областью ПВО перехватила четыре украинских беспилотника, по-видимому, все же прорвалось, потому что еще одна атака была проведена на поселок Северный Белгородского района. Пострадавших среди жителей нет, поврежден дом и несколько автомобилей. Вообще же, с утра это третья атака беспилотниками за день на область.
Как ранее заявил Зеленский, он поставил задачу сделать из Белгородской области серую зону, поэтому удары по мирным людям будут продолжаться.
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